Bon plan : profitez de 100 Go pour 9,95 €, chez l’opérateur Reglo mobile

Êtes-vous en quête d’une nouvelle offre pour votre smartphone ? Changez-la dès maintenant pour obtenir une formule volumineuse à faible coût, chez Reglo mobile. En effet, l’opérateur de l’E. Leclerc a cassé le prix de son forfait 100 Go en le faisant tomber à 9,95 € par mois seulement jusqu’au 30 mars 2022 à minuit. Et cela ne concerne pas la première année uniquement.

Un maxi data de 100 Go pour moins de 10 €, sans engagements

Jusqu’au 30 mars, vous pouvez profiter des forfaits promotionnels chez Reglo mobile, mais en particulier l’offre mobile de 100 Go. Cette formule s’avère la plus attractive du moment, car la redevance mensuelle est à 9,99 €. Il est à noter que ce prix est inconditionnel. Toutefois, il pourrait augmenter bien que cela reste actuellement incertain.

Sans engagement, vous pouvez résilier votre contrat à tout moment. Cette offre spéciale consiste à vous attribuer une enveloppe de 100 Go pour un usage intensif sur votre smartphone. Une fois épuisé, vous êtes en mesure de recharger depuis votre compte client Reglo Mobile. Certes, le débit diminuera, mais cela ne vous dérangera pas de vous connecter sur internet. Cependant, la vitesse d’exécution reste plus lente.

Une offre souple et complète

En ce qui concerne la couverture d’antennes, ce MNVO exploite les bandes fréquences de réseau SFR. De ce fait, vous n’avez pas à vous soucier de la qualité. Pour le plus grand plaisir des gros consommateurs de données, Reglo mobile fait la promotion de son forfait téléphonique maxi data de 100 Go.

Si cette formule vous persuade, vous pouvez profiter d’une large gamme de service en métropole. Avec ce forfait 100 Go de l’opérateur du groupe E. Leclerc, vous disposez d’appels, SMS, et de MMS illimités en France métropolitaine. Et si vous êtes en déplacement dans les DOM ou en Europe, vous avez droit à un pack confort contenant :

1 h d’appel par mois,

100 SMS,

10 MMS,

5G d’internet en 4 G, disponible depuis ces destinations.

Cette offre spéciale s’avère la plus intéressante, faisant de ce forfait 100 Go l’un des moins chers du marché actuellement.

Conclusion

Cette formule incluant 100 Go de connexion chez l’opérateur Reglo mobile court jusqu’au 30 mars 2022. Elle vous permet de bénéficier d’une offre complète, avec un peu plus de souplesse. À seulement 9,95 € par mois vous disposez d’une grande enveloppe de datas en 4G/4G+. Qu’attendez-vous pour souscrire à cette offre, sans casser votre budget !