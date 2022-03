Rate this post

Cdiscount Mobile propose actuellement un trio de forfaits mobiles sans engagement sur la durée à un coût très réduit. En effet, ces nouvelles offres embarquent 50, 100, et 140 Go d’internet pour seulement moins de 10 euros. Vous avez jusqu’au 28 mars 2022 pour profiter de ces belles promotions !

Forfait 140 Go sans engagement pour 9,99 €

Ceci est un avis pour les gros consommateurs de données mobiles. Ce MNVO présente une nouvelle formule XXL avec 140 Go de 4G disponible sur le réseau de Bouygues Télécom. Cette offre vous est octroyée mensuellement à 9,99 € pendant 12 mois, et ce jusqu’au 28 mars à minuit. Au-delà, vous reviendrez au tarif standard de 15,99 €. Sans engagements, vous pouvez résilier votre contrat à tout moment.

Si cette série limitée vous intéresse, vous bénéficiez de ces 140 Go de datas utilisables en France métropolitaine. En outre, vous avez droit à des appels, SMS, et MMS illimités dans la métropole. Si vous optez pour ce forfait mobile, vous profiterez amplement de 15 Go d’internet à utiliser depuis l’Europe et les DOM.

Bénéficiez de 100 Go à 6,99 €

L’opérateur virtuel lance également une autre promotion comportant une couverture volumineuse de données mobiles. L’offre Cdiscount Mobile 100 Go est à moins de 7 €. Cette bonne affaire se tiendra jusqu’au 28 mars 2022. En réalité, ce forfait téléphonique sans engagement est en vente au prix incroyable de 6,99 € par mois pendant la première année. Puis, la redevance mensuelle s’élèvera à 12,99 €.

Les 100 Go d’internet sur le réseau 4G de Bouygues Télécom vous permettront de surfer depuis votre smartphone en France. Et ce en toute sérénité. De plus, cette série limitée comprend également 12 Go de données consommables depuis l’Europe et les DOM. Avec ses appels, SMS, et MMS illimités vers la France métropolitaine devraient vous plaire.

Cdiscount Mobile présente également un forfait de petit budget avec son abonnement mobile de 50 Go. Jusqu’au 28 mars, cette formule est proposée au tarif mensuel de 4,99 €. Après 12 mois, il sera augmenté à 10 €. En outre, vous pouvez consommer 7 Go d’internet depuis l’outre-mer et l’Europe.

Conclusion

Les formules de Cdiscount Mobile s’avèrent peu coûteuses, et permettent d’économiser de l’argent. D’ailleurs, le MNVO essaie de proposer des offres promotionnelles. Elles sont temporaires, mais souvent mises à jour chaque semaine. D’ailleurs, ses trios de forfaits sans engagements prendront fin jusqu’au 28 mars 2022 à minuit.