OnePlus 10 Series : pourrait-il avoir deux autres modèles de la gamme ?

Selon la feuille de route qui a fuité, OnePlus prévoit de lancer trois variantes des OnePlus 10 Series incluant la version Pro. Cette dernière s’avère d’ores et déjà disponible sur le marché chinois. La société s’apprête à un déploiement mondial au courant de ce mois. Qu’en est-il de ces appareils ?

OnePlus 10R et 10 Ultra se trouvent-ils en phase de développement ?

Il y a si peu, le calendrier d’annonce de la marque a fait l’objet d’une fuite. Celle-ci nous laisse croire que la firme chinoise envisage de lancer six nouveaux smartphones. Ces derniers appartiennent à la gamme OnePlus 10 et la série Nord. Dans cette liste figure le modèle 10 Pro. En réalité, celui-ci se révèle déjà disponible en Chine depuis janvier. Cependant, nous pouvons nous attendre à un déploiement mondial. Cet événement se tiendra à la fin de ce mois.

Selon l’informateur Yogesh Brar, la firme développe actuellement deux autres variantes des OnePlus 10 Series. Il s’agit des OnePlus 10R et de la déclinaison ultra (celui-ci pourrait être également le 10 Pro plus). Toutefois, aucun détail sur les spécifications n’est communiqué, mais le premier serait probablement plus abordable de la série. Ainsi, il pourrait proposer un processeur plus faible. Le second représenterait le modèle plus haut de gamme, équipé du Snapdragon 8 Gen 1.

Lancement d’un trio de la série Nord

L’officialisation du 10R se tiendrait en mai, et la version ultra devrait être déployée plus tard cette année, notamment en septembre 2022. Il parait que le géant chinois de la technologie a un emploi du temps chargé pour les prochains mois.

La feuille de routes des smartphones pour 2022 comporte également les appareils de la gamme Nord. En effet, le Nord CE 2 Lite devrait être annoncé en avril, suivi du Nord 2T à la fin du mois ou au début mai. Le nord 3 avec une charge rapide de 150W devrait apparaître en juillet. Par ailleurs, notre informateur est d’avis que la firme chinoise présentera une nouvelle smartwatch de la série, aux côtés de cet appareil.

Conclusion

Jusqu’à présent, aucune information sur la version standard de OnePlus 10 n’apparaît sur la toile. Étant donné que la société se concentre davantage sur les smartphones de milieu de gamme et à petit budget, elle pourrait être ignorée cette fois-ci. Néanmoins, nous devons nous montrer patients et voir ce qui se passe.