Oppo Find X5 Pro : Test et avis

Rate this post

Après le succès du Find X3 Pro, Oppo attaque de nouveau le marché des smartphones avec le Find X5 Pro. À en croire les caractéristiques de ce dernier, il s’avère le plus haut de gamme de sa série. De ce fait, il peut se comparer favorablement face au Galaxy S22 Ultra de Samsung ou à l’iPhone 13 Pro Max d’Apple. La marque chinoise saura-t-elle donc détrôner ses rivales avec son flagship de 2022 ? Nous allons le découvrir ensemble dans ce test.

Présentation

Suivant la logique, le successeur du Find X3 Pro doit être le Find X4 Pro, et non le Find X5 Pro. Mais une superstition chinoise qualifie le chiffre « 4 » comme un porte-malheur. Ainsi, les constructeurs évitent de nommer leurs produits portant ce numéro. Par exemple, il n’y a jamais eu de OnePlus 4.

Oppo se veut optimiste avec son nouveau fleuron de l’année, le Find X5 Pro. En fait, la marque lance un défi de prouver au monde entier qu’elle soit à la hauteur de concurrencer face à Apple ou Samsung. À cette fin, elle opte pour des choses nouvelles, et ce depuis la génération précédente, l’Oppo Find X3.

Avec cet appareil, la marque chinoise propose un produit de luxe, équipé d’un design innovant (grâce au revêtement céramique) et atypique.

Un design futuriste, mais beau à voir

À première vue, ce smartphone propose un design innovant grâce au bloc photo intégré dans le socle. Cela lui donne un aspect futuriste, mais avec une certaine admiration. En réalité, ce format de monobloc a soi-disant fait le succès du Find X3 Pro de l’année dernière. Cette fois-ci, les concepteurs ont choisi des matériaux différents.

Pour cet appareil, le constructeur chinois propose une finition en céramique au dos, ce qui diffère les deux générations. D’un côté, il applique un revêtement brillant qui bénéficie d’un traitement contre les rayures et les traces de doigts. Ayant reçu la certification IP68, votre Find X5 Pro résiste de toute évidence à la poussière et à l’eau.

Il représente un modèle fin avec les mensurations de 163,7 x 73,9 x 8,5 mm. Néanmoins, son poids se révèle un peu lourd avec ses 218 grammes. Toutefois, la prise en main reste très confortable. Côté coloris, l’appareil se présente en variante noire ou en blanche. Selon la marque, le modèle en blanc s’affiche rarement sur le marché à cause de la difficulté de sa conception. En effet, la production d’un seul dispositif se fait au bout de 168 heures.

Tous ces ajustements, cette réalisation soignée suivie d’un travail d’ingénierie rendent l’Oppo Find X5 Pro un produit exceptionnel.

Écran avec une résolution WQHD+

Ce flagship d’Oppo arbore un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution WQHD+. La dalle se dote de la technologie LTPO 2.0 permettant d’afficher un taux de rafraichissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Ainsi, l’écran se trouve plus fluide lorsqu’il s’agit d’un usage quotidien, mais consomme très peu d’énergie quand il montre des images en permanence.

Pour être égale à Samsung avec son Galaxy S22 Ultra, la firme chinoise essaie de proposer un écran très lumineux. Pour cela, son nouveau téléphone peut atteindre jusqu’à 1300 nits (contre 1700 pour Samsung). La différence semble peu remarquable, car les deux smartphones restent les plus lumineux du marché, actuellement.

Questions multimédias, le panneau se révèle une véritable merveille avec sa compatibilité HDR10+. Cette dernière offre une très bonne expérience avec des images de grande qualité, que ce soit en jeu, films ou séries. Le verre Gorilla Victus de Corning se charge de protéger l’ensemble de la dalle contre toutes sortes de chocs.

Une performance impressionnante

À l’intérieur, l’Oppo Find X5 Pro semble briller également. En effet, il exploite le processeur plus puissant dans le monde d’Android en ce moment. Il s’agit du Snapdragon 8 Gen 1. Ce SoC dernier cri de Qualcomm s’associe à une mémoire vive de 12 Go pour offrir de belles performances sur votre smartphone.

En ce qui concerne la rapidité de cet appareil, son constructeur a annoncé un gain de 30 % par rapport à son prédécesseur, et cela se confirme. En effet, passer d’une application à une autre se fait à la vitesse de la lumière. De ce fait, les applications mobiles les plus exigeantes peuvent fonctionner normalement et sans aucun ralentissement. Jouer aux jeux vidéo d’actualité offre une agréable expérience grâce à une fluidité, mais également à une très haute qualité de graphisme.

Il n’y a vraiment rien à craindre en ce qui concerne la température. Le produit phare d’Oppo dispose d’un système de refroidissement en trois parties comportant :

Une chambre à vapeur de 75 % que sur l’Oppo Find X3 Pro,

Un film de graphène,

Un film de graphie ultrafin.

En matière de stockage, il est grave dommage que cet appareil existe en unique version de 256 Go. Cela nous paraît insuffisant pour sauvegarder vos données personnelles incluant les photos et les vidéos. De plus, l’Oppo Find X5 Pro a la capacité de photographier dans des formats bien pesants.

Le tout fonctionne sous Android 12 avec l’interface ColorOS 12.1. Néanmoins, la fiche technique de cette variante révèle un petit monstre de puissance.

Qualité des images et vidéos au top

À l’avant, le nouveau téléphone embarque un module de 32 MP avec une ouverture de (f/2,4 90° ; 0,8 mm) et un champ de vision de variable de 90°/80, et automatique.

L’Oppo Find X5 Pro adopte une configuration à triples caméras qui reste apparemment intégrée au dos de l’appareil. Le fabricant chinois se remet donc à sa formule gagnante avec le Find X3 Pro de l’an dernier. Cependant, nous retrouvons toujours les deux capteurs IMX766 50 MP développés avec Sony.

L’un joue le rôle d’un ultra grand-angle (f/2,2 ; 110°) associé à une lentille FreeForm qui a été en vue pour la première fois sur son prédécesseur. L’autre comporte l’objectif principal de 1/1,56 » avec une ouverture de (f/1,7 ; 80°). Il semble le premier à être stabilisé sur 5 axes (3 sur les capteurs et 2 sur la lentille). Il propose également un téléobjectif de 13 MP étant capable de zoomer x2 pour les photos à distances.

À travers ces trois modules, le fabricant chinois semble avoir de beaux arguments à gagner le titre de meilleur photophone avec son produit. Dans ce contexte, cette nouvelle génération apporte deux autres changements majeurs. Le premier consiste à intégrer une puce dédiée, la MariSilicon X qui s’occupe de réduire les bruits des images. Toutefois, elle permet également d’améliorer leurs traitements tout en augmentant la précision.

Pour la conception des appareils photo de l’Oppo Find X5, la marque chinoise a collaboré avec l’expert en photo, Hasselblad. Ce partenariat dure pendant trois ans, et a pour vocation de mieux mener la calibration naturelle des photos. Cependant, ces deux mentions sont visibles au dos du smartphone, le NPU se trouve au milieu des caméras.

Une autonomie normative

Le Find X5 Pro bénéficie en fait d’un système de recharge ultra rapide. Il embarque la nouvelle technologie SuperVOOC 80W de la marque. Pour ce modèle, Oppo fait l’annonce d’une douzaine de minutes pour passer de 0 à 50 % de charge. Cette information se confirme, car en une demi-heure seulement, votre smartphone peut retrouver toute son énergie complète avec le SuperVOOC 80 W.

Par ailleurs, l’appareil demeure compatible à une recharge sans fil. Il s’agit de la technologie AIRVOOC 50 W. Elle est capable de faire passer l’accumulateur de 0 à 100 % en 47 minutes, d’après la firme. Néanmoins, vous devez vous équiper du chargeur original.

Question alimentation, le fabricant chinois opte pour un système à double batterie de 2 500 mA h qui se recharge en même temps. Pour la santé, la société instaure une technologie ayant la capacité de doubler la durée de la batterie. En effet, elle peut supporter 1 600 cycles de charges (équivaux à 5 ans d’utilisation régulière).

L’autonomie s’avère excellente. Pour un usage normal, votre téléphone peut maintenir une journée et demie, voire deux jours. Par contre, une utilisation gourmande (jouer au jeu, regarder des vidéos, ou prendre des photos) réduit cette autonomie d’une journée à une journée et demie. Toutefois, le smartphone propose une batterie endurante.

Prix et date de disponibilité

Le Find X5 Pro tire profit des dernières normes de connectivités. Ainsi, il se révèle compatible au réseau 5 G, au Bluetooth 5.2, et au Wifi 6. Il dispose également d’un lecteur d’empreinte digitale intégré sous la dalle. D’un côté, il arbore deux haut-parleurs proposant un son stéréo de bonne qualité, par-dessus de sa correspondance avec la Dolby Atmos.

Ce smartphone est d’ores et déjà disponible sur le marché européen, notamment en France. Il se vend à partir de 1 300 euros. Certaines enseignes proposent même des offres de lancement jusqu’au 30 avril 2022.

Conclusion

En général, nous pouvons en dire que le Find X5 Pro représente un smartphone remarquable avec un design élégant et une fiche technique bien imposante. Son étroite collaboration avec HasselBlad, l’introduction de la puce MariSilicon X, le SUPERVOOC 80W s’avèrent les points forts de cet appareil. Toutefois, ils nous amènent à dire que cet appareil peut bien se comparer face aux Samsung Galaxy S22 Ultra de Samsung et l’iPhone 13 Pro Max d’Apple.