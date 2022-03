Le Realme 9 5G SE profite du Snapdragon 778G

Rate this post

Le Realme 9 5G SE embarque le processeur Snapdragon 778 G de Qualcomm. De ce fait, il possède un SoC plus puissant comparé à Realme 9 5G et 9 Pro. Même surpassés à bien des égards, ces derniers disposent toutefois d’autres atouts pour séduire.

Realme 9 SE comme « Speed Edition »

Realme 9 5G Speed Edition, SE en abrégé, mérite bien son appellation avec le 778 G. En effet, même le Realme 9 Pro marche « uniquement » avec le Snapdragon 695. Sous le capot, le Realme 5G SE dispose de quatre cœurs Cortex-A78 au lieu de deux. Question graphique, il carbure avec un GPU Adreno 642L, contre Adreno 619 pour le 9 Pro. Chose intéressante, le SE possède une triple fente hybride, si vous sentez utile d’insérer une carte microSD pour plus d’espace.

Realme associe le processeur 778 G avec une RAM de 6 ou 8 Go, et de 128 Go de stockage. Le Realme UI 2.0 basé sur Android 11 se trouve installé comme interface. L’autre avantage du SE concerne son écran. Ce dernier propose un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz, avec la possibilité de basculer à 30 Hz. Son taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz garantit une utilisation optimale à des jeux à cadence rapide. Enfin, le mobile offre une résolution de 1 080 x 2 412 p de 20:9.

Ce qui le différencie de la variante 5G

Le Realme 9 5G se trouve moins tourmenté par la vitesse comparé au 9 SE. L’écran de 6,5 pouces se rafraîchit à 90 Hz avec un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Cela s’avère assez pour sentir une certaine fluidité, mais pas plus. Sa résolution atteint 1 080 x 2 040 px avec un format d’écran de 20:9. Avec Dimensity 810, le processeur pêche avec ses 2 cœurs Cortex-A76 accompagné graphiquement par un GPU Mali-G57 MC2. La configuration mémoire de base baisse aussi avec 4/64 Go.

Les Realme 9 5G et le 9 SE 5G se trouvent déjà disponibles sur Realme.com, Flipkart et dans divers magasins hors ligne. Le 9 5G SE atteint 237 euros en configuration 6/128 Go et 272 euros pour le 8/256 Go. Il se décline en 2 coloris : Starry ou Azure Glow. Quant au 9 5G, les options 4/64 et 6/128 Go affichent respectivement 175 euros et 210 euros. Vous aurez à choisir entre la couleur noire ou blanche.

Conclusion

Outre les détails sur le processeur, le Realme SE 5G se distingue également sur divers autres points. En effet, la vitesse de chargement, le bloc photo et la performance de la connectivité connaissent des améliorations notoires.