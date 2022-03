Les Galaxy A53 et A33 : officialisés lors de la Galaxy Unpacked du 17 mars  

Rate this post

Samsung a organisé le Galaxy Awesome, le jeudi 17 mars dernier. Cet événement est dédié aux nouveaux smartphones de la gamme A. Ainsi, les Galaxy A53 et A33 ont vu le jour. Ces deux appareils sont de bons marchés, mais proposent tout de même des caractéristiques prometteuses. Que nous réservent exactement ses téléphones ? Et quels sont leurs prix respectifs ?

Galaxy A53 5G : caractéristiques, le prix, et sa date de sortie

Durant sa conférence du jeudi dernier, Samsung a lancé deux nouveaux smartphones de milieu de gamme. Il s’agit en fait du Galaxy A53 et A33. Ils se distinguent grâce à certaines spécifications qui leur sont propres. Quant au A53, l’appareil arbore un écran Super AMOLED de 6,5 pouces. Cette dalle peut afficher un taux de rafraichissement allant de 120 Hz au maximum, contre 90 Hz pour le A33. Au dos, il adopte une configuration photo à quadruple caméra. Celle-ci se compose d’un capteur principal de 64 MP, d’un ultra grand-angle, d’un portrait, et d’une macro.

En ce qui concerne les puissances, le smartphone est propulsé par le processeur Exynos 1280. Celui-ci est compatible en 5 G. En effet, il s’associe également à une mémoire vive de 6 à 8 Go pour livrer de belles performances. D’après Samsung, le téléphone est en mesure de durer jusqu’à deux jours d’utilisation. Sa batterie peut supporter une charge rapide de 25 W.

L’expédition française est prévue pour le mois prochain, notamment à partir du 1er avril 2022. Le A53 5G est d’ores et déjà disponible en précommande chez de nombreuses enseignes, pour le prix de 459 €. Cependant, vous bénéficiez d’une paire de Buds Live, et de 50 € de crédit de Google Play. Et ce jusqu’au 31 mars.

Galaxy A33 5G : les caractéristiques, le prix et la date de disponibilité

Le Galaxy A33 fait partie des smartphones abordables de la marque sud-coréenne. Toutefois, ce nouveau téléphone présente de jolis composants. En effet, il propose un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement limité à 90 Hz. À l’arrière, nous retrouvons un même système photo à quatre caméras. La différence se situe au niveau du capteur principal avec seulement 48 MP. À l’avant, la dalle abrite un appareil photo de 32 MP, dédiés pour les selfies.

Sous le capot, l’Exynos 1280 se charge d’alimenter le A33, qui reste compatible avec les réseaux 5 G. contrairement à son binôme, ce modèle ne dispose que 6 Go de RAM. Selon l’usage, cette variante demeure fonctionnelle en moyenne un jour et demi à deux jours d’autonomie. Elle supporte la même charge de 25 W.

Lors de la conférence, la firme sud-coréenne n’a laissé aucune date précise pour le déploiement des Galaxy A33. Mais, cela se tiendra certainement dans les prochaines semaines à venir. Il en est de même pour le tarif, aucun prix officiel n’a été communiqué. Cependant, il est estimé à 272 €.

Conclusion

À travers sa série Galaxy A, Samsung essaie de proposer des terminaux de milieu de gamme à des prix très abordables. Dernièrement, la société a présenté ses nouveaux smartphones A53 et A33 sur le marché mondial. Toutefois, il est fort probable que d’autres appareils, comme les A13 et les A73, feront leurs débuts dans les prochaines semaines à venir.