La mise à jour d’Apple équipe son iPhone de la version iOS 15.4. La firme prend soin d’inclure des outils pratiques et ludiques, sans omettre d’assurer la sécurité. Quelles nouvelles fonctionnalités attendent les utilisateurs de la marque à la pomme ?

La simplicité en toute sécurité

iOS 15.4 permet de déverrouiller vos appareils, même avec votre masque sur le visage. Cela résout les complications de déverrouillage dans des endroits publics. En effet, Apple programme l’algorithme de manière à analyser uniquement les parties visibles de votre face. Cette option fonctionne avec Face ID sur votre iPhone et votre iPad. De plus, elle ne nécessite pas l’usage de l’Apple Watch. Pour le moment, cette fonctionnalité marche uniquement sur iPhone 12 et iPhone13.

Côté paiement, le Face ID autorise aussi la validation des transactions Apple Pay. Enfin, le remplissage des champs de mots de passe sur les applications et sur Safari s’avère également possible. Pour des règlements sans contact, Tap to Pay marche à partir d’un iPhone. En effet, les commerçants peuvent accepter des paiements à partir de NFC, via les applications compatibles.

Selon 9to5Mac, la mise à jour iOS 15.4 permet d’activer cette option sur vos iPhone respectifs. Toutefois, seuls les États-Unis bénéficient encore de cette alternative.

Le dernier point sur la sécurité concerne les AirTags. En effet, divers traqueurs utilisent l’application à des fins louches, comme les voleurs en quête de victimes. Apple implante des alertes à configurer au préalable.

Une nouvelle collection ludique

37 nouveaux emojis se joignent à vos applications textos, avec la mise à jour 15.4. Ils représentent des mains avec leurs gestuelles, des visages avec différents teints, des objets ménagers. Vous pourrez aussi trouver des formes créées avec les doigts, une boule à facettes et même un homme enceinte…

D’autres innovations accompagnent ces améliorations, comme la complète utilisation du taux de rafraîchissement à 120 Hz avec les écrans labellisés ProMotion. Cela représente un taux de rafraîchissement élevé, comparé aux autres écrans. Ces derniers offrent uniquement 60 Hz. Apple dote le iPhone 13 de l’écran ProMotion, qui s’avère également adaptatif. Son taux de rafraîchissement se modifie selon votre utilisation, 120 Hz rend un jeu fluide et le taux diminue pour un usage statique.

Des fonctionnalités de partage

SharePlay vous permet d’écouter une piste de musique ou d’apprécier une vidéo en streaming avec différentes personnes avec FaceTime. La fonctionnalité s’active à partir des applications adaptées.

Cependant, la crème des options partagées se trouve la Commande Universelle. Apple prévoit depuis 2021 cette mise à jour, mais elle n’apparaît qu’en 2022. Cette fonction vous autorise à contrôler un iPad avec une souris grâce au trackpad et au clavier d’un Mac présent à proximité.

De plus, vous pouvez transférer le contenu d’une machine à un autre, directement à partir de votre écran. Cela peut s’effectuer sans configuration, de manière à croire que les deux matériels viennent d’un même appareil. Par exemple, vous pouvez dessiner sur votre iPad grâce à Apple Pencil. Ensuite, l’image peut apparaître sur une diapositive avec votre Keynote sur Mac. Cette amélioration facilite l’usage simultané des tablettes et ordinateurs.

La praticité au quotidien

Grâce à iOS 15.4, les utilisateurs en Europe et en France peuvent désormais stocker les documents sur iPhone. L’application Santé s’utilise pour garder une copie de votre carte de vaccination du COVID-19 ou les résultats de votre test. Vous aurez alors accès à ces renseignements à partir de votre smartphone. Le Apple Wallet autorise également le stockage avec la version numérique du certificat COVID de l’UE.

Dans le même esprit, l’intégration du QR Code du pass vaccinal fonctionne dans les logiciels Apple Santé et Apple Cartes. Cela représente un grand pas, mais manque de zone de couverture. L’application TousAntiCovid dépasse donc encore l’efficacité des Apple Santé et Apple Cartes.

Outre les nouveautés relatives au COVID-19, une option complémentaire voit également le jour. Il s’agit de la possibilité de copier un texte à partir d’un objet, vers votre téléphone. Pour y parvenir, votre appareil photo capture l’image. Les applications notes ou Rappels le convertissent en texte brut. Cela vous évite de longues rédactions, d’éventuelles informations, trouvées autour de vous.

Conclusion

iPhone fournit tardivement les fonctionnalités pratiques pour gérer votre quotidien face au Covid. Cependant, elles restent toujours relativement utiles. De plus, d’autres améliorations s’ajoutent avec l’iOS 15.4 comme SharePlay, la Commande Universelle et d’autres fonctions plus ludiques.