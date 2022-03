Vivo V2196A : approuvé par la certification 3C en Chine

Rate this post

Alors que les rumeurs sur la série haut de gamme Vivo X80 se poursuivent, un smartphone de la marque est apparu sur le web. Cet appareil porte un numéro de modèle V2196A. Dernièrement, il a reçu la certification 3C en Chine. Ainsi, nous avons pu dénicher quelques détails concernant le nouveau-né de Vivo. Nous allons voir ensemble ses spécifications dévoilées.

Les caractéristiques révélées du mystérieux Vivo V2196A

Le rapport provient de l’informateur bien connu WHYLAB. Il a en effet repéré un nouveau téléphone de la marque chinoise sur le site web de la certification 3C. Il présume que cet appareil arriverait bientôt. Il s’agit d’un modèle Vivo portant le numéro V2196A dont le nom reste indéfini pour le moment. Toutefois, cette authentification 3C nous révèle des informations sur l’alimentation de ce téléphone.

La liste indique qu’il se chargera à 20V et 4A, cela laisse croire qu’il sera livré avec un socle doté de 80 W. En outre, le smartphone certifié est compatible en 5 G. Par ailleurs, le pronostiqueur insinue que l’ancienne norme de 66 W sera probablement adoptée dans les modèles de gamme inférieure de la marque. Selon lui, la nouvelle norme de Vivo s’avère désormais une charge rapide de 80 W.

Un lancement se tiendra à côté de la série Vivo X80 ?

Apparemment, le constructeur chinois se trouve en plein travail sur d’autres terminaux. Il s’agit notamment de la sous-marque IQOO Neo6, d’un modèle X Fold, et de la série X80. Ils embarqueront tous la technologie de la charge rapide 80 W. En effet, ils devraient être lancés dans les mois prochains.

Parmi eux, la gamme Vivo X80 devrait apparaître bientôt. Elle devrait inclure les variantes X80, X80 pro, et le Pro+. De plus, les rapports précédents nous ont révélé un aperçu de ces nouveaux appareils. Le très attendu, Vivo X80 pro proposerait le SoC Dimensity 9000 de MediaTek, et un écran AMOLED E5 de 6,78 pouces + 120 Hz. La dalle afficherait une résolution FHD+. Une batterie de 4 700 mA h devrait alimenter l’ensemble du smartphone avec un support de charge sans fil 50 W.

Conclusion

Selon les leaks, cinq modèles de la marque Vivo a passé la certification 3C en chine pour ce mois de mars. Ces appareils devraient faire leurs débuts dans un avenir très proche. Toutefois, nous attendons encore des informations supplémentaires en ce qui concerne le V2196A. Jusqu’à présent, aucune spécification n’est apparue à son propos, ni même de son nom.