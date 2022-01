Rate this post

Depuis la première fuite sur les versions de Samsung Galaxy S22, S22 Plus et S22 ultra, les rumeurs s’accumulent progressivement. Le lancement officiel se déroulera lors de l’événement Galaxy Unpacked le 9 février 2022. À la veille de la sortie de la gamme, les dernières rumeurs et fuites se complètent pour décrire d’une manière précise ces smartphones.

Les caractéristiques techniques de la gamme S22

Nous détaillerons pour vous les spécifications rapportées, des smartphones de la série Galaxy S22. Sans surprise, toutes les déclinaisons embarqueront la nouvelle puce Exynos 2200 fabriquée avec AMD. Cependant, la présence du Snapdragon 8 Gen 1 ne serait pas à exclure sur des marchés spécifiques comme les États-Unis.

Nous retrouvons également la certification IP68 sur tous les modèles. Toute la série est donc étanche et résistante aux éclaboussures. Pour la connectivité, nous avons également la dernière technologie Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi 6.

L’autonomie et la puissance de recharge restent jusqu’à ce jour la vraie préoccupation des utilisateurs de la marque. Alors que la concurrence utilise presque toute la charge à 65W en moyenne, Samsung reste loin derrière avec ses 25 W. Toutefois, une rumeur suggérerait l’arrivée d’un nouveau chargeur pour permettre une recharge filaire rapide de 45W.

Le Samsung Galaxy S22

Le Samsung Galaxy S22 aura 8 Go de RAM couplés avec son processeur. Le stockage varie de 128 à 256 Go. Et une batterie de 3700 mAh alimentera l’appareil. Pour la photo, nous avons les modules suivants :

Un capteur principal grand-angle de 50 MP (f/1,8, 23 mm, 1/1,56 pouce)

Un ultra grand-angle de 12 MP (f/2,2, 13 mm)

Un téléobjectif de 10 MP f/2,4, 69 mm

La caméra frontale est de 10 MP (f/2,2, 25 mm)

Le Samsung Galaxy S22 Plus (+)

WinFuture a révélé les caractéristiques probables du Galaxy S22+. Ce dernier devrait embarquer la même quantité de RAM que le modèle standard (8 Go) avec les mêmes choix de stockage (128 ou 256 Go), ainsi qu’une configuration photo similaire. Toutefois, la batterie serait de 4500 mAh.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra

Le Galaxy S22 Ultra est la version la plus performante. Il est possible de choisir entre 8 Go et 12 Go de RAM, et un stockage allant de 128 Go, 256 Go à 512 Go. L’appareil photo se composerait de quatre capteurs : 108 MP (f/1,8, 23 mm) + 12 MP (f/2,2, 13 mm) + 10 MP (f/2,4, 69 mm) + 10 MP (f/4,9, 230 mm). Nous retrouverons normalement une batterie de 5000 mAh.

L’héritage des Galaxy S21

Samsung laisse de côté les innovations de design pour la gamme de Galaxy S22. En effet, cette dernière gardera la même silhouette de base, héritée des Galaxy S21.

L’aspect général

Les versions Galaxy S22 et S22+ porteraient les dimensions respectives de 146,0 x 70,6 x 7,6 mm pour 167 g et 157,4 x 75,8 x 7,64 mm pour 195 g. Le modèle S22 ultra se doterait d’un châssis qualifié d’Armor Aluminium Frame. Un métal d’une solidité de 10 % en plus, comparé aux matières utilisées pour les versions précédentes. Le smartphone mesurerait 163,3 x 77,9 x 8,9 mm et pèserait 227 g.

Pour l’esthétique, le fabricant choisirait 4 couleurs pour chaque modèle. Le S22 et le S22+ se déclineraient en noir, vert, or rose et blanc. Le S22 ultra, quant à lui, s’habillerait en noir, blanc, vert et en bordeaux, comme représenté sur son visuel. Samsung abandonnerait donc la version rose pour un coloris plus classe.

Les écrans et la configuration des appareils photo

La technologie LTPO (polysilicium à basse température) devrait accompagner l’écran de la version de base et de la version +. Par contre, leurs tailles diminueraient comparées à celles de leurs prédécesseurs. Nous avons un 6,06 pouces pour le S22, contre 6,2 pouces pour le S21. De même, l’écran du S22+ mesurerait 6,55 pouces si le S21 en comptait 6,7. Le S22 Ultra profiterait d’une dalle LTPO de 6,81 pouces, légèrement semblable au S21 Ultra (6,8 pouces).

Les appareils de la gamme Galaxy S22 adopteraient un écran avec une prise en charge d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Galaxy S22 Ultra opterait pour un affichage de qualité QHD+ 1440p. Quant aux modèles Galaxy S22 et Galaxy S22+, ils se contenteraient d’une définition ordinaire FHD+ 1080p.

Le bloc photo des Galaxy S22 et S22+ demeurent semblables à celui du S21, avec l’absence de caméra frontale sous l’écran. Toutefois, le capteur aura théoriquement d’une performance plus élevé. Une nouveauté réside heureusement au niveau des boutons latéraux. Ces derniers se placent à une hauteur inférieure, par rapport aux anciens modèles. De plus, le verre remplace le plastique sur le modèle Galaxy S22 classique.

Le Galaxy S22 Ultra se pare au dos d’un bloc photo arrière, au design peu commun. La proéminence du bloc photo se voit supprimée. Cela engendre un gain de poids. Il servirait à laisser de la place pour le nouveau S Pen.

Les améliorations et prix probables des smartphones

Sur le marché européen, les prix estimés s’avèrent élevés, comparés aux modèles précédents. Les tarifs en France peuvent être différents, mais restent encore inconnus. Le Galaxy S22 coûterait 849 euros avec l’option 128 Go et 899 euros avec une capacité de stockage de 256 Go. Les consommateurs attendraient la sortie de ce smartphone le 25 février 2022.

Comme le Galaxy S22+ connaît une amélioration au niveau de la batterie et de l’écran, son prix augmentera d’environ 200 euros, par rapport au Galaxy S22 classique. Nous pouvons donc nous attendre à un ordre de prix de 1049 euros pour 128 Go de stockage, contre 1099 euros pour la version 256 Go.

Le Galaxy S22 Ultra semblerait correspondre au Galaxy Note. Par ailleurs, différentes sources rapportent la suppression du Galaxy Note, alors que d’autres annoncent le développement du prochain modèle de la gamme. Ce modèle adopte le stylet S-Pen. Aussi, le leaker Ishan Agarwal confirmerait l’utilisation du verre Gorilla Glass Victus +. Ce dernier développe 12,5 % de résistance en plus, par rapport au Gorilla Glass Victus du Galaxy S21 Ultra. Cette qualité vaut les 1249 euros pour 8/128 Go, 1349 euros pour 12/256 Go et 1449 euros pour 12/512 Go.

Conclusion

La série de Samsung Galaxy S22 se dévoilera bientôt. Les fuites et les leakers comme WinFuture regroupent la majorité des informations pour constituer une fiche technique du produit. Seul l’événement Galaxy Unpacked du 9 février prochain pourra confirmer les caractéristiques réelles de cette gamme S22.