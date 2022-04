Rate this post

BBK Electronic semble prêt à entrer dans la course du développement d’un processeur d’imagerie cette année. Oppo vient tout juste d’introduire la puce MariSilicon X dans sa gamme Find X5. Nous apprenons maintenant que celle de Vivo se lancera ce mois-ci. Ce constructeur chinois a annoncé que sa série X80 embarquera la NPU Vivo V1+.

Un chipset d’imagerie conçu en étroite collaboration avec MediaTek

Pour développer sa puce d’imagerie, Vivo s’est associé à MediaTek donnant ainsi lieu à une trentaine de brevets. Selon le constructeur chinois, sa nouvelle NPU s’avère la première à fonctionner avec des processeurs haut de gamme de différentes sociétés. Le chipset Vivo V1+ demeure compatible avec le Dimensity 9000 et le Snapdragon 8 Gen 1. Pour rappel, la MariSilicon X d’Oppo se contente uniquement des SoC Snapdragon.

La Vivo V1+ peut s’adapter complètement à la plateforme Dimensity grâce à la contribution de 300 employés durant 350 jours. Les performances obtenues correspondent parfaitement aux attentes sur un smartphone propulsé par le Dimensity 9000. Le réglage fin de l’algorithme de réduction du bruit permet à cette NPU de capturer des photos dans la nuit. Et ce, même si la lumière ambiante est inférieure à 1 lux. Cela s’avère aussi possible à la faveur de la SRAM de 32 Mo et de la vitesse de sortie de données de 8 Go/s.

Les caractéristiques de la puce V1+

Vivo a mentionné une augmentation de la luminosité de l’image atteignant 16 %. La précision de la balance des blancs bénéficie d’une amélioration de 12 %. Les parties les plus importantes de vos photos peuvent profiter d’une haute de la luminosité allant jusqu’à 350 %. Cela rend en fait vos photos plus nettes et plus transparentes, afin que vous puissiez voir plus de détails. Zeiss Natural Colour améliore la précision des couleurs et la mise au point des tons de 8,3 %.

La NPU Vivo V1+ permet également à un certain nombre de jeux de fonctionner avec 90 ou 120 i/s. De cette sorte, elle pourra remplacer la technologie existante de Pielworks en vue sur les téléphones Vivo et iQOO. Le constructeur chinois affirme avoir implémenté des algorithmes spéciaux pour optimiser l’allocation des ressources du processeur. Cela permet ainsi de réduire la génération de chaleur tout en augmentant l’efficacité du Dimensity 9000.

Vivo promet d’améliorer considérablement la consommation d’énergie de 10 % lors des sessions de jeu intenses. Le prochain modèle X80 équipé du SoC Dimensity 9000 a reçu 1,07 million de points AnTuTu.

Conclusion

En outre, les animations dans les scénarios à forte charge bénéficient également d’une amélioration. L’allocation de la puissance est aussi maximisée, d’après le constructeur. Vous ne pouvez vous attendre à aucune dégradation des performances pendant environ 36 mois. Il faudra tout de même nous montrer patients jusqu’au 25 avril pour mettre la main sur le premier smartphone équipé du Vivo V1+.