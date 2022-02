Rate this post

La gamme Galaxy S22 de Samsung vient d’être lancée sur les marchés mondiaux. Actuellement, elle reste disponible exclusivement en précommande. Pour gâter ses clients, SFR propose une offre promotionnelle avec des prix exceptionnels. Jusqu’au 10 mars 2022, l’opérateur vous donne également une paire de Buds Pro et 50 € de remise.

Précommande du Galaxy S22

Le modèle Galaxy S22 est équipé d’un écran FHD+ de 6,1 pouces. Il fonctionne avec le Soc Exynos 2200. Il se présente en noir, blanc, rose et vert. Le smartphone dispose d’une capacité de stockage allant de 128 à 256 Go. À propos du prix, il s’avère le plus abordable de la série, soit à 859 € (128 Go) et 909 € (256 Go).

Pour son bon plan, SFR présente un tarif exceptionnel pour ce modèle. Du 9 février au 10 mars 2022, l’opérateur propose un remboursement de 50 € pour toute précommande. Ainsi, la déclinaison avec 128 Go est à 149 € à l’achat, et vous avez droit à un paiement mensuel de 8 € pendant 24 mois. En plus, vous bénéficiez de 50 € de remise. En effet, cela concerne toutes les couleurs.

La variante dotée de 256 Go est acquise à 199 € au premier paiement. Et vous versez 8 € tous les mois durant 2 ans. Après l’achat, l’opérateur vous rembourse 50 € de réduction. Celui-ci n’est disponible qu’en noir ou blanc.

Toutefois, cette offre de précommande nécessite une souscription au forfait 150 Go en 5 G. De plus, elle présente des facilités de paiement. Cela varie de 4 à 24 mois dont le montant se révèle en fonction de votre choix. Cependant, les smartphones peuvent être achetés avec des crédits.

Vous avez droit également à une paire de Galaxy Buds Pro. Les téléphones seront expédiés à partir de 11 mars 2022.

Précommande Samsung Galaxy S22 chez SFR

Précommande du Galaxy S22 +

Le Galaxy S22+ est disponible chez SFR ! Grâce à son processeur Exynos 2200, ce smartphone se présente performant. Il s’agit d’un appareil équipé d’un écran FHD+ de 6,6 pouces. Comme son petit frère, il se présente en noir, blanc, vert ou rose. Le prix du modèle S22+ varie selon la capacité du mémoire. Cela varie de 1059 € (128 Go) à 1109 € (256 Go).

Chez SFR, le prix des smartphones se révèle stupéfiant, et ce jusqu’au 10 mars 2022. Son offre exceptionnelle consiste à rembourser 50 € pour toute précommande du Galaxy S22+. Elle vous permet d’acquérir le téléphone avec 256 Go à un tarif très réduit.

Vous devez payer 349 € en premier lieu et puis 8 € durant 24 mois. Tous les coloris sont encore disponibles. Malheureusement, le stock du modèle avec 128 Go s’avère épuiser.

Pour bénéficier de ce prix occasionnel, vous devez souscrire au forfait 150 Go en 5G de SFR. L’opérateur vous permet de régler l’achat avec des facilités. Cela consiste à payer :

En intégralité

Quatre fois de suite

En 24 mois.

A crédit.

En plus, l’opérateur vous offre gratuitement une paire de Galaxy Buds Pro. La livraison des smartphones aura lieu à partir du 11 mars 2022.

Précommande du Galaxy S22 ultra

La variante ultra représente le smartphone plus haut de gamme de la série. En effet, il adopte un écran Dynamic AMOLED Quad HD+ de 6,8 pouces. L’Exynos 2200 permet à cette déclinaison d’être plus puissant et plus rapide. Il propose les coloris noirs, blanc, vert et bordeaux. Quant à la mémoire interne et le prix, il dispose de :

128 Go à 1259 €

256 Go à 1359 €.

512 Go à 1459 €

Actuellement, SFR présente une offre précommande pour ce modèle. En effet, cela consiste à vous offrir le smartphone à mini prix. Il vous rembourse 50 € de bonus après l’achat. Ainsi, le tarif se révèle comme suit :

128 Go à 529 € à l’achat puis 8 € x 24 mois.

256 Go à 629 € + 8 € x 24 mois

512 Go à 679 € + 8 € par mois durant 2 ans.

Cette promotion concerne tous les coloris disponibles, qui sont le noir et le bordeaux. Toutefois, pour avoir ce prix exceptionnel, il faudra souscrire au forfait 150 Go en 5G de SFR. En plus, vous avez droit à des facilités de paiement. Vous pouvez même acquérir le smartphone avec des crédits.

L’expédition des modèles ultra se tient dès aujourd’hui. Ils seront livrés avec une paire de Buds Pro offerte gratuitement.

Le forfait SFR 150 Go à 30 € par mois

En réalité, chaque offre précommande s’associe au forfait 150 Go en 5G de SFR. Pour vous donner une petite idée, nous allons vous présenter ses composants.

En France, la formule se compose de :

150 Go en 4G ou 5G

Appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et le DOM

MMS illimités vers la France métropolitaine

Depuis l’étranger, les services inclus comprennent :

100 Go d’internet mobile depuis l’Europe, le DOM, la Suisse, et l’Andorre

Appels, SMS, et MMS illimités depuis les zones citées dessus.

Conclusion

Les modèles Galaxy S22, S22 Plus, et S22 ultra sont désormais disponibles en précommande chez les opérateurs mobiles. SFR veut se différencier. Il propose des offres exceptionnelles. Cela consiste à rembourser 50 € de bonus après tout achat. En plus, il livre gratuitement une paire de Galaxy Buds Pro. N’hésitez pas à visiter son site pour voir ses divers bons plans.