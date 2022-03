OxygenOS 12 : le système arrive sur trois autres smartphones OnePlus

Rate this post

L’interface OxygenOS 12 a fait ses débuts sur les OnePlus 9 et 9 Pro, plus tôt en décembre 2021. Elle a malheureusement rencontré un certain nombre de bugs logiciel, ce qui a amené la marque chinoise de suspendre sa mise à jour pendant une semaine. Cependant, OnePlus continue à déployer sa nouvelle surcouche dans son catalogue de smartphones.

La mise à jour sera prochainement disponible sur les OnePlus 8, 8T, et 8 Pros

Actuellement, seuls les utilisateurs ayant préalablement installé la version bêta du logiciel peuvent y accéder. En réalité, le constructeur chinois pousse la mise à niveau vers les bêta-testeurs publics. Il veut en effet apporter toutes les nouvelles fonctionnalités de sa dernière mouture à ses appareils.

La firme a récemment annoncé qu’il déploiera bientôt la version stable d’OxygenOS 12 basée sur Android 12. Ainsi, les anciens smartphones comme OnePlus 8, 8T, et 8 Pro recevront cette mise à jour révisée. Il en est de même pour le modèle 9R qui est uniquement disponible en Inde.

Toutefois, ce début ne touche pas tous les marchés. En effet, la publication de la marque chinoise fait allusion à l’Inde et à l’Amérique du Nord. Apparemment, la version européenne requiert quelques étapes de validation, mais nous pouvons être rassurés qu’elle sorte dans un avenir très proche.

Quelles sont les nouveautés d’OxygenOS 12 ?

L’interface OxygenOS 12 s’appuie sur Android 12. Pour cela, elle se charge de corriger plusieurs anomalies. Cela concerne particulièrement les bugs liés aux connexions Wifi et Bluetooth, à la fermeture des applications en arrière-plan ou à la réception des notifications. Mais il peut également s’agir d’un nouveau problème.

OnePlus donnera un lifting spécial aux icônes d’application, aux paramètres des écouteurs connectés au Bluetooth. Il en est de même pour le mode sombre qui bénéficiera de trois niveaux d’intensité. L’idée consiste à améliorer l’expérience utilisateur et à renforcer la personnalisation de sa dernière mouture logicielle.

En ce qui concerne la photo, la marque chinoise envisage d’offrir une reconnaissance faciale optimisée. Celle-ci sera capable d’identifier certains détails et même la couleur de la peau. Pour cela, le constructeur chinois intègre de meilleurs algorithmes. En matière de bien-être numérique, basculer entre le mode de travail et Vie personnelle s’avère plus facile.

Conclusion

Alors que nous nous attendions à ce que l’interface OxygenOS sorte du radar, OnePlus a levé un voile sur la treizième génération, et cela s’est tenu directement sur ses forums. L’OxygenOS 13 fera ses débuts à côté de l’Android 13.