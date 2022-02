Rate this post

Tout connaître sur le Nord 2T

OnePlus approche déjà de la période du lancement des appareils OnePlus Nord 2 T et Nord CE 2 en Inde. Les fuites dévoilent petit à petit les détails sur la date de sortie, les caractéristiques et les prix de ces smartphones. La société continuerait à travailler pour enrichir les choix de la gamme Nord.

Le OnePlus Nord 2T naîtra à la suite d’une nouvelle mise à jour de la version T. Cette dernière appartient à la série OnePlus Nord 2. Le smartphone représente une gamme moyenne de la production T.

Les prix et la date de lancement

91Mobiles représente une des plus grandes plateformes de recherches sur la technologie en Inde. L’entreprise rapporte le remplacement de la OnePlus Nord 2 par le OnePlus Nord 2T. Les prix appliqués se situeraient entre 30 000 INR et 40 000 INR. Pour cette fourchette, vous pouvez sûrement vous procurer les diverses configurations de votre choix, en matière de RAM et de stockage.

Le tarif indien équivaut environ à 360 à 480 euros. Mais différentes charges supplémentaires, comme les taxes d’importation pourraient réviser considérablement à la hausse ce budget. Le leaker parle d’un lancement effectif dans le premier semestre de cette année. Plus précisément, la date se placerait entre le mois d’avril et celui de mai 2022.

Les caractéristiques du Nord 2T

D’après les rumeurs, le MediaTek Dimensity 1300 équipera le OnePlus Nord 2T. Cet équipement reste différent du Kompanio 1300. Il se positionne plutôt comme le successeur du Dimensity 1200 dans le domaine des processeurs rentables. Par contre, des modifications s’opèrent pour améliorer les performances. Le smartphone embarquerait une batterie de 4500 mAh. Cette dernière serait compatible avec la charge rapide de 80W, à l’instar de la série Premium OnePlus 10.

La face avant du smartphone s’ornerait d’un écran de 6,43 pouces à 90 Hz. L’interface logiciel de OnePlus, OxygenOs 12, accompagnera Android 12 dans l’appareil.En matière de photos, 3 caméras assureront d’exécuter la tâche. Elles se composent d’une principale de 50 MP, d’un capteur ultra grand-angle de 8 MP, et d’un module auxiliaire de 2 MP.

Ce nouveau produit de OnePlus devrait sortir ce mois de février, mais la firme n’a pas encore communiqué la date officielle.

Les fuites sur le Nord CE 2

Les fuites se basent sur les prix en Inde. En effet, les prochaines productions viendront en premier lieu de ce pays. De plus, OnePlus dédierait le modèle Nord CE 2 spécialement au marché indien. Cette version correspondrait à un rafraîchissement du OnePlus Nord 2. Les spéculations permettent de partager avec vous les spécifications de cet appareil.

OnePlus cherche à facturer toujours moins

Le Nord 2 CE coûterait logiquement moins cher, comparé au Nord 2T. Évidemment, cela se comprend, car la version rafraîchie du Nord 2 apporte des spécifications plus accessibles. Le prix se rapprocherait de 25 000 INR à 30 000 INR. En monnaie européenne, cela donnerait 300 à 360 euros. Le smartphone se vendrait avec différentes configurations de RAM et de stockage.

Pour essayer de proposer des tarifs encore plus abordables dans sa gamme Nord, OnePlus prévoirait un troisième modèle encore moins cher à partir de 20 000 INR au mois de juillet ou août. Diverses sources parlent du Nord N300, mais il reste fort possible de découvrir un produit complètement inconnu du public.

Les spécificités du OnePLus Nord CE 2

Le Mediatek Dimensity 900 équiperait le OnePlus Nord CE 2. Ce processeur est compatible avec le 5G et proposerait entre autres 8 à 12 Go de RAM pour 128 Go de stockage. Ce dernier est extensible avec une carte microSD. Il disposerait également de trois objectifs au dos de 64 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (capteur de profondeur). La capacité de la batterie atteindrait 4500 mAh, avec une charge rapide de 65 W. Cela lui permettrait de gagner 70 % de sa puissance en 30 min de charge uniquement.

Les rumeurs affirment la sortie du OnePlus Nord 2 CE sous OxygenOS, basé sur Android 12. Nous retrouverons le Bluetooth 5.2, l’USB Type-C 2.0, le lecteur d’empreinte digitale localisé sous l’écran. Enfin, l’appareil se déclinerait sous deux coloris : le gris et le vert olive.

Conclusion

OnePlus lancera bientôt en Inde les modèles OnePlus Nord 2T et Nord CE 2. Le constructeur élargit sa clientèle avec différentes versions pour une même gamme. Cela permet de proposer un smartphone OnePLus adapté à tous les budgets.