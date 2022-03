Rate this post

En décembre de l’an dernier, Honor a lancé sa série haut de gamme composant le Honor 60 et sa variante pro. C’est à quelques mois après qu’une autre déclinaison est apparue sur le marché. Ainsi, le Honor 60 SE est d’ores et déjà disponible sur le territoire chinois. Ce smartphone représente le modèle plus abordable de la gamme.

Un smartphone abordable commercialisé à partir de 2 799 yuans

Après le lancement des Honor 60 et 60 Pro, la marque chinoise décide finalement de présenter une autre déclinaison de la série. En effet, il s’agit du Honor 60 SE. Ce smartphone s’avère d’ores et déjà disponible sur le marché chinois depuis déjà quelques semaines.

En fait, cet appareil propose deux options de RAM et de stockage interne. Cependant, le modèle 8 Go livré avec 128 est vendu à partir de 2 199 yuans, soit environ 313 euros. L’autre variante avec une capacité de 256 Go est proposée au prix de 2 499 yuans ou 357 euros.

Dernièrement, le constructeur chinois présente un nouveau Honor 60 SE avec 12 Go de mémoire vive. En effet, il vous attribue 256 Go pour sauvegarder vos données. Vous pouvez désormais précommander cet appareil dont le coût est à 2 799 yuans (400 euros).

Sa fiche technique

Le Honor 60 SE affiche un écran OLED de 6,67 pouces proposant une résolution FHD+. Cette dalle supporte un taux de rafraichissement de 120 Hz. D’un côté, elle présente une gradation PMW haute fréquence de 1920 Hz. Un système photo à triples caméras se trouve à l’arrière du smartphone. Celui-ci dispose d’un capteur principal de 64 MP, accompagné d’un ultra grand-angle de 5 MP et d’un objectif macro de 2 MP.

Un processeur Dimensity 900 se charge de propulser l’appareil. Il s’associe à deux options de mémoires vives allant de 8 à 12 Go. Nous retrouvons également la Smart Charge Memory Engine de 2 Go, à utiliser comme une RAM. Cependant, le tout fonctionne sous Android 11, en parallèle avec la surcouche MAGIC UI 5.0 de la société. À propos de l’autonomie, un accumulateur de 4 300 mAh avec un support de 66 W, alimente l’ensemble du smartphone.

Conclusion

En chine, le nouveau téléphone Honor 60 SE avec 12 Go de RAM est déjà disponible en précommande. L’expédition aura lieu à partir de 25 mars 2022. Cependant, vous avez encore quelques jours pour passer votre commande. Néanmoins, nous attendons quand sera prévu le déploiement dans le monde.