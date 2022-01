Rate this post

Le prochain OS (Operating System) mobile de Google devrait logiquement se nommer Android 13. Le mystère persiste quant à l’appellation, tout comme la date exacte du lancement. Toutefois, les diverses spéculations apportent déjà actuellement différentes informations sur le futur système d’exploitation de Google. Notre article vous dévoile les étapes avant la mise à jour, les changements et les nouveautés.

Comment se présentera le lancement du prochain OS mobile de Google ?

Google instaure des routines dans ses procédures d’innovation. Nous vous laissons découvrir les avis des leakers à propos du lancement et de l’identité de l’Android 13.

La date et les étapes avant lancement

Google établit un calendrier bien précis quant aux lancements de ses produits. L’entreprise instaure des étapes particulières qui sont surtout destinées aux constructeurs d’appareils et aux développeurs d’applications. Cela permet à ces derniers d’anticiper l’adaptation de leurs productions aux nouvelles versions du système Android.

Ainsi, la présentation des fonctionnalités en cours de développement s’effectue par le biais d’une première : le Developer Preview (DP). Cette annonce officialise le lancement du nouveau système d’exploitation. Ensuite, au mois de mai, la société tient une conférence spéciale pour les développeurs. Il s’agit du Google I/O, où la firme parle généralement de la première version bêta d’Android.

Les versions bêta se succèderont ensuite. Au bout de 3 à 5 essais, Google désigne une « release candidate » ou version admissible. Cette ébauche présente déjà toutes les interfaces API pour le test des applications et jeux des développeurs. Elle comprend également les fonctionnalités définitives, mais l’ensemble reste à améliorer.

En effet, ces essais permettent de détecter les soucis de stabilité pour les smartphones Pixel. Google résout d’abord tous les bugs afin de pouvoir publier la version stable. Cette publication se déroule parallèlement à celle d’une nouvelle génération de pixel. Ces évènements s’attendent entre le mois d’août et d’octobre.

Quel nom portera la nouvelle version OS de Google ?

Android 10 représente la dernière campagne de marketing où Google utilise officiellement la nomination Android. Toutefois, les développeurs et les ingénieurs de l’OS continuent d’employer ce nom.

Pour Android Open Source Project (AOSP), les employés semblent parler de la version Android de 2022 sous l’appelation de Tiramisu. Pourtant, cette appellation reste absente, dans les dossiers communiqués aux utilisateurs. Au sein de NextPit, divers rédacteurs pensent à la probabilité de sauter l’appelation « 13 », par peur de la malchance. Cela dit, le nom Android 13 circule déjà sur internet.

Les smartphones bénéficiaires de la mise à jour

Comme à l’accoutumée, la gamme Pixel de Google recevra en premier la nouvelle version d’Android. D’ailleurs, un nouveau Pixel sortirait en parallèle avec la prochaine version d’Android. Cela impliquerait le fonctionnement en premier d’Android 13 dans le smartphone Pixel 7.

La disponibilité de la mise à jour devrait apparaître le même jour pour les autres smartphones Google. Elle demeurera valable à partir de Pixel 4. Les informations pour les autres marques restent encore inconnues. Cependant, comme Samsung et OnePlus s’engagent sérieusement auprès d’Android, ils pourraient bénéficier d’Android 13 avant les autres fabricants.

Quelles fonctionnalités penserait Google pour son futur OS ?

Google prévoirait des améliorations intéressantes pour son nouvel OS. Les nouveautés et les changements contribuent à apporter une meilleure qualité du système. Nos détails sur ces modifications vous permettront déjà de vous fournir une appréciation sur Android 13.

Les nouvelles performances pour Android 13

Avec les OS actuels, le changement de langage s’active pour toutes les applications, en même temps. Cette fonctionnalité résulte d’une option de système. Android 13 apporterait la possibilité, pour les usagers, de choisir une langue différente pour chaque application. L’introduction de diverses traductions s’effectue dans le fichier APK/AAB. XDA Developers indique cette alternative accessible dans le menu Langues et saisie, également dans les paramètres d’information de l’application.

Les consommateurs possèdent déjà une maîtrise particulière de la façon ou le moment d’apparition des notifications dans leurs smartphones. D’après XDA Developers, le dernier OS de Google proposerait une meilleure alternative contre la saturation des notifications. Malgré l’omission de cette amélioration dans la version accessible par le site, une nouvelle permission système pour les notifications existerait. Elle s’occuperait des fonctionnalités comme l’accès à l’appareil photo ou au microphone.

Android 10 proposait déjà la possibilité de transférer des données par contact grâce à Android Beam. Google supprime ensuite cette option pour les modèles suivants. Aujourd’hui, la firme souhaiterait rétablir le NFC, un moyen de transférer des fichiers d’un appareil à un autre. Android Police confirme la présence de cette fonctionnalité, avec la même utilisation qu’auparavant. Nearby Share propose déjà une solution identique avec Tap to Transfer. Mais celui-ci choisit d’utiliser les antennes préférées des utilisateurs : NFC ou UWB.

Baptisé TARE, ce nouveau dispositif servira à gérer l’utilisation de l’énergie et à améliorer l’exécution des tâches sur le smartphone. Il ajoutera un système de « crédits » pour baliser la consommation de ressources des applications, tel le CPU, GPU… Des améliorations du système restent encore nécessaires, mais il aiderait déjà à optimiser l’usage de la batterie.

Les différents changements probables sur Android 13

Les rumeurs rapportent divers changements. Entre autres, l’écran de verrouillage permet l’utilisation du Show QR Scanner. Le nombre de fonctionnalités augmente pour les fabricants, en raison de l’amélioration du support de communication à courte portée UWB. Le Bluetooth LE Audio et le Low Complexity Communications (LC3) s’avèrent être pris en charge. Un choix parmi les haut-parleurs ou le smartphone devient faisable avec Material You, tout comme le réglage de volume.

Côté visuel, l’interface pour l’utilisateur devient plus colorée. Une fuite sortie sur Android Police annonçait effectivement une multitude de choix de nuances, et la possibilité de plus d’options de personnalisation.

Sur l’écran de verrouillage du Pixel 6, l’horloge se place au centre, avec une disposition 2×2 (heures en haut, minutes en bas). La rumeur dévoilée par XDA Developers montre une nouvelle option d’écran de verrouillage. En effet, Android 13 permettrait de désactiver l’horloge à double ligne, et placerait discrètement la montre en haut à gauche de l’écran.

Conclusion

Google prévoirait une nouvelle version OS cette année. L’entreprise tait encore les détails du projet, mais les leakers suivent de près les évolutions habituelles du géant du moteur de recherches. Aussi, diverses rumeurs dévoilent déjà les éventuelles performances de l’Android 13. Google officialiserait toutes les caractéristiques au courant du deuxième semestre.