Bon plan : les Early Bird Mars 2022 de Xiaomi en promotion

Xiaomi met en promotion divers produits récemment lancés sur le marché mondial. Le Xiaomi 12 5G affiche des tarifs réduits en précommande dans sa boutique en ligne. Aussi, le constructeur baisse également les prix de ses deux accessoires à peine sortis : la Watch S1 Active et le Buds 3 T Pro.

Le Xiaomi 12 5G en précommande

La série Xiaomi 12 5G arrive en France et se trouve déjà disponible en précommande. Du 17 au 28 mars 2022, ce modèle standard se réserve au prix de 899,90 euros. Ce tarif correspond à la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. En cadeau, Xiaomi vous rajoute une montre connectée Xiaomi Watch S1. Ces conditions s’avèrent valides pour les précommandes sur le site officiel Mi.com durant l’événement.

Le Xiaomi 12 5G utilise la version la plus récente des puces haut de gamme de Qualcomm : le Snapdragon 8 Gen 1. Le Xiaomi 12 se dote d’un écran AMOLED de 6,28 pouces en définition Full HD+ et offre 2 400 x 1 080 pixels. Son taux de rafraîchissement se trouve variable, avec un maximum de 120 Hz, adaptable avec le Dolby Vision et HDR10+. Quant au volet photo, ce smartphone comprend trois capteurs : 50 MP grand-angle + 13 MP ultra grand-angle + 5 MP macro.

Le Xiaomi 12 standard fonctionne avec une batterie de 4500 mAh. Cette dernière s’avère compatible avec une charge filaire rapide de 67W entre autres. Celle-ci lui permet d’atteindre 100 % en 39 minutes exactement.

La Watch S1 Active

Xiaomi sort la montre des sportifs : la Watch S1 Active. Elle se trouve déjà au rayon promotion avec des remises de 30 euros. En effet, le site officiel de la firme propose l’accessoire à 169,99 euros si le prix normal s’élève à 199,99 euros. Cette montre connectée marque son endurance, grâce à sa batterie très performante de 460 mAh. Elle peut tenir 12 jours avec une utilisation en mode ordinaire, et 24 jours en économique.

Sa tenue robuste et son bracelet en silicone permettent son port dans différentes conditions. En effet, elle consacre diverses options aux suivis sportifs (19 activités et plus de 100 modes d’exercice) et de la santé (rythme cardiaque, sommeil…). Cette smartwatch se pare d’un écran AMOLED de 1,23 pouce, de 466×466 pixels. Le cadran de ce dernier comprend une lunette en métal affiche des graduations. Malgré son style de choc, la Watch S1 Active pèse seulement 36 grammes.

Le Buds 3T Pro

Xiaomi crée le Buds 3T Pro, dans la catégorie des écouteurs sans fil de haut de gamme. Son tarif promotionnel affiche 169,99 euros jusqu’au 21 mars. Au-delà de ce délai, le prix normal s’élèvera à 199,99 euros. Ces écouteurs optent pour un design avec une tige. Une prolongation en direction de la bouche permet de faciliter la capture de votre voix durant les appels. D’autres innovations rendent ces écouteurs plus performants, comme une fonction de réduction active du bruit à hauteur 40 dB. Cette dernière comprend 3 modes en plus du mode sons ambiant.

Des transducteurs de 10 mm de diamètre assurent la qualité audio. Ils se trouvent compatibles avec les codecs comme le SBC, l’AAC et avec la version 4.0 du côté LHDC. Ces écouteurs s’avèrent capables de maintenir un son stable malgré le mouvement de votre tête et votre orientation. Enfin, vous pouvez utiliser les Buds 3T Pro pendant six heures sans réduction de bruit. L’autonomie peut atteindre 24 heures avec le boîtier. Ce dernier peut s’adapter avec la charge sans fil Qi par induction.

Conclusion

Xiaomi profite de la sortie de Xiaomi 12 5G pour vite mettre en vente de nouveaux accessoires innovants. Le Watch S1 Active s’impose avec sa performance. Les Buds 3 T Pro en jettent aussi avec le suivi de la tête. Mais ces dernières s’adaptent-elles aux smartphones des autres marques ?