Tout le monde aimerait posséder le dernier Samsung Galaxy S ou encore l’iPhone 13. Mais ces modèles ne conviennent pas à tous les budgets, d’où l’existence des magasins de seconde main. Vers quelle boutique pour acheter un smartphone d’occasion ?

Qu’est-ce qu’un smartphone d’occasion ?

Tout d’abord, il est important de faire la différence entre les types de smartphones d’occasion. Le premier, celui remis à neuf. Il s’agit d’un téléphone déjà utilisé par le passé, mais qui a ensuite été renvoyé au fabricant ou au magasin. Cela peut être à cause de quelques défauts rencontrés ou quelques dysfonctionnements. Il est donc remis à niveau par des usines de reconditionnement pour ensuite être revendu sur le marché une fois réparé. Le langage commercial utilise le terme « reconditionné » pour les identifier.

Le second concerne l’appareil usagé. C’est celui qui a été acheté comme neuf et revendu tel quel après ouverture de la boîte ou de son emballage. Vous recevrez donc le smartphone dans le même état que son propriétaire précédent. Les produits d’occasions de cette catégorie se vendent directement sans être passés par un reconditionnement.

Entre autres, l’avantage d’acheter un téléphone d’occasion réside donc dans son prix. Ce dernier est abordable par rapport à un appareil neuf. Ainsi, il est possible d’obtenir exactement le même modèle, mais à un prix très rabaissé. D’ailleurs, se lancer dans les téléphones de seconde main évite le gaspillage technologique. L’achat des anciens modèles d’occasion permet d’éviter de jeter les smartphones et réduit les déchets électroniques.

Comment acheter son appareil de seconde main ?

Comme tout investissement, l’achat d’un smartphone de seconde main nécessite une préparation. Il faudra s’informer sur l’appareil à acheter et faire attention aux détails. La vigilance est de mise, d’autant plus que certains revendeurs profitent des clients mal informés.

Les appareils reconditionnés sont souvent l’appât idéal pour les novices dans le secteur. Il se peut que les téléphones subissent quelques réparations de fortune et finissent sur le marché des « reconditionnés ». Or, un smartphone reconditionné par le fabricant reste fiable et dispose même d’une garantie allant jusqu’à 12 mois. Cette assurance peut être fournie par le constructeur ou le magasin.

Ensuite, la garantie ne doit pas être négligée. Il arrive que certains magasins garantissent leur produit remis à neuf. Mais dans la plupart des cas, les boutiques refusent d’appliquer une assurance. À part cela, il faut prendre conscience de l’état de l’appareil. Puisque c’est un téléphone recertifié, il arrive que les vendeurs mettent des notes de reconditionnement sur les smartphones.

De prime à bord, il faudra choisir un bon reconditionneur, soit un spécialiste dans son domaine. Le problème du marché actuel reste l’omniprésence des personnes se prenant pour des experts. Le mieux serait alors de voir dans les boutiques officielles de la marque du téléphone. Vous aurez toutes les chances de trouver des gens qualifiés pour ces appareils.

Il n’y a pas vraisemblablement de grade universel, mais certains magasins utilisent des termes typiques pour aider le client à faire le bon choix. Il s’agit des étiquettes « comme neuf », » très bon état » ou « bon état ».

Où se procurer un téléphone d’occasion sûre ?

Les magasins d’e-commerce sont nombreux sur internet. En France, nous avons évidemment différents types de vendeurs. Il y a les spécialistes des smartphones et les revendeurs officiels, et les grandes enseignes. Ces derniers proposent presque tous les types d’articles, allant de l’électronique aux jouets pour enfants.

Amazon

Chez Amazon Warehouse, les smartphones sont presque tous neufs. Le magasin ne vend que des produits légèrement retournés.

Par exemple, le cas où la puce du consommateur n’est pas compatible avec l’appareil, le client retourne le téléphone à la boutique. Amazon Warehouse est ainsi un endroit sûr. Les cas similaires sont dits « des smartphones d’occasion à boîte ouverte », puisqu’ils n’ont presque jamais été utilisés. D’ailleurs, le prix de ces appareils reste proche de leur prix original. Nous observons quand même une remise de 10 à 30 % sur le produit, ce qui est déjà très bien.

Gazelle

C’est une marque très connue. Généralement, ils achètent des téléphones avec quelques défauts à des consommateurs. Une remise en état s’ensuit pour la revente. Le processus prend en compte la satisfaction du client.

D’ailleurs, il est possible de choisir l’état du smartphone à acheter. Celui-ci peut être passable, bon ou excellent. Il ne faut pas aussi oublier leurs produits reconditionnés certifiés par les constructeurs.

Gazelle propose ainsi des offres intéressantes en plus de la possibilité de retour du produit dans un délai de 30 jours.

Best Buy

Un des endroits les plus réputés. Son concept est similaire à celui d’Amazon Warehouse. Tous les smartphones sont presque tous des occasions à boîte ouverte. Ce sont ainsi des appareils à bas prix, mais haut de gamme, avec une remise de 10 à 30 %.

Les opérateurs américains certifient les articles. Ce qui est intéressant chez Best Buy, c’est la possibilité de commander en ligne, de le réserver en magasin et de le récupérer le jour même.

Back Market

Ce magasin se charge des téléphones reconditionnés. Ils diagnostiquent les dommages sur les appareils et les remettent à neuf. Leur offre est très intéressante. C’est satisfait ou remboursé pour les 30 jours après l’achat et ce n’est pas tout, il propose aussi 12 mois de garantie de service après vente.

Conclusion :

Malgré plusieurs contrôles qualité faits par les boutiques sur les appareils de seconde main, il est difficile de distinguer la fiabilité du produit. C’est pourquoi il faut prendre le temps de vérifier. Vous pourrez ainsi minimiser les risques de défaillances. Les recherches sur les caractéristiques techniques, mais également de faire une comparaison des prix dans les boutiques seront nécessaires. En vous préparant bien, vous pourrez tomber sur un smartphone d’occasion performant et durable, tout en ayant économisé.