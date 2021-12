Oppo veut devenir le numéro 1 en photo en 2022

Rate this post

Depuis son succès avec l’Oppo Find X3 Pro, le constructeur compte bien mettre la barre haut en 2022. Il veut devenir le numéro 1 en photographie sur son prochain flagship. Si cela se concrétise, il s’agit bien d’un argument imparable pour attirer les consommateurs. Mais comment compte-t-il atteindre cet objectif ?

La nouvelle puce MariSilicon X

Durant l’Inno Day 2021, Oppo ne s’est pas contenté de présenter son premier smartphone pliable. En effet, le constructeur a également un nouveau processeur spécialement dédié au traitement d’image appelé MariSilicon X. Il s’agit d’une puce NPU ou « neural processing unit ».

Ce processeur gravé en 6 nm fait office de support du SoC principal du smartphone. Par exemple, il assistera le Snapdragon 8 Gen 1 dans le traitement des données. Il agit donc en parallèle pour augmenter l’efficacité et les performances de l’appareil.

L’Oppo MariSilicon X se consacrera entièrement au traitement photographique. En tant que NPU, il soutiendra l’IA du smartphone dans le traitement des algorithmes. La particularité de cette puce réside dans sa nature : il s’agit d’une puce IA et ISP combinée. Seule la puce Pixel Visual COre de Google possède cette caractéristique pour accélérer le traitement d’image et l’application des algorithmes.

Une vitesse de traitement à 18 TOPS !

L’Oppo MariSilicon X a une capacité de traitement de 18 TOPS (Téra Opérations par seconde). Selon la marque, l’efficacité énergétique de cette puce serait de l’ordre de 11,6 TOPS/W.

Cette puissance de calcul serait le résultat de la présence d’un sous-système interne et propre à la puce. En effet, cette dernière possède un contrôleur mémoire, une mémoire dédiée, un processeur neuronal, un processeur d’image et une connexion directe aux capteurs de l’appareil photo.

Le MariSilicon X accède, grâce à ce système, aura accès à une mémoire interne d’une vitesse d’au moins un térabit par seconde. La mémoire n’est donc pas une limite pour effectuer les traitements nécessaires.

Pour illustrer la puissance de cette nouvelle puce, elle serait 20 fois plus rapide et 3 fois plus efficace que les performances en traitement d’images et vidéos de l’Oppo Find X3 Pro.

Sur l’Oppo Find X4 Pro

Durant l’Inno Day 2021, le constructeur a confirmé la présence de la nouvelle puce MariSilicon X sur le prochain Find X haut de gamme. Il s’agit donc du prochain Oppo Find X4 Pro.

Pour améliorer les capacités photographiques de ses prochains appareils premiums, Oppo va utiliser une plage de couleur de 20 bits et de 120 dB. Un contraste de 1000000000:1 serait possible en Ultra HDR. Cela améliorera le rendu des parties éclairées et ombragées d’une même scène.

Un système RGBW Pro (une amélioration du RGBW « Red Green Blue White ») permettra de capter la lumière blanche. Cette technique permet de réduire le bruit de l’image, et d’augmenter la luminosité.

En résumé, la puce MariSilicon X permettrait au prochain Find X Pro de devenir le numéro 1 en photographie pour l’année prochaine.

Conclusion

Cette nouvelle puce présentée par Oppo promet un bond dans la qualité de la photographie des smartphones de la marque. Cependant, il faudrait d’abord que les résultats soient à la hauteur. Seul un test du futur Oppo Find X4 Pro nous permettrait de savoir si oui ou non, la marque a réussi son coup.