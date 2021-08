L’iPhone 12 mini est à prix fou chez Rakuten

Rate this post

Rakuten a décidé d’appliquer une très belle réduction sur le prix des iPhone 12 mini. Pour les soldes, Rakuten baisse les tarifs à 23% pour la Smartphone Apple, pour la rendre plus accessible.

Profiter d’un bon plus sur l’iPhone fait toujours plaisirs et le bonheur l’est encore plus quand les rabais s’appliquent sur des gammes de nouvelle génération. Rakuten fait bien des heureux. 23% de solde sur l’iPhone 12 mini sur la plateforme durant la solde de l’été, c’est une aubaine pour les amateurs des produits Apple. Cette version est sortie vers la fin de 2020. Si en temps normal il faut débourser près de 809 euros pour la version 64Go, sur la plateforme, durant les soldes, le Smartphone est accessible à 620 euros uniquement. Ainsi, ce produit d’Apple séduit avec non seulement par son design compact, mais surtout avec ses caractéristiques haut de gamme.

iPhone 12 mini : une puissance incroyable dans un Smartphone à petit format

Apple a inventé l’iPhone 12 pour ceux qui aiment les Smartphones plus compactes ou en miniature. Contrairement à ce que certains peuvent croire, cette version n’a rien d’un compromis moins puissant de l’iPhone 12. Il n’est pas équipé de processeur moins puissant, de technologie moins efficace et de design minimaliste. Il s’agit d’une version plus petite de l’iPhone 12. La version mini dotée d’un processeur A14 Bionic avec un écran Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces. Un appareil photo avec deux objectifs l’équipe également (Ultra grand angle à 12 mégapixels et grand angle). L’iPhone 12 Mini supporte parfaitement la norme 5G.

Il est de plus en plus difficile de trouver des Smartphones compacts de très hauts de gamme comme le modèle iPhone 12 mini. Ceux qui n’aiment les gros téléphones trouvent leurs comptes avec ce modèle à 620 euros durant les soldes d’été. Equipé d’une batterie de 2 227 mAh qui se recharge avec un chargeur filaire de 20 W, ce petit Smartphone permet de profiter des mêmes fonctionnalités que l’iPhone 12.