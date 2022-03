Android 13 Developer Preview 2 : la prochaine version arrive

Rate this post

Depuis le 17 mars, Google déroule son Android 13 Developer Preview 2. Les propriétaires de Pixel compatibles peuvent déjà le télécharger sur leurs smartphones. En principe, cela signifie l’arrivée imminente de la version Beta.

La prochaine mise à jour d’Android 13 Developer Preview

Effectivement, une version Developer Preview s’avère plutôt vouée aux développeurs d’applications. Ces derniers l’utiliseront afin de pratiquer des essais pour pouvoir corriger les erreurs. Le DP offre également l’occasion aux techniciens de s’accommoder aux nouveaux comportements de l’os. En rapport à cela, ils pourront ainsi accorder leurs applications. Google pourra ensuite recueillir les avis de ces professionnels dans le but d’améliorer la prochaine version.

D’après l’équipe de Google, cette DP 2 d’Android 13 s’apparente à une mise à jour par palier. Cette dernière s’accompagne de fonctionnalités supplémentaires de sécurité et de confidentialité. À cela s’ajoutent également des outils d’amélioration des performances et l’expérience utilisateur. XDA Developers remarque différents petits changements esthétiques initiés par le fabricant de Mountain View. Les paramètres rapides et le volet de notifications se trouveraient ainsi réaménagés.

La dernière version d’Android touche les contrôles média. Son emplacement reste le même, mais la fenêtre du widget devient plus large. Nous notons l’apparence visible du titre de la barre de lecture. Cela permet d’avancer rapidement les chansons, par contre l’espace pour les notifications se trouvera réduit.

La première version Bêta attendue en avril

Cette sortie du Developer Preview 2 suit le déploiement du DP du mois de février. Suivant la logique, la prochaine version s’agirait du bêta, attendu au mois d’avril prochain. Nous verrions venir ensuite un deuxième bêta en mai, puis une troisième le mois suivant. La quatrième version prévue en juillet prendra le statut de release candidate, suivie de la version finale. Si nous en jugeons par le passé, la sortie d’Android 13 pour les Pixels commencera en août, septembre ou même octobre.

Afin de mieux vous situer, la première version Bêta d’Android 12 se déployait le 18 mai 2021. Et le lancement officiel de la version finale arrivait seulement le 4 octobre 2021.

Pour le moment, la liste des smartphones compatibles avec ce DP2 demeure la même au DP1 :

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6

Google Pixel 5a

Google Pixel 5

Google Pixel 4 a 5G

Google Pixel 4a

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4

Au cours de la phase Bêta, des appareils d’autres fabricants devraient rejoindre le programme à leur tour.

Conclusion

Comme le DP reste surtout axé pour les développeurs, il s’avère préférable d’éviter de l’installer sur votre smartphone principal. Par contre, si votre appareil tourne déjà avec le DP1, vous recevrez automatiquement cette mise à jour. Toutes les futures versions bêta d’Android 13 en bénéficieront aussi d’ailleurs.