Samsung annonce la fin de la gamme Galaxy Note au MWC 2022

Rate this post

Lors du Mondial World Congress 2022, Samsung annonce l’arrêt de la production de la gamme Galaxy Note. Cette décision découle en partie de la pénurie de composants, mais révèle surtout de nouveaux projets innovants.

La fin des Samsung Galaxy Note confirmée

Vers la fin de l’année 2021, malgré les ventes encore conséquentes du Galaxy Note 20, Samsung a arrêté la production de cette série. Sur le tableau des plannings, la mention Note s’avère absente également pour 2022. Pourtant, des rumeurs fuitaient déjà à propos des modèles de la gamme Galaxy S22. Dans la foulée, le lancement du S21 Ultra prend place parmi les vedettes de Samsung. Tout cela laissait entendre la disparition du Galaxy Note.

Le public n’attendait donc finalement plus que l’annonce officielle de Samsung. Roh Tae-moon, le responsable de la division mobile de la firme passe aux aveux lors de l’évènement MWC 2022. En effet, il confirme l’arrêt définitif de la production de la gamme Note. L’annonce de cette grande décision se déroule après le lancement du Galaxy S22 Ultra. Ce dernier venu reprend d’ailleurs le design de Galaxy Note 20 Ultra.

Le remplacement de la série

Roh Tae-moon, précise dans sa déclaration aux journalistes le remplacement de la marque Note, par celle Ultra. Le public accueille cette nouvelle avec sympathie et les adeptes du Note adoptent naturellement son remplaçant. Les ventes le montrent avec un nombre record de précommandes. En effet, parmi toutes les versions de Galaxy S22, le S22 ultra mène la course avec 60 % des produits écoulés.

D’autre part, diverses rumeurs apportent une nouvelle raison quant à l’arrêt du Galaxy Note : les Z Fold et le Z Flip. Samsung souhaiterait se focaliser sur le positionnement de ces nouveaux modèles dans son catalogue. Totalement différent des générations précédentes, le constructeur axe toutes ses ressources sur ces téléphones pliables. La firme projetterait de fabriquer 13 millions d’appareils, les deux types confondus. Ce nombre se trouve largement supérieur à deux ans de production du Note.

Samsung en attend beaucoup de ce plan. En effet, les portables pliables deviennent tendances en ce moment. Et en prime, la société coréenne envisagerait d’intégrer le S Pen au Galaxy Z Fold 4. Selon The Elec, ce nouveau modèle de Galaxy Z Fold à venir hérite des plus importantes fonctionnalités du S22 Ultra, indirectement donc du meilleure Note si la marque existait encore.

Conclusion

Samsung tire un trait sur sa gamme Galaxy Note pour laisser place aux versions Ultra et aux portables pliables. Ce choix vise à augmenter le chiffre d’affaires en offrant des produits fortement attrayants pour la société. Attendons de voir ce que la firme nous réserve pour cette année.