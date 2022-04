Rate this post

Le Snapdragon 8 Gen 1 commence tout juste à prendre son essor sur le marché que les fuites sur son successeur se font grandes. Ce dernier serait déjà en phase de développement. Il serait susceptible de sortir en juin ou juillet, avec une annonce officielle qui pourrait se tenir en mai. Le Snapdragon 8 Gen 1 Plus serait utilisé dans les prochaines générations de téléphones Android haut de gamme en 2022.

Le Snapdragon 8 Gen 1 Plus, en Chine dès ce mois de mai ?

Il y a des rumeurs selon lesquelles Qualcomm aurait décidé d’abandonner Samsung au profit de la société taïwanaise TSMC pour la production. Le Snapdragon 8 Gen 1 Plus comporterait un processus de gravure en 4 nm, tout comme son prédécesseur. En théorie, ce changement de partenaire devrait améliorer l’efficacité énergétique.

Cela optimiserait donc l’autonomie des téléphones qui en sont équipés. Selon les sources venant de la chaîne d’approvisionnement de la firme américaine, cette version Plus serait prête à l’emploi. Elle devrait même sortir dès juin et au plus tard en juillet. Elle serait intégrée dans la prochaine génération des smartphones haut de gamme de 2022.

Il se murmure que ce nouveau SoC serait annoncé dès ce mois de mai, lors de l’évènement « 5G Summit » de la marque. Cela aura lieu du 9 au 11 mai 2022.

Les marques chinoises en premier ?

À en croire ces informations, il est fort probable de voir les appareils équipés de cette puce se concrétiser en juin ou en juillet au plus tard. Nous pouvons notamment penser au Motorola Edge 30 Ultra. Certaines rumeurs veulent qu’il propulse le OnePlus 10 Ultra. Des rapports suggèrent que ce dernier pourrait bénéficier d’une autre marque de SoC, soit le Dimensity 9000.

Il pourrait également suivre le même chemin que le OnePlus 10 Pro fonctionnant avec un processeur Snapdragon 8 Gen 1. Nous pouvons nous attendre à voir la nouvelle variante Plus intégrée dans un appareil de Xiaomi. Elle pourrait faire ses débuts dans le modèle Xiaomi 12 Ultra. Tout cela reste de simples spéculations. Nous devons les prendre avec une pincée de sel.

Le marché chinois serait le plus susceptible d’en profiter en premier. Cela nous laisse croire la présence de cette puce dans les prochains smartphones à venir en Chine.

Conclusion

Grâce à l’expertise de la société taïwanaise, le Snapdragon 8 Gen 1 Plus serait capable d’offrir de nouveaux gains de puissance. Cette puce pourrait donc apporter un certain nombre d’améliorations. Espérons que ce passage au procédé de TSMC permettra à ce SoC de décrocher le titre de meilleur processeur Android sur le marché.