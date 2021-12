OnePlus 10 Pro : vers une charge à 80W et non à 125W 

Rate this post

Dans un de nos articles récents, nous avons évoqué les fuites sur les caractéristiques du futur OnePlus 10 Pro. Nous y avons parlé d’une possible charge ultra rapide de 125W, supérieur au 120W de Xiaomi. Eh bien, il semblerait que le constructeur choisirait une autre puissance de charge.

Une charge filaire ultra rapide de 80W

Une nouvelle rumeur parle d’une charge à 80W pour le OnePlus 10 Pro, contrairement au 125W annoncé plus tôt. En effet, les on-dit se penchaient surtout pour une puissance de charge à 125 W.

L’objectif était de surpasser Xiaomi et son 120W sur le Xiaomi 11 T Pro, et de surpasser le 65W sur le OnePlus 9 Pro. La capacité de la batterie qui passe de 4500 mAh à 5000 mAh renforçait également ces bruits. Il fallait donc penser à augmenter la puissance du chargeur pour garder la vitesse de charge.

Toutefois, Digital Chat Station annonce une charge filaire à 80W, et une charge sans fil à 50W. Ce changement resterait une avancée pour la marque, mais nous sommes bien loin des 125W annoncés plus tôt.

Les possibles causes de ce choix

Pour rappel, le prochain OnePlus 10 Pro restera dans la gamme premium, comme son prédécesseur. Nous devrons retrouver un écran AMOLED LTPO de 1440p avec un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif. La nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1 équipera le smartphone, avec 8/12 Go de RAM LPDDR5 et 128/256 Go de stockage.

Avec ces spécifications haut de gamme, le prix du OnePlus 10 Pro pourrait s’envoler rapidement avec une charge ultra rapide à 125W. En effet, la marque voudrait rester en dessous de 1000 €. Le modèle précédent était déjà à 919 € pour la version de base, et 999 € pour la version Pro.

Le choix d’une puissance à 80W pourrait donc être motivé par cette politique du constructeur. Si la présence de la charge à 125W fait donc dépasser ce seuil, OnePlus reverrait cette puissance à la baisse.

Conclusion

Cette nouvelle information pourrait décevoir nos attentes. Toutefois, il ne s’agit que des rumeurs encore non confirmées. Il faudra donc attendre une annonce, ou des fuites pouvant confirmer ces dires.