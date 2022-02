Bons plans : les meilleurs forfaits à moins de 5 euros

Rate this post

Les offres promotionnelles à moins de 5 euros valables jusqu’au 3 février 2022

À 5 euros ou moins, il est possible de souscrire à des forfaits mobiles très intéressants chez les opérateurs mobiles sans engagement. Si vous êtes à la recherche des forfaits à prix réduit, voici nos meilleures sélections. Avant tout, nous vous donnons une liste des bons plans d’actualités. Ils sont valables jusqu’au 3 février 2022.

Certains opérateurs commencent l’année en proposant des offres promotionnelles à des prix très attractifs. Nous avons sélectionné des prestataires et fournisseurs qui proposent des promotions jusqu’au 3 février 2022. Leurs offres s’avèrent très intéressantes pour ceux qui consomment moins les datas.

Avec Nrj mobile, profitez de 7 Go pour 4,99 €

Nrj Mobile fait partie du groupe des opérateurs proposant des offres avec des compositions complètes. En effet, en souscrivant à cette offre, vous aurez droit à :

Des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, Europe et depuis le DOM

7 Go d’internet pour surfer sur le réseau 4G de Bouygues Telecom

Si vous voyagez dans l’Europe ou le DOM, vous avez également 7 Go à consommer, en plus des appels, SMS et MMS illimités.

Cette couverture de Go se révèle suffisante pour surfer sur les réseaux sociaux au quotidien. Pour 4,99 € par mois, vous pouvez profiter de cette offre sans le besoin de vous engager. Vous n’avez plus que 72 heures pour bénéficier de cette offre. Après cela, le prix redeviendra probablement normal, soit à 7,99 € par mois.

8 Go à partir de 3,99 € avec Cdiscount Mobile ou Auchan mobile

Auchan et Cdiscount Mobile sont deux opérateurs différents, mais qui proposent des promotions presque similaires. Leurs forfaits comprennent des compositions très similaires. Cela concerne les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, mais également depuis l’Europe ou le DOM vers la France. La durée maximale d’un appel se limite à 3 h et cela s’applique à 129 destinataires différents dont 99 concernent les appels transmis depuis et vers l’Europe et le DOM. Pour la connexion, 8 Go vous seront alloués pour tout usage en France métropolitaine, mais aussi en Europe et le DOM. Pour ceux qui s’y déplacent souvent, l’offre s’avère intéressante. Il faut donc choisir l’opérateur qui répond aux mieux à vos attentes.

Cdiscount s’appuie sur le réseau de Bouygues Telecom. Tandis qu’Auchan exploite 3 réseaux pour profiter d’une large couverture. Il s’agit de Bouygues Télécom, SFR et le réseau d’Orange. Les deux opérateurs proposent un forfait de 8 Go à 3,99 € par mois. L’offre est sans engagement. Du coup, au-delà du 3 février 2022, vous pouvez résilier votre souscription pour en profiter d’une autre plus avantageuse. De plus, le prix mensuel passera à 7,99 €.

Lycamobile : 20 Go à partir de 4,99 €

À travers sa pass national Lyca S, Lycamobile propose une offre à moins de 5 € pour bénéficier de 20 Go d’internet. Tous les appels et SMS nationaux sont illimités. Il en est de même pour les appels vers l’international. Mais ils sont tout de même limités à 50 destinations.

Ce prix promotionnel vise surtout les nouveaux membres de l’opérateur et est valable pour toute inscription avant le 3 février 2022. Au-delà de cette date, le prix passera à 9,99 € par mois. Quant à la couverture de connexion, elle deviendra 15 Go. Ces derniers s’appliquent déjà à tous les clients déjà membres de Lycamobile.

Le forfait B&Y-200 Mo à moins de 5 € par mois

Bouygues Télécom propose actuellement de bons plans sur les forfaits B&Y. Cela dure jusqu’au 8 février 2022. Il ne vous reste plus qu’une semaine pour profiter de ces offres en promos. Le prix varie selon la couverture de connexion, mais le moins cher s’élève à 4,99 € par mois. Cette offre inclut des appels téléphoniques de façon illimités en France métropolitaine ainsi que des SMS et des MMS.

L’opérateur vous propose une couverture d’internet de 200 Mo pour surfer. L’utilisation est valable en France métropolitaine et depuis l’Europe et le DOM. Pour souscrire à ce forfait, aucun engagement ne serait utile.

Les forfaits mobiles à 5 euros ou moins

Autres que les offres promotionnelles, certains opérateurs fournissent des forfaits plus modestes à petit prix. Voici une liste des forfaits à moins de 5 €.

Sosh : son forfait à 5 € par mois pour 100 Mo, bloqué ou non

Parmi les différentes formules de forfaits mobiles de Sosh, il y a le forfait 5 €. Ce dernier comporte moins de données mobiles, mais il vous permet néanmoins de :

Contacter vos proches pendant 2 h sans interruption depuis la France et l’Europe

Envoyer des SMS ou MMS illimités

100 Mo utilisable en France et en Europe

La souscription ne nécessite aucun engagement. Du coup, vous pouvez changer votre offre à tout moment. Tout cela est disponible également en version bloquée.

Forfait 2 € de free mobile

Le forfait 2 € de free mobile est un forfait à vie, complet, et sans engagements. En effet, il comporte ;

2 h d’appels mobiles et fixes en France métropolitaine et le DOM. L’appel vers les numéros fixe est limité pour 100 destinataires.

Des SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Seuls les SMS sont illimités depuis le DOM.

50 Mo pour tout usage en France métropolitaine. Au-delà de ce quota, vous serez facturés à 0,05 € par Mo.

Si vous êtes en voyages dans le DOM ou l’Europe, vous aurez droit à 2 h d’appels et 50 Mo pour surfer sur internet. Pour les abonnés de Freebox, le prix mensuel devient gratuit.

La poste mobile : 4,99 € pour appeler 2 h et surfer avec 100 Mo

La poste mobile se repose sur le réseau de SFR. Il est connu pour ses forfaits low cost. Ce dernier représente une solution idéale pour les petits budgets. Le forfait SIM 2 h est commercialisée au prix de 4,99 € sans engagements. Ce forfait mobile se compose de :

2 h d’appel téléphonique en métropole, depuis et vers les Zones Europe, DOM/COM. Si vous dépassez cette limite, chaque minute sera facturée à 0,37 €.

SMS et MMS illimités. Mais, ils sont destinés uniquement pour 250 numéros différents.

100 Mo de connexion à consommer en métropole.

L’offre existe également en version bloquée, mais au prix de 7,99 € par mois. À l’étranger, notamment en Europe, DOM et COM, vous avez droit à 2 h d’appel et des SMS/MMS illimités utilisables vers ces zones. Le volume d’internet reste à 100 Mo.

Reglo mobile et son forfait mobile à 3,50 €

Reglo mobile propose des forfaits à des prix moins chers variant de 3,50 € à moins de 20 €. L’offre Reglo 3,50 € se tient sans engagement de durée. Avec cette offre, vous profitez de :

60 minutes d’appel. Au-delà de cela, l’opérateur vous facture 0,19 € par minute.

100 SMS et MMS. Le prix d’un MMS texte revient à 0,10 €. Un MMS multimédia vaut 0,30 €.

250 Mo pour vous connecter sur internet. Une fois que vous dépassiez cette limite, la firme vous facturera à 0,19 € par Mo.

Si vous êtes depuis le DOM et l’Europe, l’offre vous permet de bénéficier d’une heure d’appel vocal, 100 SMS et de 25 Mo utilisables vers ces zones. Le prix d’un MMS s’élève à 0,10 €.

Conclusion

