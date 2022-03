Rate this post

Ces derniers mois, la marque chinoise Vivo fait parler d’elle sur internet. Il semblerait qu’elle veuille remplacer sa série NEX avec la gamme X. Cependant, des fuites et rumeurs circulent déjà sur les prochains smartphones de la nouvelle génération X80. Ainsi, nous avons pu obtenir des informations sur les performances de Vivo X80 pro et X80 Pro+.

Une grande ressemblance en ce qui concerne le design

Selon @Shadow_Leak, les Vivo X80 pro et X80 Pro+ présenteront tous les deux une apparence similaire. En effet, ils adopteraient un écran AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Cependant, la version pro+ profiterait de la technologie LTP0 2, proposant une définition QHD+. La variante pro standard afficherait une résolution FHD+.

Au dos, les deux smartphones embarqueront une configuration photo à quadruples caméras. Celle-ci se compose d’un capteur principal de 50 MP, d’un capteur ultra large et de deux téléobjectifs. Ils proposeront également la puce Vivo V1 Custom ISP (Image Signal Processor). Celle-ci a fait ses débuts avec le Vivo X70 Pro+.

Une batterie de 4 700 mA h se chargerait d’alimenter les deux appareils. Elle serait compatible à une charge rapide de 80 W. Les rumeurs sur le X Fold font allusion à une charge filaire de 80 W.

Une différence frappante au niveau de la performance

La caméra principale 50 MP du modèle pro+ comporterait un capteur ISOCELL GN1 (pixels de 1,2 µm, pixels de 2,4 µm), OIS et une ouverture f/1,3 ultra-lumineuse. Le pro standard contiendra un Sony IMX789 (pixels de 1,2 µm, et de 2,24 µm), et une ouverture f/1,4.

D’un côté, le Vivo X80 Pro+ proposerait un capteur IMX598 ultra-large de 48 MP (1/2‘’, 0,8 µm). Le pro équiperait un appareil IMX663 de 12 MP. D’après les fuites, le téléobjectif des deux déclinaisons reste le même. Il s’agit d’un module IMX663 de 12 MP. D’un autre côté, le pro X80 + abriterait une caméra frontale de 44 MP, contre 32 MP pour le pro.

À propos des performances, le pro+ sera équipé du Snapdragon 8 Gen 1. Par contre, le Dimensity 9000 propulserait le modèle pro. Quant à la mémoire vive et le stockage, la fuite mise sur 6/8 Go de RAM et 128/256 Go pour le pro. La variante Pro+ proposerait 12 Go de RAM et 512 Go.

Conclusion

Ces informations restent encore que des simples rumeurs, donc elles sont à prendre avec des pincettes. Néanmoins, les fuites révèlent deux nouveaux puissants smartphones. Évidemment, la série X80 proposera un modèle de base, le Vivo X80. La variante pro sera commercialisée à partir de 830 € et le pro+ sera à 950 €. Les smartphones devraient faire ses débuts le mois prochain.