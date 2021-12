OnePlus Nord 2 CE : tout ce que nous savons après la fuite

Rate this post

Le OnePlus Nord 2 CE est le midship killer de la marque, prévu en 2022. Il s’agit du « Core Edition » du constructeur, une sorte de « FE » (Fan Edition de Samsung) pour le milieu et l’entrée de gamme. Une fuite permet de connaitre une grande partie de la fiche technique du smartphone.

Le successeur du OnePlus Nord CE en 2022

Le premier OnePlus CE avait vu le jour cette année. En juin 2021, le constructeur présentait une nouvelle série dans son catalogue. Le OnePlus CE ou Core Edition est une version proposant l’expérience des smartphones de la marque avec un prix plus abordable.

Les appareils de OnePlus se concentrent plus sur le milieu de gamme. Seule la version Pro du OnePlus Series vient côtoyer le haut de gamme, aux côtés des Samsung Galaxy S et autres cadors du marché. Ce nouveau OnePlus Nord 2 CE serait un petit mélange du OnePlus Nord CE et du Nord 2.

Côté design, nous restons sur une impasse. Toutefois, si cette nouvelle mouture reprend les clés de la réussite de son prédécesseur, nous pourrons nous retrouver face à un autre « midship killer ». Selon Yogesh Brar, la source de la fuite sur les caractéristiques, le OnePlus Nord 2 CE devrait arriver au début de 2022.

Les rumeurs parlent d’une période située dans le premier trimestre. Pour rappel, nous avons eu des fuites également sur le OnePlus 10 Pro dans cet article. Le OnePlus 10 et 10 Pro devraient être annoncé en janvier. Les spéculations se penchent alors vers une probabilité de lancement parallèle pour le Nord 2 CE et ces nouveaux OnePlus Series.

Une fiche technique presque identique

La fiche technique du OnePlus Nord 2 CE serait presque identique à celle de son prédécesseur. Repéré sur l’organisme de certification indien BIS, l’appareil aurait pris le nom de code OnePlus Ivan.

Le leak annonce un écran AMOLED en Full HD+ de 6,4 pouces. Ce dernier aura un taux de rafraichissement à 90 Hz. Le capteur d’empreinte se situera sous la dalle. Le RAM disponible sera de 6 à 12 Go, avec 128 ou 256 Go de stockage. L’appareil photo se composera de 3 capteurs de 64 MP, 8 MP et 2 MP. Un selfie de 16 MP complètera la configuration.

Pour alimenter l’appareil, une batterie d’une capacité de 4500 mAh sera présente. Nous retrouvons également la prise jack de 3,5 mm, et la sortie audio stéréo. Jusque-là, nous retrouvons une copie conforme des performances du OnePlus Nord CE. Pourtant, quelques différences sont déjà remarquables d’après ces fuites.

La première différence concerne la puce : la marque délaisse le Snapdragon 750G 5G contre le MediaTek Dimensity 900 5G. Il s’agit donc d’un gain de performance. La seconde concerne la charge rapide de 65W (contre 30W sur le précédent modèle). Ce serait un argument de choix sur le marché du milieu de gamme.

Conclusion

Les rumeurs annonceraient un prix entre 280 € et 330 €, hors taxes. Mais encore une fois, il s’agit d’une fuite non officielle. Toutes les informations sont donc à prendre sur des pincettes. Nous devrons attendre 2022 pour en savoir plus.