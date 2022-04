Rate this post

Samsung, Realme, Vivo, Infinix, Xiaomi, et d’autres marques s’apprêtent donc à lancer de nouveaux appareils au courant d’avril. Apparemment, les constructeurs OnePlus et Oppo essaient de conquérir le marché des téléphones économiques. D’autres s’attaquent plutôt au secteur des tablettes, comme le cas de Vivo et Realme. Jetons maintenant un regard à ces smartphones à venir en ce mois-ci. Pour rappel, cette liste concerne les sorties confirmées et les rumeurs.

Samsung Galaxy M33 5G

Le géant du Sud-Coréen vient tout juste de lancer son smartphone de milieu de gamme sur le marché indien. Il s’agit en fait du Samsung Galaxy M33 5G, qui débute au prix de 17 999 Rs (217 €) pour la variante 6 + 128 Go. L’autre version de 8 + 128 Go est commercialisée à partir de 19 499 Rs (236 €). Le téléphone est disponible en bleu, vert, et marron.

En outre, ce modèle arbore un écran TFT LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. La dalle affiche une résolution FHD+. Elle loge une caméra frontale de 8 MP dédiée pour les selfies. Au dos, le panneau adopte une configuration quad-Cam. Celle-ci offre des capteurs de 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP.

Il dispose également d’un processeur octa-core Exynos 1280, une batterie de 6 000 mAh, et un scanner d’empreinte digitale. L’ensemble du smartphone fonctionne avec l’Android 12 en parallèle avec l’interface ONE UI 4.1 de la marque.

Realme Pad Mini

Le Realme Pad Mini propose un design ultra slim avec ses mensurations de 211,8 x 124,48 x 7,6 mm. Il arbore un écran LCD de 8,7 pouces avec une résolution de 1340 x 800 pixels. Sa caméra frontale est de 5 MP. Au dos, nous trouvons un capteur de 8 MP. La tablette fonctionne avec un SoC UNISOC T616 associé à 4 Go de RAM. En outre, elle possède une capacité interne de 64 Go, d’une batterie de 6 400 mAh, compatible à une charge rapide de 18W.

Le Realme Pad Mini est d’ores et déjà disponible en précommande sur Lazada Philippines, avec deux options de couleur : grise et bleue. Son prix est de 9 990 PHP (177 €) pour la variante 3 + 32 Go et 11 990 (équivaux à 212 €) PHP pour le modèle 4 + 64 Go.

Realme GT2 Pro

Le Realme GT2 Pro 5G vient tout juste de débarquer en Inde, et est vendu à 49 999 Rs (soit 605 €) pour la version 8 + 128 Go. L’autre déclinaison de 12 + 256 Go est accessible à partir de 57 999 Rs (700 €). Il se présente en blanc papier, noir papier et en gris acier.

Le smartphone adopte donc une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et une fréquence de 120 Hz. Le panneau loge un module photo de 32 MP. À l’arrière, il propose une configuration à triples capteurs de 50 MP + 50 MP + 3 MP. En plus, il dispose d’une puce Snapdragon 8 Gen 1 liée à 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. Il possède également une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 65W. L’ensemble du téléphone fonctionne avec le système d’exploitation Android 12.

Vivo X Fold

Le 11 avril 2022, Vivo a lancé son smartphone pliable sur le marché chinois. Le Vivo X Fold dispose donc deux dalles AMOLED rafraichies à 120 Hz. Le panneau pliable propose une diagonale de 8,03 pouces avec une résolution 2K+. L’écran d’extérieur est de 6,53 pouces affichant une définition FHD+. Ce téléphone utilise un SoC Snapdragon 8 Gen 1 associé à 12 Go de RAM et un stockage interne allant de 256 et 512 Go.

En outre, nous retrouvons cinq caméras développées avec Zeiss, et une batterie de 4 600 mAh. Le Vivo X Fold fonctionne sous Android 12. Il est disponible en gris et en bleu au prix de 8 999 yuans (environ 1 300 €) pour 12 + 256 Go et 9 999 yuans pour 12 + 512 Go, soit 1 445 €. L’expédition chinoise débutera à partir de 22 avril 2022.

Vivo X Note, Vivo Pad

Le Vivo X Note affiche un écran AMOLED de 7 pouces, avec une résolution QHD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il exploite donc le Snadragon 8 Gen 1 de Qualcomm épaulé par 8/12 Go de RAM et 256/512 Go de stockage. La taille de sa batterie est de 5 000 mAh, compatible à une charge rapide de 80W.

Le Vivo Pad est la première tablette de la marque. Son grand panneau IPS de 11 pouces présente une définition de 2560 x 1600 pixels et une fréquence de 120 Hz. Elle fonctionne avec le SoC Snapdragon 870, en coopération avec une mémoire vive de 8 Go en matière de performances. Elle dispose de 128/256 Go pour les données personnelles, et d’une batterie de 8 040 mAh avec une charge filaire de 44W.

Pour une commercialisation à partir de 15 avril 2022, le Vivo X Note est acquis au prix de 5 999 yuans (867 €) pour le modèle avec 8 + 256 Go. Il propose une variante de couleur bleu, noir, et gris. Le Vivo Pad est vendu au tarif de 2 500 yuans (361 €) pour la version 8 + 128 Go, et 3 000 yuans pour 8 + 256 Go, ou 433 €.

Les rumeurs se confirment, car le Vivo X Note et le Vivo Pad sont lancé en parallèle avec le Vivo X Fold. Apparemment, la série Vivo X80 a manqué l’événement d’annonce.

Série Oppo F21 Pro

Oppo lancera la première série de téléphones de l’industrie avec un design en cuir de fibre de verre. Il s’agit en fait de la gamme Oppo F21 Pro. Le modèle Oppo F21 Pro 5G adopterait une apparence en Sunset orange. Il aura un matériau en cuir grainé, avec un dos imperméable et résistant à l’usure. Le smartphone proposerait donc un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution FHD+ et une fréquence de 60 Hz.

À l’arrière, il arborerait une configuration photo à triples capteurs de 64 MP + 2 MP + 2 MP. Il fonctionnerait avec une puce Snapdragon 695, et une batterie de 4 500 mAh qui supporte une charge rapide de 33W. L’ensemble de l’appareil marche avec le système d’exploitation Android 11. D’après les fuites, l’événement de lancement aura lieu ce 12 avril 2022.

Vivo iQOO Neo6

L’iQOO Neo6 de Vivo va enfin débarquer sur le marché chinois au courant de ce mois-ci. Le smartphone utilise un écran AMOLED de 6,62 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz.

En outre, il comporterait un lecteur d’empreinte digitale intégré, un SoC Snapdragon 8 Gen 1 lié à 12 Go de RAM. Il s’alimenterait avec une batterie de 4 700 mAh compatible à une charge rapide de 80W. Le téléphone fonctionnerait sous Android 12 dès sa sortie de la boite.

OnePlus Nord 2T, OnePlus Nord CE 2 Lite

D’après les fuites, OnePlus s’apprêterait à lancer deux smartphones de sa gamme Nord, en Inde. Le Nord 2T devrait avoir un écran AMOLED de 6,43 pouces. Le panneau affiche une définition FHD+ et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Sa caméra de selfie serait de 32 MP. À l’arrière, il adopterait un bloc photo à trois capteurs de 50 MP + 8 MP + 2 MP. Ce modèle marcherait avec un processeur Dimensity 1300 de MediaTek. Il s’alimenterait avec une batterie de 4 500 mAh supportant une charge de 80W. Son prix de lancement serait dans la barre des 30 000 Rs, soit 363 €.

En outre, les rumeurs veulent que la marque annonce un autre appareil de bon marché avec le Nord 2T. Il s’agit du Nord CE 2 Lite. Il serait commercialisé à moins de 20 000 Rs (équivaux à 242 €) en Inde. Ce téléphone possèderait une dalle LCD de 6,59 pouces, avec un système à triples objectifs de 64 MP+ 2 MP +2 MP. Il embarquerait un SoC Snapdragon 695 et un accumulateur de 5 000 mAh avec une charge filaire de 33W.

Motorola Edge 30

Après le lancement du modèle Edge 30 Pro en Inde, Motorola va présenter le petit frère qui est le Motorola Edge 30. Ce smartphone est vu sur certains sites de certifications en ligne. Cela nous laisse donc croire qu’il ferait ses débuts en ce mois d’avril.

D’après les rumeurs, il fonctionnerait avec un processeur Snapdragon 778+ lié à une mémoire vive de 8 Go. Il dispose de 128 Go de stockage interne, un système multi caméra. Il marcherait sous Android 12.

Xiaomi 12X, Xiaomi 12 Pro

Les fuites affirment que Xiaomi se prépare à lancer deux smartphones en Inde ce mois-ci. Le Xiaomi 12X comporterait un écran OLED de 6,28 pouces avec une définition FHD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il adopterait une configuration à trois caméras de 50 MP + 12 MP +5 MP. Il utiliserait un SoC Snapdragon 870. Sa batterie de capacité inconnue supporterait une charge rapide de 67W. L’ensemble de cet appareil exploiterait la surcouche Android 12.

Le Xiaomi 12 Pro afficherait une dalle OLED de 6,73 pouces. À l’arrière, il embarquerait un bloc photo à triples capteurs de 50 MP. Il utiliserait le processeur dernier cri de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Il marcherait sous Android 12. Son accumulateur serait compatible à une charge rapide de 120W.

Redmi 10 Prime+ 5G

Le Redmi 10 Prime+ serait un smartphone 5G à petit prix. Cet appareil devrait être une version améliorée du Redmi Note 11E 5G. Il se distingue par sa solution de charge rapide de 22,5W (contre 18W). Il adopterait un écran LCD de 6,58 pouces avec une fréquence de 90 Hz. La dalle afficherait donc une résolution FHD+.

Le SoC Dimensity 700 de MediaTek propulserait l’ensemble du téléphone. Ce processeur travaillerait en collaboration avec une mémoire vive jusqu’à 6 Go pour livrer de bonnes performances. De plus, le Redmi 10 Prime+ 5G proposerait une capacité interne de 128 Go.

Samsung Galaxy M53 5G

Le géant du Sud-Coréen devrait lancer un smartphone autre que le Galaxy M33 5G d’ici la fin du mois. Le Galaxy M53 5G arborerait un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. La dalle afficherait une définition FHD+. Il comporterait une configuration à quadruples caméras avec un capteur principal de 108 MP.

Côté performances, il exploiterait le SoC Dimensity 900 compatible en 5G de MediaTek. Selon les fuites, le Galaxy M53 5G devrait coûter moins de 30 000 Rs pour concurrencer les téléphones comme le OnePlus Nord CE 22 5G.

Série Poco F4

Xiaomi devrait présenter sa série Poco F4, à l’échelle mondiale. Celle-ci se composerait de trois modèles différents, à savoir, le Poco F4, le F4 GT, et le F4 Pro. D’après les rumeurs, le Poco F4 serait la version remaquillée du Redmi K40S. Le Poco F4 Pro ne serait autre que la variante améliorée du Redmi K50 Pro+. Le Redmi K50 5G devrait être disponible pour le marché mondial, sous la forme de Poco F4 GT.

Les deux appareils Poco F4 et F4 GT comporteraient un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de 120 Hz. Ils adopteraient une configuration photo à triples caméras avec un capteur principal de 48 MP pour le F4 et 64 MP pour le F4 GT. Ils fonctionneraient avec les puces Snapdragon 870 et le Snapdragon 8 Gen 1. Leurs batteries supporteraient une charge rapide de 67W et 120W.

Le Poco F4 Pro pourrait afficher une dalle AMOLED de 6,69 pouces, rafraichis à 120 Hz. Il proposerait un système à trois modules avec un grand-angle de 108 MP. En outre, il embarquerait le processeur Dimensity 9000 et une solution de charge rapide de 120W.

Vivo T1 Pro

Après le lancement du Vivo T1 5G, la marque chinoise pourrait annoncer le Vivo T1 Pro 5G avant la fin du mois. Aucune fuite n’a circulé sur la toile concernant les spécifications de ce dernier. Mais les rumeurs veulent que le smartphone s’équipe d’un SoC de milieu de gamme. Il aurait un écran avec un taux de rafraichissement élevé. Il disposerait de plusieurs caméras.

Realme Narza 50A Prime

En plus de la tablette et le produit phare GT2 Pro, Realme pourrait également lancer le Narzo 50A Prime en Inde. Le smartphone vient d’être présenté en Indonésie, cela nous a permis de dénicher des informations sur ses caractéristiques.

Il présente un écran LCD IPS de 6,6 pouces. Il possède trois caméras avec un capteur principal de 50 MP, et une batterie de 5 000 mAh. Cette dernière supporte une charge rapide de 18W. En outre, il marche avec une puce UNISOC T612 lié à 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. L’ensemble de l’appareil fonctionne sous Android 11 en parallèle avec l’interface Realme UI 2.0

Infinix Hot 12, Hot 12i, Hot 12 Play

D’après les fuites, la série Infinix Hot 12 pourrait également faire sa première apparition ce mois-ci. Il y a peu, nous avons repéré la boite et les images réelles de Hot 12i sur la toile. Ce téléphone aurait un écran LCD IPS de 6,6 pouces avec une définition HD+. Il s’équiperait d’un bloc photo à trois capteurs de 13 MP. Il fonctionnerait avec un SoC Helio A22, et une batterie de 5 000 mAh. Le Hot 12i démarrerait sous Android 11.

Le Hot 12 a reçu des certifications telles que Google Play Console. Il proposerait une dalle LCD similaire à Hot 12i. Au dos, il arborerait une configuration à multi caméra. Selon les certifications, le processeur Helio G85 de MediaTek propulserait le téléphone avec la coopération de 4 Go de RAM.

En plus de ces deux modèles, le Infinix Hot 12 Play ferait également ses débuts prochainement. Ses spécifications ne sont pas encore disponibles.

Les grandes marques se préparent à lancer de nouveaux produits durant ce mois d’avril. Attendez-vous donc à voir des smartphones d’entrée et de milieu de gamme sur les marchés. Apparemment, de nombreux smartphones d’entrée et de milieu de gamme feront leur entrée sur le marché international. Celui-ci concerne notamment l’Inde en avril 2022.