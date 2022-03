Les Samsung Galaxy S22, S21, S20 et S10 supprimés de Geekbench

Rate this post

Les récentes révélations sur les pratiques de Samsung mettent la marque sud-coréenne dans une position délicate. Geekbench a découvert des restrictions de performance sur plus de 10 000 applications. La plateforme décide alors de retirer tous les Samsung Galaxy S22, S21, S20 et S10 de son site.

Révélations dérangeantes quelques semaines après le lancement des Samsung Galaxy S22

La promotion de la nouvelle série des Galaxy S22 vient à peine de démarrer. Cependant, des batteries de tests démontrent une limitation volontaire des performances de quelque 10 000 applications de la part de Samsung. Entre autres, nous retrouvons des applications bien connues comme Netflix ou encore Instagram.

Samsung aurait délibérément désactivé les limitations lors des tests de benchmark des nouveaux Galaxy S22. Ces restrictions opérées à travers le « Game Optimization Service » sont destinées à optimiser les performances de l’appareil durant les sessions de jeu. Samsung réagit en affirmant qu’une prochaine mise à jour cesserait cette pratique.

Les années précédentes, les marques OnePlus et Apple sont accusés de faits similaires. Dans le cas du modèle OnePlus 9, ils ont rajouté une option afin de désactiver les limitations. Apple prétexte une limitation dans le but de rallonger la durée de vie de leurs batteries.

Ces déclarations d’Apple causent une mise à jour massive et prématurée du système de la part des utilisateurs de l’époque. Ils pensaient résoudre le problème de lenteur ainsi. Ce qui a provoqué au contraire plus de dégâts.

Les répercussions pour Samsung et ses utilisateurs

La décision de Geekbench de supprimer ces modèles Samsung de sa base de données est irrévocable. Cela veut dire que même après une mise à jour de la part de la marque sud-coréenne, elle demeurera invisible sur GeekBench. Il serait donc impossible pour les utilisateurs de la plateforme d’obtenir des statistiques.

Pour les utilisateurs lambda, cela ne change rien. Sauf que si le changement promis de Samsung est acté et que les utilisateurs auront le choix entre activer ou non la limitation.

Nous tenons à rappeler que la désactivation de ces restrictions augmentera les performances de l’appareil, mais cela possède un contrecoup. En effet, la batterie s’usera un peu plus vite.

Conclusion

Dans le monde de la technologie, les grandes marques doivent souvent faire des compromis en matière de performance. Le prix à payer semble pourtant élevé pour Samsung. Geekbench maintient la confiance des utilisateurs de sa plateforme. La sentence tombe ainsi sur les Galaxy S22, S21, S20 et S10.