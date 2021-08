Oppo Find X3 Pro est le smartphone le plus performant de l’année 2021 par l’EISA

Rate this post

Le smartphone le plus performant de l’année 2021 par l’EISA

L’EISA (Expert Image and Sound Association) a dévoilé les lauréats de son annuelle remise de prix la semaine dernière. La marque Oppo se démarque encore une fois cette année avec son smartphone Oppo Find X3 Pro. En effet, l’EISA le désigne comme le smartphone le plus performant de l’année.

Le sacre de l’Oppo Find X3 Pro

Annoncé en mars dernier, le nouveau fleuron de chez Oppo présente toutes les caractéristiques du très haut de gamme. L’attribution du titre arrive après l’analyse des experts internationaux. En effet, l’EISA regroupe des représentants professionnels de 29 pays comme jury pour l’EISA Awards.

Chaque année, ces personnes issues de 61 magazines et sites web spécialisés effectuent le test des produits dans la compétition. Il existe différentes catégories pour chaque produit du secteur électronique et multimédia. Ainsi, les smartphones possèdent les classes « plus performant », « multimédia », « photophone », etc.

L’Oppo Find X3 Pro gagne la catégorie du plus performant pour cette année. L’EISA a effectué l’annonce le 16 août dernier depuis Bruxelles. Ce modèle est le digne successeur de l’Oppo Find X2 Pro. Les fonctionnalités et les performances du Find X3 Pro lui ont permis de recevoir ce titre.

Des performances de pointes

Les caractéristiques de l’Oppo Find X3 Pro se classent dans la catégorie des smartphones premium. De l’extérieur, vous avez droit à un design rafraichissant. Le modèle présente un écran AMOLED QHD+ avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Vous aurez donc des images de bonne qualité.

L’appareil reste polyvalent dans la photographie. Vous verrez quatre capteurs dorsaux. Les caméras principales de 50 MP (grand angle et ultra grand-angle) sont de la marque Sony (Sony IMX766). Les deux autres présentent respectivement 13 MP et 3 MP. Ce dernier intègre la fonctionnalité microscope. Une nouveauté pour un smartphone.

Un processeur Snapdraggon 888, avec une mémoire vive de 12 Go, soutient les performances de l’appareil. La mémoire interne est de 256 Go. La capacité de batterie est également intéressante avec ses 4 500 mAh.

À tous les niveaux, l’Oppo Find X3 Pro reste un smartphone de pointe. L’écran, le design, les caméras, l’autonomie, et les performances sont au rendez-vous.

Conclusion

L’EISA organise cet évènement depuis plus de 40 ans. Avec la présence des experts, les produits titrés méritent donc amplement leurs couronnes. L’Oppo Find X3 Pro vient de mettre la barre haute pour le prochain EISA Awards.