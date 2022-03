Rate this post

La nouvelle version de l’iPhone SE se trouve déjà disponible en précommande. Ce smartphone économique pourra-t-il apporter des nouveautés ou innovations à l’ancien SE 2020 ? Ces quelques éléments de comparaison pourront vous éclairer dans votre choix.

Statu quo de l’écran et du design avec l’iPhone SE 2022

Du point de vue extérieur, le modèle 2022 reprend exactement le design du SE 2020. L’obsolescence du design s’avère encore plus évidente, car le SE 2020 s’inspirait du iPhone 8 de… 2017. Ainsi, le nouveau smartphone récupère encore le châssis en aluminium de son prédécesseur. Aucun changement également sur les dimensions du mobile. Toutefois, la dernière version s’allège et voit son poids réduit à 144 grammes, contre 148 grammes pour l’ancien SE.

Sur cet aspect, l’iPhone SE 2022 reprend exactement les caractéristiques de l’écran du SE 2020. D’une taille de 4,7 pouces, l’écran maintient la résolution de 1 334 x 750 pixels. La luminosité monte à 625 nits et 326 pixels par pouce. Le nouveau venu dispose d’une dalle LCD avec résolution HD, avec un taux de rafraîchissement de seulement 60 Hz. Il conserve également la même possibilité de reconnaissance de l’empreinte digitale.

Performances et prix

Le iPhone SE 2022 embarque l’A15 Bionic, comme on trouve dans l’iPhone 13. Quant au SE 2020, il se contente encore de l’A13 Bionic, moins performant. Apple table sur 4 Go de RAM pour le modèle récent contre 3 Go pour l’ancien. Pour les photos, la firme garde le même capteur de 12 MP dans le dos pour 7 MP sur la partie frontale. Le nouveau chipset autorise l’accès à Deep Fusion et Smart HDR 4. Une mise à niveau mineure, mais au moins cela apporte des améliorations fonctionnelles.

Apple marque un grand coup et rend son smartphone économique compatible en 5G. Cela ouvre la perspective d’une vitesse importante, en téléchargement ou en streaming. Le Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, Lightning et Magsafe se trouvent toujours au rendez-vous sur les 2 appareils. Question autonomie, le fabricant annonce une hausse sans toutefois donner plus de précision. Enfin, le SE 2022 accepte la charge rapide de 20 W, contre 18 W pour son prédécesseur.

L’iPhone SE de 2020 se vendait à partir de 479 euros en son temps. Il vous en coûtera désormais 519 euros pour le remplacer. Nous trouvons dommage l’idée de la firme de Cupertino de proposer encore une capacité de stockage de 64 Go. Cela s’avère inacceptable en 2022, surtout de la part d’Apple.

Conclusion

Le prix du SE 2022 s’avère attrayant pour un iPhone. En plus, vous acquerrez un mobile compatible 5G avec de la puissance. Toutefois, ce comparatif nous révèle le peu de changement initié par Apple. Le design date de 2017 et les mises à niveau de l’écran et la batterie demeurent inexistantes.