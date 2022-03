Rate this post

Le mois dernier, Samsung a lancé sa série Galaxy S22 et les Tab S8. Apparemment, la firme sud-coréenne n’a pas terminé sa gamme pour 2022. Elle semble avoir beaucoup de smartphones à présenter cette année. À cet effet, elle organisera du prochain Samsung Unpacked, entièrement dédié au Galaxy A. Cet événement se tiendra dans quelques jours, plus précisément le jeudi 17 mars.

Les Galaxy A seraient présentés lors du Samsung Unpacked du 17 mars

Samsung s’avère plus chargé pour ce début d’année. En effet, il a lancé le Galaxy S21 FE, qui a pris du retard en raison de la pénurie des puces sur le marché des smartphones. Par la suite, le géant du Sud-Coréen a officialisé son dernier téléphone haut de gamme, le Galaxy S22. En parallèle, il a présenté la tablette Tab S8 plutôt en février. La firme a également profité du Mobile World Congress 2022 pour dévoiler son ordinateur Galaxy Book2.

Le constructeur a officiellement annoncé que sa prochaine conférence portera sur des modèles abordables. À cette fin, il transmet maintenant des invitations au Galaxy Awesome du 17 mars. Jusqu’à présent, les détails sur ces informations restent flous et incertains. Cependant, il y a de fortes chances que les Galaxy A53, A33, et A23 fassent leurs débuts à cet événement. Dernièrement, de nombreuses fuites circulent déjà sur ces smartphones.

Une série abordable dotée d’une technologie récente

Selon les informations précédemment divulguées, le Galaxy A53 arborerait un écran de 6,46 pouces. Il afficherait une résolution de 1080 x 2400 pixels. Sous le capot, nous trouverions un processeur octa-core non précisé. 8 Go de mémoire vive épaulerait ce Soc pour livrer de bonnes performances. Côté stockage, le smartphone proposerait 128 Go ou 256 Go extensibles jusqu’à 1 To avec une carte microSD. Au dos, il adopterait une configuration photo à triple caméra.

Une batterie de 4860 mAh alimenterait l’ensemble de l’appareil. En outre, ce dernier possèderait un capteur d’empreinte digitale sous l’écran. En même temps, les fuites veulent que le Galaxy A33 présente un design presque similaire, mais sans la même prise casque. Le Galaxy A23 sera probablement le moins cher de sa catégorie. Les rumeurs misent sur un écran de 6,6 pouces avec une encoche pour la caméra frontale.

Conclusion

Xiaomi et Oppo apparaissent généralement plus compétitives que Samsung sur les smartphones d’entrée et de milieu de gamme. Toutefois, leurs appareils restent disponibles pour quelques pays seulement. Cela fait de la Galaxy A la meilleure option des téléphones Android bon marché, et ce dans une grande partie du monde. De nouvelles gammes de cette série verront le jour ce jeudi.