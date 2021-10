Rate this post

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: Test et avis

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est un smartphone déjà disponible depuis janvier 2021. À la veille de la sortie de son successeur, nous allons revoir les atouts et les faiblesses de ce modèle haut de gamme. La série Galaxy S étant la fine fleur de la marque, Samsung intègre tout son savoir-faire dans ces appareils.

Présentation

Le Samsung Galaxy S21 Ultra a été lancé sur le marché le 29 janvier 2021, en même temps que le S21 et le S21+. Il s’agit de la version la plus performante de la série, comme son nom l’indique. Le flagship de Samsung se classe dans la catégorie premium sur le marché. Il vient donc concurrencer l’iPhone 12 Pro Max, le Mi 10 et le Mi 10 Pro ou encore le Mate 40 Pro de Huawei.

Ce nouveau modèle reprend les qualités du Galaxy S20, mais également quelques petits défauts de ce dernier. Nous reviendrons dessus plus tard. En attendant la sortie du Galaxy S22 (normalement en janvier), nous allons passer en revue le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Le design et la prise en main

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est plus petit que son prédécesseur, mais reste imposant. Il affiche des dimensions de 165,1 x 75,6 x 8,9 mm avec un écran de 6,8 pouces (contre 6,9 pouces pour la version 2020).

Malgré cette réduction de taille, le smartphone n’en reste pas moins imposant. Cela se ressent sur son poids de 227 grammes. Il reste également encombrant, comme le S20 Ultra. Il faut donc prévoir une poche large pour les déplacements quotidiens.

Le constructeur a choisi un design soigné et sophistiqué pour ce modèle. Une des caractéristiques frappant à vue d’œil est le bloc recevant les capteurs photo. Le choix de l’aluminium à la place du verre semble faire son effet.

Le bloc vient longer le côté supérieur, à droite, pour se fondre avec les courbes des tranchants de l’appareil. Le module photo du Galaxy S21 Ultra est imposant. Il semble se fondre avec le châssis tout en imposant sa présence. Ce trait est un héritage du Galaxy S20 Ultra, et semble se perpétuer.

Nous retrouvons un profil classique aux smartphones actuels. Les boutons sont sur le côté droit de l’appareil. Les touches de réglages de volume sont placées au-dessus du bouton de démarrage. Le haut-parleur se place dans la partie inférieure du smartphone.

L’emplacement SIM permet de placer 2 cartes. Toutefois, il est impossible d’ajouter une carte microSD. Le port USB-C servira pour la charge ou le transfert de fichiers.

Un écran super AMOLED à 120 H

L’écran (légèrement incurvé) du Samsung Galaxy S21 Ultra est une dalle super AMOLED en WQHD+ (3200 x 1400) de 6,8 pouces. Cette résolution était déjà présente sur le S20 Ultra. Le taux de rafraichissement de 120 Hz revient également. Cela garantit une fluidité sans pareil lors des sessions de jeux et lecture de vidéos.

Le format d’affichage est de 20:9. Couplés avec l’écran à 120 Hz, nous obtenons un confort agréable. La différence est flagrante en passant du 60 Hz au 120 Hz. Pour rappel, cet écran possède un taux de rafraichissement adaptatif. Selon l’image affichée, il peut descendre jusqu’à 11 Hz (contre 48 Hz sur le S21 et S21+).

La dalle super AMOLED permet des contrastes infinis. Samsung a bien calibré son écran que le mode vif (mode par défaut) offre un affichage très persuasif. Ce mode sature les couleurs pour les rendre plus éclatantes. La fidélité n’est donc pas une priorité. Le mode naturel, au contraire, veut reproduire le plus fidèlement la lumière ambiante. Et le résultat est impeccable.

Une protection Gorilla Victus couvre l’écran. Cela permet d’encaisser une chute d’environ 2 m de hauteur sans casser l’écran. Le lecteur d’empreinte se retrouve également sous l’écran. Ce dernier a été amélioré, et nous constatons les efforts dans le temps de réponse instantanée du module.

Les performances de l’Exynos

Le Samsung Galaxy S21 Ultra embarque le processeur maison Exynos 2100 en 5 nm. Une surprise vu les décalages de performances entre l’Exynos 990 sur le Galaxy S20 FE et le Snapdragon 865. Cependant, cette nouvelle puce assure dans les performances.

L’Exynos 2100 offre une expérience fluide et rapide dans la gestion des tâches habituelles. Selon la marque, cette nouvelle puce présente un gain de 20 % sur la performance par rapport à la dernière version. Durant les tests, nous avons pu confirmer cette amélioration. L’IA a également subi des optimisations pour être plus efficace.

La puce graphique intégrée est une Mali-G78 MP14, 35 % plus rapide que sur le processeur précédent. Couplés avec les 12 ou 16 Go de RAM de l’appareil, nous avons tout simplement un monstre de puissance entre les mains.

Ces améliorations placent l’Exynos 2100 parmi les meilleures puces du moment. Elle est légèrement supérieure au Snapdragon 865+. Il est possible de jouer avec la plus haute résolution avec Call of Duty Mobile, mais des instabilités s’observent sur Fortnite une fois les 30 FPS passés.

Le mode de jeu avec 90 FPS est uniquement possible avec des configurations moyennes. Les images deviennent instables si nous forçons la machine. Il est même possible que le smartphone commence à chauffer à ce moment-là.

Il existe 3 configurations possibles avec le Galaxy S21 Ultra :

12 + 128 Go

12 + 256 Go

16 +512 Go pour la version la plus performante.

L’appareil photo

Le Galaxy S21 Ultra présente un bloc photo composé de 5 capteurs. Il reprend la majorité de la configuration du Galaxy S20 Ultra. L’innovation se retrouve surtout dans les capteurs dédiés au zoom. Nous retrouvons les modules suivants :

Un grand angle de 108 MP (f/1,8), équivalent d’un objectif de 24 mm.

Un Ultra grand-angle de 12 MP (120°, f/2,2), équivalent d’un objectif de 13 mm.

grand-angle de 12 MP (120°, f/2,2), équivalent d’un objectif de 13 mm. Un téléobjectif de 10 MP avec zoom x3 (f/2,4), correspondant à un 72 mm.

Un second téléobjectif de 10 MP avec zoom x10 (f/4,9), équivalent à un 240 mm.

Un capteur ToF avec autofocus laser.

La photographie avec le Galaxy S21 Ultra est de très bonne qualité, même avec le zoom. La balance des couleurs subit également une optimisation : la saturation est moins frappante par rapport aux autres modèles de la marque.

Les clichés avec le mode zoom sont également excellents. Toutefois, il faut rester en dessous du zoom x30. Une fois ce cap passé, les images commencent à se dégrader. Le zoom x100 rendra les photos inexploitables.

Le logiciel de Samsung fait de petites merveilles sur les photos prises dans la pénombre. Après avoir pris une photo, il faudra attendre une ou deux secondes pour laisser à l’IA de traiter l’image pour le rendre exploitable. Le mode nocturne améliorera la netteté des clichés ayant une faible luminosité.

Il est possible d’effectuer un enregistrement vidéo en 8K avec le Galaxy S21 Ultra, mais seulement à 24 FPS. La vidéo en 4K peut par contre atteindre les 60 FPS. Pour le mode Slow-Motion, la vidéo filmée est en 480 natifs. La stabilisation lors du filmage est très efficace avec l’appareil.

La batterie et l’autonomie

L’autonomie est souvent le problème de Samsung. Le constructeur a donc décidé d’équiper son modèle très haut de gamme avec une batterie de 5000 mAh. Le taux de rafraichissement adaptatif de l’écran permet de préserver l’autonomie, et cela semble efficace.

En usage intensif, le Galaxy S21 Ultra peut tenir environ une journée et demie. Une amélioration par rapport au précédent smartphone de la série. Ce résultat laisse penser à une évolution sur le prochain Galaxy S22, prévu en janvier 2022. Cela reste toutefois bien loin du Xiaomi Mi 10 T Pro et du Huawei P40 Pro, ses concurrents directs.

La charge rapide reste également un souci chez la marque sud-coréenne. Alors que ses rivaux atteignent une capacité de charge à 120W (Xiaomi 11 T Pro), le S21 Ultra est seulement 25W (contre 45W sur le S20 Ultra).

Cette diminution aurait pour objectif d’uniformiser la charge de ses modèles. Nous sommes un peu confus devant cet argument, mais il s’agit de la décision du constructeur. Comme Apple, le smartphone sera livré sans le boitier de chargeur. Il faudra donc acheter un bloc indépendamment de l’appareil.

Petite remarque, seul un boitier de la marque sud-coréenne permettra de bénéficier de la charge rapide.

Compatibilité S-Pen

Le Samsung Galaxy S21 Ultra bénéficie d’une compatibilité avec le S Pen des Galaxy Note. Ce modèle peut donc convenir à un usage professionnel. Cette compatibilité est une première fois sur les Galaxy S.

Le stylet est vendu séparément du smartphone. Le coût est de 39 €. Cependant, il faudra un étui pour ranger cet accessoire. Aucun emplacement pour le stylet n’est prévu sur le S21. L’achat d’une coque avec emplacement pour le S Pen peut varier de 79 € à 99 € (stylet compris).

Le prix du Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Le Samsung S21 Ultra se classe dans la catégorie premium. Les prix sont donc au-dessus de 1000 €. Selon la configuration, nous avons les montants suivants :

Galaxy S21 Ultra 12 +128 Go : 1259 €

12 +128 Go : 1259 € Galaxy S21 Ultra 12 + 256 Go: €1309

12 + 256 Go: €1309 GalaxyS21 Ultra 16 + 512 Go: €1439

Il s’agit des tarifs de lancement, hors promotion, du modèle. Le Samsung Galaxy S21 Ultra est sorti sous Android 11. L’interface présente est le OneUI 3.1 du constructeur. Les coloris disponibles sont le noir et l’argent.

Conclusion

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est le modèle le plus performant de la marque sud-coréenne. Il figure également parmi les meilleurs smartphones sur le marché. Nous sommes toutefois impatients de voir ce que proposera le constructeur avec le prochain modèle.