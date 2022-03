Rate this post

L’Oppo Find X5 et son grand frère sont d’ores et déjà disponibles en précommande pour une expédition prévue le 24 mars 2022. Dès lors, SFR propose une offre exceptionnelle pour toute commande passée chez l’opérateur. Celle-ci consiste à vous offrir des cadeaux de 50 € de remboursements avec un pack d’accessoires en plus. Nous allons vous expliquer ci-dessous.

Précommande de l’Oppo Find X5 chez SFR disponible à partir de 329 €

L’Oppo Find X5 5G est un smartphone de milieu de gamme proposant une fiche technique prometteuse. Il arbore un écran OLED de 6,5 pouces + 120 Hz. Au dos, nous retrouvons une configuration à triple caméra avec un capteur principal de 50 MP. En ce qui concerne les performances, cet appareil fonctionne avec le Snapdragon 888 de Qualcomm. Une mémoire vive de 8 Go s’associe avec ce processeur afin d’exécuter des tâches à toute vitesse. Ce modèle de base dispose d’un stockage interne de 256 Go. Il se présente sous deux options de coloris : le noir et le blanc.

Disponible à partir de 24 mars, SFR vous propose une offre promotionnelle avec des prix exceptionnels pour toute commande. Ce bon plan prendra fin le 23 mars 2022. Ainsi, vous pouvez acquérir ce smartphone dès 329 €, puis 8 € mensuellement pendant 24 mois. Après l’achat, l’opérateur vous rembourse 50 € de bonus. En plus de cela, il vous fait cadeau un pack d’accessoire. Celui-ci contient un écouteur Enco X, une montre Oppo Watch Free, et une coque KeVlan gratuitement.

Toutefois, vous devez souscrire au forfait 150 Go 5G de SFR pour bénéficier de ce prix réduit.

VOIR LA PROMO SFR SUR LA MARQUE OPPO

Commandez votre Oppo Find X5 Pro chez SFR dès 499 €

La variante pro 5G représente le modèle haut de gamme de la série. Il adopte un écran AMOLED de 6,7 pouces. À l’arrière, il possède un bloc photo à triples caméras doté d’un capteur grand-angle de 50 MP co-développé avec Hasselblad. Ce smartphone se démarque grâce à son design futuriste et son revêtement en céramique. Cet appareil embarque le dernier-né de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Il coopère avec 12 Go de RAM. Comme son petit frère, il propose un stockage interne de 256 Go et deux options de couleurs : le noir et le blanc.

Il est accessible en précommande chez SFR à partir de 499 €. Vous avez droit à un paiement mensuel de 8 € pendant 24 mois. L’opérateur vous rembourse 50 € après l’achat. Fait intéressant, il vous offre des cadeaux alléchants comportant :

Une paire d’Oppo Enco X,

Une montre Oppo Watch free,

Une coque Kevlar,

Un chargeur à induction AirVOOC.

Cependant, vous pouvez profiter de ce prix exceptionnel en souscrivant au forfait 150 Go 5G de SFR. L’expédition aura lieu à partir de 24 mars 2022.

Le forfait 150 Go 5G à 30 € par mois de l’opérateur

Comme vous pouvez le constater, chaque bon plan s’associe à un forfait mobile de SFR. Il s’agit en effet de l’offre 150 Go, compatible en 4 G et en 5 G. Cette formule se compose de :

150 Go d’internet disponible en France métropolitaine,

100 Go de datas accessibles en Europe, DOM, Suisse et Andorre,

appels, SMS, et MMS illimités depuis la France, l’Europe, les DOM, la Suisse et l’Andorre.

VOIR LES OFFRES DES FORFAITS SFR

Conclusion

L’Oppo Find X5 pro et sa version classique sont disponibles en précommande chez SFR. Et ce, jusqu’à la rupture de stock. Cet opérateur vous permet d’économiser 300 à 380 €, en vous offrant des accessoires comme bonus. De plus, vous bénéficiez d’un remboursement de 50 € après l’achat. Qu’attendez-vous pour passer votre commande sur la boutique en ligne de SFR ?