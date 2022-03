Rate this post

Le Galaxy S22 Ultra est le dernier né de la gamme S de Samsung. Le smartphone se démarque de la concurrence avec la présence d’un étui intégré pour le S Pen. Ce design règle le problème de rangement de l’accessoire sur le modèle précédent. Mais comment faire en cas de perte ou de dommage ?

Trouver un remplacement du stylet Samsung

Le nouveau modèle de Samsung Galaxy S22 Ultra fait l’objet de beaucoup d’attention depuis sa sortie. Cela concerne notamment pour la petite révolution qu’il propose en termes de praticité avec l’intégration d’un emplacement du stylet S Pen. Les risques de perdre cet outil diminuent grandement.

Le S Pen est dorénavant logé dans une partie du smartphone. Cela n’était pas le cas avec son petit frère. En effet, le Galaxy S21 Ultra fournissait également un stylet, mais sans l’option rangement. Mais même avec cet avantage, les oublis malencontreux peuvent encore arriver.

Les utilisateurs de la marque sud-coréenne connaissent la valeur et l’utilité du S Pen. Il est donc normal de vouloir connaitre comment trouver un remplacement à cet outil pratique. Quelles sont les options pour remplacer un accessoire perdu ou endommagé ?

Fort heureusement, il est possible d’acquérir un nouveau stylet facilement. Il suffit de se rendre sur la boutique officielle de Samsung pour trouver l’accessoire, ou sur un autre site e-commerce. Le constructeur propose deux options : le S Pen standard fourni avec le téléphone, ou sa version Pro déjà présentée sur le marché avec le Samsung Galaxy S21 Ultra.

Les caractéristiques et performances du S Pen Pro

Le stylet accompagne le Galaxy S22 Ultra comme accessoire intégré au smartphone. Il s’agit de la marque de fabrique de la gamme Note, qui est désormais éteinte officiellement. À chaque génération, Samsung a amélioré et renforcé cet outil.

Le S Pen actuel est fait d’une seule pièce et peut servir de commande à distance grâce au Bluetooth. Il a une autonomie de 10 heures en veille, et se recharge facilement. L’outil sert à améliorer la productivité de l’utilisateur, mais la version Pro avance plus de fonctionnalités et de performances.

Le S Pen Pro est une version améliorée du stylet standard. Elle intègre aussi une fonction Bluetooth. Son autonomie peut aller jusqu’à 16 jours, avec un temps de chargement de 50 minutes. Ce dernier est certes un peu plus cher que la version de base. Il est toutefois compatible avec les smartphones et les tablettes Galaxy, en plus des PC.

Conclusion

Vous pouvez oublier, perdre ou endommager le stylet de votre Samsung Galaxy S22 Ultra. Heureusement, il reste possible d’acheter un accessoire de remplacement. Ce choix serait certainement judicieux par rapport au S Pen Pro. Sa présence donnera à votre smartphone un air authentique.