La France pourra profiter de la Galaxy Tab S7 FE 5G 5G le mois prochain selon les dernières annonces de SAMSUNG.

L’été commencé bien pour la France avec l’arrivée de la nouvelle tablette le Galaxy Tab S7 FE 5G de Samsung. Celle-ci est extra fine et légère. Il fonctionne avec le réseau 5G. Selon ses caractéristiques techniques, ce dernier produit de Samsung incarne la performance. La tablette sera équipée d’un S-Pen pour colorier, pour dessiner ou pour annoter les fichiers et les documents.

Un design et une ergonomie « sans compromis »

Avec son écran large de 12,4″, cette nouvelle tablette permet de visualiser une image en 2500 x 1600 pixels. Il propose également un rendu audio extraordinaire grâce à deux haut-parleurs AKG et son processeur Snapdragon 750G. Equipée d’une batterie de 10 090 mAh, il promet une très grande autonomie surtout s’il est chargé avec un chargeur rapide de 45W. Il n’y a pas de changements flagrants avec cette nouvelle tablette Samsung. Son châssis est les même que ses ainées : la Galaxy Tab S7 et la Galaxy Tab S7+. Comme à son habitude Samsung signe ses créations avec une finition soignée. Elle est disponible en différentes couleur : Mystic Pink, Mystic Green, Mystic Black, Mystic Sylver.

Galaxy Tab S7 FE 5G: Une puissance et une autonomie extraordinaire

La Galaxy Tab S7 FE 5G peut se convertir en petit PC mobile grâce au mode DeX. Tout ce qui s’affiche sur la tablette est transposable sur second écran via un câble HDMI. Elle peut également se transformer en écran secondaire avec la fonction Second Screen. La S7 FE 5G fonctionne sous Android 11 avec une interface de lancement Samsung One UI 3.1.

Avec cette nouvelle version, Samsung a fait quelques concessions. La dalle AMOLED sera remplacée par un écran IPS pour permettre l’affichage du QHD+. Le rendu est vraiment excellent avec les 800 nits pour de beaux contrastes et une colorimétrie élevée. Certes, la puissance de calcul de son processeur est moins élevée que celle de Tab S, mais elle est largement suffisante pour les usages classiques.

Avec le Snapdragon 750G, le modèle est plus économique. La mémoire est extensible grâce à une carte SD. Elle fait également profiter d’un connexion Bluetooth 5.0 et WiFi 6. En plus de son look et de ses finitions impressionnant, la nouvelle tablette de Samsung a d’autres atouts intéressants.

La tablette est en effet capable de supporter des niveaux de pression de 4096. Cela permet de profiter d’une précision excellente. Par contre, il est un peu dommage que les fonctions AirCommand ne sont pas disponibles avec ce modèle.