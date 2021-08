ZTE annonce le lancement de son Axon 30 Ultra

Rate this post

La présentation de l’Axon 30 se fera le 27 juillet, selon les publications du constructeur ZTE sur Weibo. Il a saisi cette occasion pour dévoiler les premières images officielles du Smartphone.

L’Axon 30 Ultra a été lancé officiellement en mai. L’appareil profite d’une technologie de haute performance pour 749 dollars aux États-Unis. D’autres modèles viendront compléter cette série : l’Axon 30 et l’Axon 30 Pro. À l’époque, la firme n’a laissé fuiter aucune information les concernant. Mais récemment, ZTE a dévoilé les premières images officielles de l’Axon 30 qui sera lancé le 27 juillet selon l’annonce qu’il a effectuée. Le design final de l’appareil est finalement dévoilé et la TENAA a déjà réussi à faire un listing complet de ses caractéristiques techniques. Alors qu’est ce dont on sait Axon 30 ?

Quatre caméras dorsales

Selon les images publiées par ZTE, l’Axon 30 serait disponible en différentes couleurs : deux auront un effet brillant, une sera avec des bandes multicolores et deux imiteront le cuir. Le module photo reprend celui de Honor 50 et du Huawei P50 dont la date de lancement est prévue le 29 juillet prochain. Il y a quatre capteurs dans les gros emplacements. L’image partagée évoque également une inscription 64MP près du flash, ce qui indique que l’appareil est doté d’un capteur principal de 64 mégapixels. Selon le listing de la TENAA, les autres capteurs ont leurs propres résolutions. Ainsi, l’Axon 30 est équipé d’un capteur de profondeur de 2 Mpx, en macro de 5 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx.

Les autres caractéristiques de l’Axon 30

Selon les informations délivrées par l’organisme de certification, un SoC Snapdragon 870 de Qualcomm équipera l’appareil. Les informations délivrées par le TENAA évoquent un CPU de 3,2 GHz. Avec son chipset, le processeur est compatible avec la 5G. L’Axon 30 est disponible avec plusieurs variantes de stockages allant de 6 Go à 512 Go de mémoire interne. Une grande dalle OLED de 6,92 pouces équipe l’Axon 30. Un affichage en Full HD+ serait également au rendez-vous ainsi qu’un capteur frontal de 16 Mpx qui se cache sous l’écran. Il est probable que l’appareil fonctionnera sous Android 11. Il faut attendre encore quelques jours à attendre avant de découvrir l’Axon 30 de ZTE.