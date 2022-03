Rate this post

Nothing se trouve en pleine préparation de son événement du 23 mars. L’ancien patron d’OnePlus dévoilera bientôt son jeu, sans laisser de fuites sur les détails pour le moment. Les leakers restent à l’affût des moindres informations. Que nous réserve Nothing ?

Le parcours de Nothing

Depuis juillet 2021, Nothing connaît un événement de lancement, où un seul produit voit le jour : les écouteurs Nothing Ear. Récemment, Carl Pei, le PDG et cofondateur de Nothing envoie juste un tweet avec le terme « back on Android ». Cela nous laisse en pleine intrigue. Aussi, les rumeurs à propos d’une sortie d’un smartphone Nothing se propagent. Récemment, l’entreprise annonce officiellement « The Truth », la présentation de nouveaux produits. Cette dernière se déroulera le 23 mars à 15 heures.

Nothing tease l’événement sur sa page et annonce un « grand jeu » pour l’année 2022. Nous pouvons lire « il a toujours été question de 2022 » dans une légende sur le site web de la société. Il s’avère toutefois peu probable de voir Carl Pei annoncer le lancement d’un smartphone ce jour-là. Par contre, il pourrait divulguer un autre teaser ou sortir d’autres énigmes dont il possède le secret. Un communiqué de presse nous affirme l’annonce de Pei sur la feuille de route à suivre de l’entreprise pour 2022.

Les choses sérieuses arriveront-elles bientôt ?

Ainsi, la firme Nothing entend voler plus haut pour cette année. La société souhaite d’abord consolider sa base financière avant de se mettre en avant. De ce fait, Carl Pei et Akis Evangelidis sortent d’une négociation avec des investisseurs comme Google Venture et Futur Shape. Ils arrivent à clôturer une levée de fonds de 70 millions de dollars. Ce dernier servira surtout à appuyer le développement des produits et à l’établissement du Design Hub à Londres.

2022 marquerait peut-être le come-back du cofondateur d’OnePlus dans le domaine, après son succès avec ses écouteurs. La société parle d’une vente de plus de 400 000 paires de Nothing Ear. Une réussite accompagnée du rachat du fabricant du smartphone PH-1, Essential. Toutefois, une rivalité pourrait naître entre la société et les anciens employés d’Essential. En effet, ces derniers préparent la sortie de l’Osom OV1, leur premier smartphone.

Après la franche réussite d’OnePlus, Carl pourrait à nouveau récidiver avec Nothing. Il convient d’ajouter à tout cela le soutien financier de différentes personnes influentes dans le secteur du smartphone.

Conclusion

Toutes les spéculations restent braquées, malgré tout sur l’annonce d’un premier smartphone de Nothing. Une éventualité déjà relatée par Pei depuis un temps. Dans une photo, nous apercevons Carl Pei montrer un prototype de smartphone au PDG de Qualcomm, Cristian Harmon.