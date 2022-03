Rate this post

En février, Oppo a lancé son produit phare pour 2022, l’Oppo Find X5 Pro. À l’égard de Samsung et d’Apple, la marque chinoise a réussi à se tailler une place dans la catégorie des smartphones premiums. Cette année, le constructeur espère affronter le leader du marché. En effet, ce flagship propose des fonctionnalités très complètes qui pourraient éclipser le Samsung Galaxy S22 Ultra et l’iPhone 13 Pro max.

L’Oppo Find X5 Pro et son aspect futuriste

En 2021, Oppo lançait le Find X3 Pro avec un design atypique, néanmoins réussi. La marque semble aimer sa nouvelle conception. Ainsi, elle recommence avec le successeur. En fait, une superstition chinoise symbolise le chiffre 4 comme un mauvais présage. Le constructeur évite donc d’utiliser ce numéro pour nommer ses produits.

L’Oppo Find X5 propose un très bel appareil avec un bloc photo arrière intégré à la coque. Celui-ci adopte une forme de trapèze qui lui revêt un aspect futuriste, mais pas désagréable. Pour ce modèle, le fabricant chinois opte pour un dos en céramique. Celui-ci est un matériau prémium plus résistant que le verre, mais généralement plus lourd.

Cette déclinaison de la série X5 d’Oppo pèse 218 grammes avec une dimension de 163,7 x 73,9 x 8,5 mm. Vous pouvez également compter sur son étanchéité grâce à la certification IP68. Le Corning Gorilla Glass protège l’ensemble du téléphone contre les rayures.

Ce produit phare d’Oppo arbore un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition en WQHD+. Pour obtenir une meilleure performance et une autonomie, la résolution par défaut se limite à FHD+. Il faudra donc configurer manuellement pour profiter de la plus haute résolution. Grâce à la technologie LTP0 2.0, cette dalle affiche un taux de rafraichissement variable de 1 à 120 Hz.

Le Snapdragon 8 Gen 1 pour les performances

En ce qui concerne le logiciel, l’Oppo Find X5 Pro s’appuie sur Android 12 avec l’interface principale ColorOs 12.1. Comme les autres constructeurs, le fabricant chinois se penche à son tour sur les flagships de Qualcomm. En effet, cette déclinaison fonctionne avec la puce Snapdragon 8 Gen 1.

Celle-ci utilise un procédé de gravure de 4 nm plus efficace. Elle peut promettre 30 % des performances graphiques en coopérant avec l’Adreno 730. 12 Go de mémoire vive épaulent le Soc afin d’ordonner une bonne exécution. Le smartphone dispose de 256 Go pour sauvegarder vos données personnelles.

Oppo se révèle généralement forte en matière de la charge. En effet, la marque a tout mis en œuvre sur le Find X5 Pro. Une batterie de 5 000 mA h alimente l’appareil, avec une charge filaire de 80 W et d’une charge sans fil de 50 W. Avec le bon chargeur, une dizaine de minutes devrait suffire pour restaurer près de 50 %. Pour la recharge complète, il faudra attendre environ 40 minutes.

L’appareil photo Hasselblad avec MariSilicon X

En photo, le constructeur chinois nous habitue aux grandes choses. Cette année, il continue de mettre toutes ses connaissances techniques à l’œuvre. Pour cela, Oppo se fie à l’expert photo, Hasselblad que nous avons déjà vu avec OnePlus.

En fait, Sony a développé les capteurs d’ultra grand-angle et le classique grand-angle. À l’arrière, L’Oppo Find X5 Pro adopte une configuration à triples caméras. Celle-ci se compose de :

Grand-angle de 50 MP dotés du capteur Sony IMX766 avec une ouverture f/1,7 80°

Ultra grand-angle de 50 MP équipé du IMX766. Il propose une ouverture f/2,2 110°.

Téléobjectif de 13 MP S5K3M5, f/2,4.

Pour les selfies, 32 MP IMX709 (RGBW) de Sony avec f/2,4 90°.

La MariSilicon X propulse le tout afin d’assurer des performances photo au top. De plus, cette puce maison se spécialise dans le traitement de photos.

En vidéo, l’appareil est susceptible d’afficher 4K à 60 i/s. Il peut également proposer un mode ralenti FHD.

La disponibilité et le prix de l’Oppo Find X5 Pro

Pour le son, deux haut-parleurs se situent sur la tranche inférieure et au-dessus de l’écran. Si cette configuration est plutôt mauvaise, il semble que les amplificateurs respectent bien l’équilibre. Mieux encore, l’ensemble délivre un son clair et intelligible même avec un volume maximum.

Côté connectivité, nous trouvons le NFC, un Bluetooth 5.2, et un wifi 6E. Sur le bord inférieur, il y a le port de charge USB-C. Un tiroir à double SIM compatible en 4G et 5G, s’y loge également.

Tout compte fait, l’Oppo Find X5 Pro se révèle un smartphone ultra-prémium. Pourtant, il affiche un prix de 1300 €. En tant que tel, il se classe parmi les téléphones les plus chers avec le Galaxy S22 ultra ou l’iPhone 13 Pro. Cependant, les précommandes commenceront dès le 9 mars 2022 pour une expédition prévue le 24 mars.

Conclusion

Depuis l’année dernière, Oppo prend force grâce à sa capacité à se distinguer de ses concurrents. Cela peut être ordinaire, mais arriver à un design différencié s’avère très compliqué. Pourtant la marque chinoise a tout de même réussi. L’Oppo Find X5 arbore un style à la fois agréable à l’œil qu’au toucher. Pour rappel, le constructeur a lancé sa série Find X5 le 24 février 2022.