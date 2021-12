Motorola Edge X30 : le premier smartphone avec le Snapdragon 8 Gen 1

Rate this post

Le 9 décembre 2021, Motorola annonce le successeur de sa série Edge X : le Motorola Edge X30. Cette présentation fait de cet appareil le premier à embarquer la nouvelle puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Nous allons vous présenter tout ce que nous savons à propos de ce smartphone.

Devancer le Xiaomi 12

Depuis l’annonce de la nouvelle puce Qualcomm, tout le monde s’attendait à ce que le Xiaomi 12 soit le premier à s’équiper du Snapdragon 8 Gen 1. Motorola surprend donc la communauté en présentant son Edge X30 quelques jours avant l’annonce du smartphone de Xiaomi.

Il ne s’agit pas vraiment d’une grosse surprise. En effet, la marque avait déjà annoncé la présence de la puce Qualcomm sur son prochain flagship. Elle était d’ailleurs la première à faire cette déclaration, avant d’être suivie par les autres constructeurs.

Du côté de Xiaomi, il s’agissait de faire du Xiaomi 12 le digne successeur du Mi 11. Le meilleur moyen étant d’être le premier smartphone à embarquer le nouveau Snapdragon 8 Gen 1. Le pari n’a donc pas été tenu, et c’est Motorola qui détient ce titre à présent. À noter que le Xiaomi dévoilera son smartphone le 12 décembre prochain.

Une fiche technique haut de gamme

La puce Snapdragon 8 Gen 1 est la plus performante, de classe premium, de Qualcomm. Motorola montre déjà les ambitions de son nouveau smartphone. Poussé avec 8 ou 12 Go de RAM (type LPDDR5), le Motorola Edge X30 s’équipe d’un grand écran de 6,8 pouces cadencé à 144 Hz.

Le constructeur vient de passer un nouveau cap en proposant une dalle OLED FHD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraichissement pareil. Ce dernier est adaptatif, et peut descendre jusqu’à 48 Hz pour préserver l’autonomie de la batterie. Celle-ci aura une capacité de 5 000 mAh, compatible avec une charge rapide de 68W.

La configuration photo se compose de trois capteurs classiques : un grand-angle de 50 MP avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 50 MP également, et un capteur de profondeur de 2 MP. La nouveauté concerne le capteur selfie qui passe à 60 MP. Une édition spéciale propose même un module niché sous l’écran, à la place du poinçon traditionnel. La capture vidéo en 8K devrait être possible avec le processeur de Qualcomm.

Prix et disponibilité

L’annonce du Motorola Edge X30 concerne uniquement le marché chinois. Sur le site de Lenovo, vous pouvez voir le smartphone accessible à partir de 3 199 yuans (à peu près 444 €) pour la configuration de base (8 +128 Go). La version 12 +256 Go et l’édition spéciale avec le capteur selfie sous la dalle sont à partir de 3 999 yuans (environ 555 €).

Conclusion

Motorola a uniquement annoncé sa sortie sur le marché chinois. Les informations sur les prix en France restent donc encore inconnues. Il faudra probablement attendre quelques semaines avant de les voir débarquer chez nous. Ce nouveau smartphone du constructeur vous intéresse-t-il ?