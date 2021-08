Rate this post

Huawei P50 et P50 pro : date de sortie et fiche technique

Le 29 juillet 2021, la firme chinoise Huawei annonce l’arrivée de ses smartphones haut de gamme. Il s’agit du Huawei P50 et de sa version améliorée, le Huawei P50 pro. Lors de leurs sorties, ces deux modèles veulent déjà devenir les dignes successeurs du Huawei P40.

Les nouveaux rois de la photographie mobile ?

Le Huawei P40 a rencontré des difficultés lors de sa sortie en 2020. En effet, l’entreprise a dû lancer son produit sans accès aux services Google. Les dispositions américaines ont également mis à mal le géant chinois. Pour se relancer, la marque mise sur ses nouveaux smartphones.

Huawei compte bien rester sur le marché. L’annonce de ses deux nouveaux modèles prouve leurs ambitions. Lancés le 29 juillet 2021, le Huawei P50 et le Huawei P50 pro restent uniquement disponibles en Chine. Ils devraient débarquer dans les magasins le 12 août prochain.

La campagne de communication du constructeur se base principalement sur la photographie. Et les performances sont bien présentes. Avec ses deux dalles rondes semblables à des yeux noirs, le dos du téléphone embarque des capteurs gigantesques.

Pour le P50 pro, les modules des caméras sont :

Un ultra grand-angle de 13 Mpix ,

, Un principal de 50 Mpix avec stabilisateur optique (issu de Mate 40 Pro),

avec stabilisateur optique (issu de Mate 40 Pro), Un noir et blanc de 40 Mpix , et

, et un téléobjectif de 64 Mpix (avec stabilisateur optique).

La différence du P50 classique du P50 pro pour la photographie serait la taille de l’ultra grand-angle, du téléobjectif et de l’absence du capteur N & B. Le zoom de l’appareil serait de x200 (soit un zoom poussé à 2 700 mm).

Les prix annoncés

Parmi les technologies annoncées par la firme, vous trouverez le True-Chroma Shot. Cette dernière utiliserait le meilleur échantillon de la nature des couleurs pour votre photo. La marque communique la présence d’autres technologies. Parmi les confirmées, vous trouverez le True Focus Fast Capture.

Huawei proposera une gamme de prix selon le modèle. Les seules annoncées sont le Huawei P50 et le P50 pro. Leurs tarifs seraient de 500 £ pour le P50 classique (8/128 Go), et de 940 £ pour le P50 pro (12/512 Go). Les premières livraisons seront les versions Kirin 9000. Les Snapdragon 888 débarqueront en septembre.

Conclusion

Huawei veut revenir sur le marché des smartphones haut de gamme. Les modèles P50 et P50 pro indiquent clairement les ambitions du chinois. En attendant les annonces sur les autres territoires, seule la Chine reste l’unique endroit pour pouvoir se les procurer.