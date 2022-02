Vivo T1 5G en exclusivité sur Flikpart dès le 9 février 2022

Rate this post

Disponible uniquement sur Flikpart à partir du 9 février 2022

Vivo lançait sa série T1 sur le marché chinois, en octobre 2021. Il s’agissait du modèle T1 et T1X. Le fabricant chinois s’apprête à lancer un nouveau modèle, le T1 5G, dans les prochains jours à venir. Cela se tiendra notamment le 9 février 2022, en inde.

Un nouveau smartphone de Vivo apparaîtra sur le marché indien d’ici peu de temps. Il s’agirait probablement du modèle de la série T, d’après les fuites. Cependant, la firme a récemment publié une vidéo teaser montrant les détails et la date de sortie de son prochain produit.

En effet, Vivo lancera le modèle T1 5G en Inde qui aura lieu le 9 février 2022. D’après les leaks, le smartphone sera commercialisé uniquement en ligne. Selon Vivo, seule la boutique Flikpart aura le droit de vendre le smartphone sur le marché indien. Vous retrouverez tous les détails de l’appareil sur le site de Flikpart. La mise en ligne de la page date déjà du 3 février.

Les spécifications de la variante indienne du Vivo T1 5G et son prix de lancement

D’après les rumeurs, la variante indienne de T1 5G serait un peu différente de la version chinoise, lancée en octobre dernier. Et cela s’avère vérifiable, car le modèle chinois propose le Snapdragon 778G. Or, le modèle indien s’équiperait un Soc Snapdragon 695 de Qualcomm.

D’après le résultat AnTuTu effectué, le smartphone marque 410 072 points. Côté GPU, il possède 101 345 points. Quant aux CPU, il a 122 481 points.

Le Vivo T1 5G proposera une vitesse et des performances turbos au cours de son utilisation. En effet, ce modèle 5G s’avère être le plus rapide et le plus fin dans la catégorie de 20 000 INR.

Un design similaire à celui de Y75 5G

La vidéo teaser montre un design qui ressemble à celui de Vivo Y75 5G. En effet, la société voudrait remplacer les modèles Y en lançant la série T. Le smartphone dispose d’un écran tendance. En effet, l’encoche de ce dernier ressemble à une goutte d’eau. Le Vivo T1 5G arbore également une configuration avec triple caméra. Il possède aussit un lecteur d’empreinte digitale placé sur le côté.

Dans son communiqué, le directeur stratégique de la marque, Yogendra Sriramula affirme la collaboration entre Vivo et la plateforme Flikpart pour lancer le smartphone Vivo T1 5G sur le marché virtuel indien. De ce fait, le prix du smartphone en Inde serait en dessous de 20 000 INR, soit 236 €.

Conclusion

Un modèle de la série T sera lancé le 9 février. D’après les fuites, il s’agit du modèle Vivo T1 5G. La firme préserve encore les autres caractéristiques de ce modèle, mais nous savons qu’il serait équipé du Soc Snapdragon 695. Il dispose également un design semblable à celui de Y75 5G.