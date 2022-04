Xiaomi 12 Lite 5G : la certification FCC dévoile certains détails clés

Rate this post

Xiaomi vient de lancer sa série Xiaomi 12 sur le marché mondial. Et la famille parait incomplète, car il nous manque les variantes Ultra et Lite. Ce dernier s’avère déjà en route comme il vient de passer le processus de certification FCC. Le téléphone portant le numéro de modèle 2203129G est récemment aperçu sur l’application Geekbench. La liste confirme donc les caractéristiques du Xiaomi 12 Lite 5G.

Proposé en trois options de configurations

D’après la certification FCC, le Xiaomi 12 Lite 5G serait proposé en trois configurations. Celles-ci comporteraient donc une mémoire de 6 +128 Go, 8 +128 Go, et 8 +256 Go. Le smartphone utiliserait 7 bandes 5G, à savoir SA : n5/n7/n66/n77/n78 ; NSA : n5/n7/n38/n41/n66/n77/n78.

En matière de connectivité, cette variante Lite s’équiperait d’une prise en charge Wifi jusqu’à 5,8 GHz, et de la technologie NFC. Nous trouvions également un Bluetooth et deux lecteurs de carte SIM. Elle fonctionnerait sous Android 12 avec l’interface MIUI 13 préinstallée dès sa sortie de la boite.

Les rumeurs présument que cet appareil emprunterait les caractéristiques et la conception du modèle Xiaomi CIVI et du Xiaomi 12. Le premier est en fait une exclusivité chinoise, et le second n’est autre que la version basique de la série.

Les autres spéculations à propos du Xiaomi 12 Lite 5G

D’après les rumeurs, il proposerait un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution FHD+. Cette dalle afficherait un taux de rafraichissement de 120 Hz. Elle présenterait des bords incurvés avec un trou de perforation situé au centre. Pour plus de sécurité, il comporterait un scanner d’empreinte digitale.

En ce qui concerne les photos, cette déclinaison devrait offrir une configuration à triples caméras. Celle-ci se compose d’un grand-angle de 64 MP, d’un ultra grand-angle de 8 MP, et d’un macro-capteur supplémentaire de 5 MP. Sur sa façade, le panneau loge un module de 16 MP pour les selfies.

En matière de performances, le Snapdragon 778G de Qualcomm alimenterait le smartphone. Ce SoC serait évidemment compatible en 5G. Cela présente un énorme atout pour un téléphone abordable. Sa batterie avec une capacité de 4 500 mAh supporterait une charge filaire de 67W.

Conclusion

Une fois officiellement lancé, il est fort probable que ce smartphone soit vendu en Chine, avant d’arriver en Europe. En termes de prix, il devrait logiquement être plus abordable que le 12X. Pour rappel, le Xiaomi 11 Lite 5G était au prix de 400 € en France. Espérons voir le même tarif pour le Xiaomi 12 Lite 5G.