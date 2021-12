Samsung Galaxy S22 : prix, date de sortie et fiche technique

Rate this post

Une des annonces les plus attendues sur le marché du smartphone, le Samsung Galaxy S22 arrivera l’année prochaine. Ce nouveau fer de lance servira de vitrine technologique sur les prouesses de la marque sud-coréenne. Le successeur du Galaxy S21 promet des améliorations sans se verser dans la révolution.

Toujours 3 versions : le Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra

Les rumeurs annonceraient un changement de nomenclature pour la série Galaxy S. Samsung aurait pour objectif de faciliter la distinction de ses produits. La version standard garderait l’appellation « Galaxy S22 ». Le changement s’opérerait du côté du S22+ et S22 Ultra. En effet, ces derniers adopteraient un nouveau nom : Galaxy S22 Pro pour le S22+, et Galaxy Note 22 Ultra pour le S22 Ultra.

Le choix du Galaxy Note 22 Ultra serait motivé par la présence du stylet intégré et de son design. En effet, cette version se rapprocherait plus du Galaxy Note. Pour rappel, le dernier gamme Note de Samsung était le Galaxy Note 20.

Un changement dans le design

Chaque année, Samsung apporte des petites touches d’améliorations sur chaque nouvelle génération de la série S. Comme à l’accoutumée, le Galaxy S22 ne déroge pas à la règle. La première observation concerne le capteur selfie. Celui-ci ne sera pas sous l’écran, comme pour le Galaxy Z Fold 3.

Le Galaxy S22 et S22+ reprendrait les mêmes apparences du Galaxy S21. La même configuration du bloc photo devrait donc revenir, mais avec des capteurs encore plus performants. L’emplacement des touches subit cependant un changement : les boutons seront un peu plus bas.

Le changement s’opère surtout pour le Galaxy S22 Ultra. En effet, son apparence serait similaire à un Galaxy Note, avec son bloc photo en P. Cette nouvelle configuration nous laisse perplexes, car il existerait 3 propositions non définitives.

En effet, les capteurs sont disposés en forme de P avec 3 modules placés verticalement, et le quatrième placé à côté. Une autre alternative proposerait la même configuration, mais avec le quatrième capteur séparé des trois autres disposés à la verticale. Le dernier design opterait pour la suppression pure et simple de la protubérance du bloc photo, laissant ainsi les capteurs directement sur le dos de l’appareil.

Cette dernière apparence pour le Galaxy S22 Ultra servirait à éliminer le poids superflu pour accueillir le stylet S-Pen. Elle aurait donc plus de chance de devenir le design définitif de l’appareil.

Des écrans à 120 Hz

Tous les Samsung Galaxy S22 devraient s’équiper d’un écran AMOLED rafraichi à 120 Hz. La différence résiderait dans la résolution et la taille de la dalle. Une réduction des dimensions est observable du côté du Galaxy S22 et S22+, contre une très légère augmentation du côté du S22 Ultra. Le nouveau design de ce dernier y serait peut-être pour quelque chose.

Ainsi, nous retrouverions une dalle de 6,06 pouces pour le S22 (contre 6,2 pouces sur la version précédente), et 6,55 pouces (contre 6,7 pouces) pour le S22+. L’écran de ces deux modèles adopterait la technologie LTPS. La technologie LTPO sera présente sur le S22 Ultra, avec une dalle de 6,81 pouces (contre 6,8 sur le S21 Ultra).

Des performances en hausse et un processeur encore inconnu

Samsung est connu pour concevoir ses propres puces. Toutefois, la marque utilise également les processeurs haut de gamme de Qualcomm pour ses Galaxy S. Le choix du SoC équipé dépend souvent du marché, et cela est une politique appliquée par le constructeur. Le Snapdragon était donc présent sur les appareils pour la Chine et les États-Unis, et l’Exynos pour l’Europe et le reste du monde.

Toutefois, le contexte actuel pourrait changer les choses. En effet, la pénurie de composants rend difficile la production des puces Exynos. Cela est également la cause du report de la sortie du Galaxy S21 FE. Le recours aux puces Snapdragon serait donc l’option la plus probable.

Le Galaxy S22 devrait donc sortir avec la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1 sur la majorité des marchés. Le SoC Exynos équiperait alors uniquement les appareils européens.

Bien que nous ne sachions pas la quantité de RAM disponible, Samsung a annoncé les nouvelles mémoires vives DRAM LPDDR5X. Il serait 1,3 fois plus performant que la LPDDR5, avec une baisse de consommation de l’ordre de 20 %. Il pourrait s’agir du futur équipement du Galaxy S22.

Une amélioration en photo

Le constructeur équipe ses Galaxy S22 et S22+ du même bloc photo. Nous devrons retrouver 3 modules sur ces versions de l’appareil :

Un capteur principal de 50 MP (f/1,8), probablement l’ISOCELL GN5 de la marque. Ce module est le plus volumineux présent sur les séries S (sauf sur l’Ultra) avec une taille de 1/1,57 pouce.

Un capteur ultra grand-angle de 12 MP (f/2,55), comme sur le Galaxy S21.

Un téléobjectif de 10 MP (f/2,4) d’une taille de 1/3, 94 pouces, avec zoom optique 3x.

Le capteur selfie de 10 MP, le même que sur le Galaxy S21.

Pour le Galaxy S22 Ultra, les configurations seraient une amélioration de celles du S21 Ultra. Nous retrouverions donc un capteur principal de 108 MP (ISOCELL HM3s, version améliorée du HM3 sur le Galaxy S21 Ultra). Un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif (10x) de 10 MP complèteraient la configuration. Le dernier et quatrième capteur est encore inconnu, mais nous pensons à un autre téléobjectif.

Date de sortie et prix

Selon les rumeurs, les Galaxy S22 devraient avoir droit à une présentation le 8 février 2022. La période de précommande s’ensuivrait avec une sortie en magasin le 18 février. Ce choix de date serait une prévision pour présenter le Galaxy S21 FE en janvier.

En nous basant sur les tarifs du précédent modèle, nous devrions avoir les estimations suivantes sur les smartphones du constructeur :

Galaxy S22 : à partir de 859 €.

Galaxy S22+ : à partir de 1 059 €.

Galaxy S22 Ultra : à partir de 1 259 €.

Il s’agit cependant des prix hypothétiques. En effet, il serait possible de voir une hausse des prix en raison de la pénurie de composants, surtout sur les semiconducteurs. Cela augmente le coût de production des appareils.

Les smartphones seraient disponibles sous quatre coloris différents. Ainsi, nous devrions retrouver le Noir, le Vert, l’Or Rose et le Blanc pour le Galaxy S22 et S22+. Le Noir, le Rouge foncé, le Vert et le Blanc seraient pour la gamme Ultra.

Conclusion

Les informations concernant sur le prochain Samsung Galaxy S22 restent encore incomplètes, surtout sur les performances. Cependant, le constructeur a su innover et proposer un appareil comblant les attentes de ses fans. Le seul point noir des Galaxy S concerne l’autonomie de sa batterie et la puissance de charge limitée à 25W. Cette nouvelle mouture parviendra-t-elle à améliorer ce détail ?