OnePlus 10 et 10 Pro : tout ce que l’on sait !

Rate this post

Le OnePlus 10 et 10 Pro font partie des smartphones haut de gamme attendue en 2022. Encore non officielles, les informations connues sur ces deux appareils proviennent de fuites et de rumeurs.

Un design inspiré de son prédécesseur

Les OnePlus Series constituent la gamme principale de la marque. Toujours aussi compétitive, cette lignée possède désormais un design propre à elle. En effet, depuis le OnePlus 5, la marque effectue des améliorations continues sur l’apparence de son smartphone. Cette pratique s’inspire de ce que font les géants comme Apple ou Samsung.

Selon les fuites, l’apparence du OnePlus 10 Pro reprendrait en majorité celle du OnePlus 9 Pro. La face avant reprendrait d’ailleurs l’écran incurvé sur les bords, de 6,7 pouces. Les dimensions seraient de 163 x 73,8 x 8,5 mm, soit presque comme pour le OnePlus 9 Pro.

La nouveauté se retrouverait sur le dos de l’appareil, plus précisément le bloc photo. Le OnePlus 10 Pro afficherait trois capteurs avec le flash, tous placés symétriquement sur un cadre carré. Cette proéminence couvre la partie supérieure gauche (ou droite, selon l’angle de vue). Cela s’inspire également du Galaxy S21 de Samsung.

Le reste, comme l’emplacement des touches, restera identique à ceux du OnePlus 9 Pro.

Une fiche technique de haut vol

La version Pro des OnePlus Series se place dans la catégorie du très haut de gamme. Les performances suivent donc également cette classification. Nous avons déjà parlé de l’écran de 6,7 pouces. Il s’agira probablement d’une dalle OLED avec la technologie LTPO, pour obtenir le taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif.

Le dernier processeur de chez Qualcomm serait également de la partie. Il s’agit du Snapdragon 8 Gen 1, couplés avec 8 à 12 Go de RAM de type LDDR5. Le stockage serait de 128 à 256 Go. Cela fait penser à une bête de puissance donc.

Pour la partie photo (le bloc en forme de plaque de cuisson), la configuration suivante devrait rester inchangée :

Un grand-angle de 48 MP,

Un ultra grand-angle de 50 MP,

Un Téléphoto de 8 MP,

Un capteur selfie de 32 MP.

Le flash complèterait le bloc photo. Des rumeurs circulent sur la présence de la signature Hasselblad sur ce dernier. Cela restera encore à confirmer.

Enfin, la batterie aurait une capacité de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide de 125W. OnePlus augmenterait donc non seulement la capacité des accumulateurs, mais également la vitesse de charge. L’autonomie pourrait passer à deux jours sans charger, et 15 minutes suffiraient pour recharger entièrement la batterie. Avec 125W, cela sera la plus puissante charge sur le marché, surpassant celui de Xiaomi (120W).

Prix et date de sortie

Pour l’instant, nous ne pouvons annoncer aucune date pour le OnePlus 10 et sa version Pro. Normalement, la marque tend à garder la période entre mars et mai pour sortir ses appareils haut de gamme (OnePlus Series).

Toutefois, le contexte actuel nous fait douter. En effet, le marché mondial subira encore la pénurie des composants pour le premier trimestre de 2022. Mais les rumeurs pencheraient vers le respect du calendrier annuel de la part de OnePlus. Il serait probable d’avoir une sortie en mars ou avril 2022, avec un prix de 1069 USD pour la version Pro. Cependant, il faudra attendre pour pouvoir confirmer.

Conclusion

Nous avons évoqué uniquement le OnePlus 10 Pro pour la simple raison que la version standard n’a fait l’objet d’aucune fuite. Rien sur cet appareil. Cela nous laisse perplexes tout en émettant différentes hypothèses. Vu la pénurie des composants, peut-être que OnePlus va uniquement produire la version Pro. Nul ne sait pour l’instant.