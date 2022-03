Rate this post

La série Honor 60 est d’ores et déjà disponible sur le marché chinois, et ce depuis décembre de l’an dernier. Elle se compose en fait d’une variante de base et de sa version pro. Toutefois, ces deux smartphones proposent une apparence et des caractéristiques presque similaires. Voici donc les détails sur les spécifications de chacun.

Honor 60 Pro : la version haut de gamme

Côté design, les deux smartphones se ressemblent malgré la différence de taille des écrans. Comme son nom l’indique, l’Honor 60 Pro représente la variante sophistiquée de la série. Celle-ci adopte une dalle OLED FHD+ de 6,78 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

À l’arrière, elle arbore une configuration à triples caméras dotée d’un capteur principal de 108 MP avec une ouverture f/1,9. Celui-ci s’accompagne d’un ultra grand-angle de 50 MP (f/2,2), et d’un objectif de profondeur de 2 MP (f/2,4). À l’avant, nous retrouvons un appareil de 50 MP dédié pour les selfies.

Côtés performances, le Snapdragon 778G Plus épaulé par 8 à 12 Go de RAM s’occupe de propulser l’ensemble du smartphone. Il dispose de 256 Go pour stocker vos données personnelles. Il s’alimente avec une batterie de 4 800 mAh, qui semble compatible à une charge rapide de 66 W.

Cette variante pèse 192 g avec les mensurations suivantes : 163,9 x 74.8 x 8,2 mm. En outre, elle offre les connectivités Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2.

Honor 60: le modèle de base

En réalité, cette déclinaison reprend à son compte une grande partie des caractéristiques de la variante pro. Toutefois, il se distingue en termes du processeur, mais également en ce qui concerne la photo. En fait, l’Honor 60 arbore un écran OLED + 120 Hz de 6,67 pouces affichant toujours une résolution FHD+.

Au dos, ce smartphone adopte un système à quatre caméras équipées d’une macro de 2 MP. Cependant, l’objectif principal reste à 108 MP (f/1,9), il en est de même pour le capteur de profondeur qui est de 2 MP. Par contre, l’ultra grand-angle descend à 8 MP (f/2,2). L’appareil photo frontal demeure 32 MP.

Sous le capot, il propose la version classique du Snapdragon 778 G. contrairement à la variante pro, ce dispositif possède deux déclinaisons comportant 128 et 256 Go de mémoire interne. Il pèse treize grammes de moins que l’Honor 60 pro avec des mensurations qui s’avèrent également en baisse : 161,4 x 73,3 x 8 mm.

Conclusion

Pendant que nous attendons l’arrivée de cette série sur le marché mondial, la marque vient tout juste d’officialiser une autre déclinaison de la gamme, l’Honor 60 SE. Jusqu’à présent, la date exacte du déploiement en Europe, notamment la France reste incertaine. Cependant, nous espérons que cela se tiendrait prochainement.