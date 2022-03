Rate this post

Xiaomi vient de lancer les Xiaomi 12, Xiaomi 12X, Xiaomi 12 Pro 5G sur le marché international. Le fabricant penserait déjà à sortir un nouveau milieu de gamme : le Xiaomi 12 Lite. Ce dernier pourrait s’officialiser prochainement sur les marchés européen et asiatique.

Lite, mais pas sur le poids

L’information provient du géant chinois spécialiste du média Xiaomiu. D’après l’informateur, la disponibilité de l’appareil s’annonce proche. En effet, les tests internes auraient déjà commencé. Les versions logicielles V13.0.7.SLIMIXMet V13.0.0.24.SLIEUXM s’apparentent au Xiaomi 12 Lite 5G. Précédemment, le smartphone se trouvait repéré à la base de données IMEI avec le numéro 2203129 G. Il portait le nom de code « Taoyao » avec le numéro de modèle raccourci « L9 ».

Ce nouvel appareil devrait succéder au Xiaomi 12X, une version plus abordable de la série Xiaomi 12. Malheureusement, ce Xiaomi 12X se trouve encore indisponible chez nous pour le moment. À l’aspect extérieur, le Xiaomi 12 Lite devrait ressembler aux autres Xiaomi 12. Par contre, la différence de taille s’avère conséquente avec une diagonale de 6,55 pouces incurvée. Afin de mieux vous situer, la mesure se trouverait à mi-chemin entre le 6,28 pouces du Xiaomi 12 et le 6,73 pouces du 12 Pro.

Raisonnablement donc, le terme Lite, léger, résulterait sur une version allégée du Xiaomi 12 Lite 5G comparé à ses frères. Nous parlons plus précisément de la puissance et des caractéristiques. Or, le poids réel du smartphone devrait s’alourdir par rapport au Xiaomi 12 Standard, dû à cet élargissement de l’écran.

Fiche technique probable du 12 Lite 5G

En outre, l’écran OLED Xiaomi proposerait une définition FHD+ avec la disponibilité de la fonction Always-On. Chose intéressante, le taux de rafraîchissement atteindrait 120 Hz. À bien comprendre, le 12 Lite pourrait céder davantage de terrain sur la puissance et de pouvoir baisser son tarif. De ce fait, il abandonnerait le Snapdragon 8 Gen 1 pour le Snapdragon 778G+. Ce dernier s’avérerait plus charpenté pour les smartphones milieu de gamme.

À propos du bloc photo, très efficace sur les Xiaomi 12 et 12 Pro, le Lite accueillerait un triple objectif. La caméra principale de 64 MP se trouverait associée avec un ultra grand-angle et un objectif macro. La batterie atteindrait 4 500 mAh avec une possibilité de charge rapide. Le port de microSD s’avérerait inexistant. Par contre, l’achat sans contact demeurait possible avec NFC.

Conclusion

Xiamiui soutient la compatibilité de l’appareil avec l’interface maison MIUI 13, basée sur Android 12. En revanche, nous restons dans le flou quant à la date exacte de sortie de ce smartphone dans nos contrées.