One UI 4.1: prochainement disponible sur d’autres terminaux de Samsung

La dernière interface de Samsung a été déployée lors de la présentation de la série Galaxy S22. Toutefois, le géant du Sud-Coréen continue sur sa lancée en mettant à jour son nouveau skin basé sur Android 12. Ainsi, la surcouche ONE UI 4.1 apporte des ajustements et des améliorations légères.

D’autres gammes vont profiter de la nouvelle version d’One UI 4

Plus tôt cette année, Samsung a déployé la dernière version d’Android skin ONE UI 4.1 sur la gamme Galaxy S22. Apparemment, la mise à jour semble avoir un long chemin à parcourir. Elle a récemment fait son apparition sur les Galaxy Z Fold 3 et les Galaxy Z Flip 3, apportant une multitude de fonctionnalités logicielles aux téléphones pliables.

Cette version se révèle prête à être déployée sur les Samsung Galaxy S21 dans certaines régions. Plus tard, elle sera également disponible sur les séries A, ainsi que sur la tablette Galaxy Tab S7 FE. La firme sud-coréenne envisage de l’intégrer ultérieurement sur d’autres terminaux. Cela concerne les gammes S10 et S20, puis les modèles Z Fold2, Fold, Z Flip, et de même sur les Note20 et Note 10+.

ONE UI 4.1 met à la disposition des utilisateurs de nombreuses améliorations en sus des corrections de bugs et de la sécurité. Désormais, il existe un calendrier intelligent qui est capable de lire les dates de toutes les applications de messagerie. Cette fonction permet également une entrée plus facile dans l’application du calendrier réelle.

Des améliorations en termes de photo et vidéo

La Galerie a fait l’objet d’une grande amélioration et comporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités utiles. À présent, vous pouvez capturer des clichés professionnels en profitant des retouches supplémentaires et des outils basés sur l’IA. Ces derniers ont pour mission de perfectionner vos photos.

Les utilisateurs de la gamme S22 ou du modèle S21 ultra peuvent maintenant convertir leurs images à l’aide de l’application experte RAW. Celle-ci vous permet d’éditer les photos et les vidéos, et même, de les sauvegarder aux formats JPG ou DNG. Par le biais du contrôle ISO, elle rend possible l’éclaircissement ou l’assombrissement de vos portraits. Grâce à la gomme améliorée, supprimer les objets gênants en arrière-plan s’avère faisable désormais. De plus, vous êtes en mesure d’éliminer les ombres projetées sur les sujets ou même les reflets sur les fenêtres.

Cette dernière version d’ONE UI 4 bénéficie d’une expérience de partage de photo plus simple et plus rationnelle. Sélectionnez une image à partager et l’icône vous informera d’une éventuelle amélioration. Un clic et observer votre portrait se redimensionner, pivoter ou recadrer avant d’être partagé, et ce d’une manière automatique. Dans le contexte de la mise à jour, les utilisateurs peuvent également tirer profit de la fonction de partage rapide. Ainsi, vous pouvez envoyer plusieurs photos, vidéos et fichiers à la fois.

De nouvelles fonctionnalités intéressantes sur l’One UI 4.1

Avec l’introduction de widgets intelligents, les usagers peuvent en remplir jusqu’au nombre de 7. Pour y accéder, ils peuvent être accessibles via la gauche ou vous glissez sur la droite. D’abord, la rotation intelligente analyse les circonstances et vos comportements. De ce fait, elle se charge de vous fournir des informations opportunes et importantes. Et elle a pour mission d’afficher automatiquement les 3 widgets les plus pertinents. Pour cela, elle expose ou enferme les autres.

Samsung coopère avec Grammarly afin de proposer à ses utilisateurs un clavier plus intelligent. Grâce à cette étroite collaboration, vous bénéficiez à coup sûr des améliorations rédactionnelles au fur et à mesure que vous tapez. Avec l’application Samsung Note, modifier des notes sur un appareil ou un autre s’avère possible. Il en est de même si vous souhaitez sélectionner ou changer les paramètres. Mais aussi, vous pouvez ajouter des liens ou des pages web à l’aide de la fonction Note rapide.

Le Mode compact vous permet de profiter des commandes aériennes sans couvrir tout l’écran. Samsung Pay fait partie des grandes améliorations apportées. Désormais, les amateurs du Galaxy Note20 peuvent enregistrer leur permis de conduire, leurs cartes d’embarquement et même leur clé de voiture et leurs billets de cinéma. Presque tous les fabricants intègrent dans leurs smartphones la fonctionnalité de RAM plus. ONE UI 4.1 vous proposera quatre options entre 2 à 8 Go.

Conclusion

La dernière mise à jour de ONE UI 4 semble manquer certaines fonctionnalités, mais c’est une belle suite. En effet, elle introduit quelques améliorations en ce qui concerne la convivialité. Bien que le skin ait fait ses débuts sur les Galaxy S22, il apparaitra également sur presque tous les appareils de milieu et haut de gamme, dans l’avenir très proche.