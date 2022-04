Samsung Galaxy S22 Ultra : Test et avis

Rate this post

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est le plus performant de sa série. Il se démarque par son design et ses quelques caractéristiques tirées du Galaxy Note. Après le succès du S21 Ultra, ce flagship pourrait permettre à Samsung de renouer avec le titre de champion des terminaux haut de gamme. Peut-il donc prendre la place du meilleur smartphone Android, comme son prédécesseur ? Nous allons le découvrir ensemble à travers ce test.

Présentation

Samsung vient de présenter la nouvelle génération de sa gamme S, en février. Cette dernière comporte trois modèles différents, à savoir le Galaxy S22, le S22+, et le Galaxy S22 Ultra qui s’avère le plus performant de la série. Ce nouveau produit phare de Samsung était très attendu, étant donné que le Galaxy S21 Ultra était considéré comme le champion dans l’univers d’Android en 2021.

Toutefois, son récent lancement annonce un changement majeur. En effet, le S22 Ultra reprend le look du Note 20. Le géant du Sud-coréen a ajouté le S Pen de manière plus cohérente pour compléter la fusion du Galaxy S et Note.

Le Design familier du Galaxy Note

En réalité, le fabricant sud-coréen veut préserver l’héritage de sa gamme Note. Après la disparition de cette dernière en 2021, Samsung tente un pari audacieux. Cela consiste à intégrer les fonctionnalités qui ont fait son succès dans les Galaxy S de haute qualité. Par conséquent, la forme carrée et l’intégration du S Pen différencient le nouveau fleuron de 2022 de ses petits frères.

Au dos, nous retrouvons des capteurs expurgés de leurs blocs photo. Sur le côté droit se situent les boutons d’alimentation et de volume. La tranche inférieure abrite un tiroir dual SIM, un port USB-C, et l’un des haut-parleurs. Le capteur d’empreinte digitale se trouve sous l’écran.

Il paraît beau, mais volumineux. Le S22 Ultra cache à l’intérieur un stylet normalement réservé au Galaxy Note. Cela révèle en partie la cause de son poids supplémentaire avec ses 228 grammes (contre 227 g pour le S21 ultra). Ses dimensions sont de 163,3 x 77,9 x 8,9 mm. Placé dans la partie interne, ce nouveau S Pen a fait l’objet de quelques améliorations. Ce stylet semble très réactif donnant l’impression d’écrire sur du papier.

En matière de finition, elle se révèle impeccable et présente un confort au toucher. La certification IP68 s’occupe de l’étanchéité contre la poussière et l’eau. Le verre Gorilla Glass Victus+ assure la protection du panneau contre tout type de choc.

Écran lumineux avec plus de 1000 nits

Ce smartphone intègre une dalle OLED de 6,8 pouces avec une technologie LTP0 2,0. Cette dernière lui permet de descendre jusqu’à 1 Hz si nécessaire, économisant théoriquement un peu de la batterie. Il peut bien sûr atteindre 120 Hz. En termes de netteté, vous pouvez opter pour la résolution QHD+, FHD+ ou HD+.

Samsung est le maitre de la production d’écran et le prouve à nouveau. En effet, le Galaxy S22 possède un panneau le plus lumineux du marché des téléphones mobiles. Grâce à la technologie AMOLED, l’écran peut afficher un contraste pratiquement absolu, des noirs profonds, combinés à une luminosité jamais vue sur la gamme Galaxy S.

Selon le mode d’affichage sélectionné, nous remarquons jusqu’à 1000 nits dans le mode par défaut « vif ». Samsung précise même que cette luminosité est plus élevée à l’ordre de 1750 nits dans des conditions extrêmes, comme en plein soleil. Il est également possible de l’augmenter manuellement à partir du menu Paramètres.

Les amateurs de couleurs seront ravis cette fois-ci en sélectionnant l’affichage « Naturel ». En effet, ce mode offre un calibrage presque parfait avec un Delta E de 2, et une température de couleur de 6500 K.

Les performances

Encore une fois pour 2022, Samsung propose deux processeurs différents pour son appareil haut de gamme. En Europe, notamment la France, le Galaxy S22 Ultra dispose d’un SoC Exynos 2200 gravé en 4 nm et de sa nouvelle carte graphique Xclipse 920 conçue par AMD sous l’architecture RDNA 2. La deuxième variante est équipée du Snapdragon 8 Gen 1 destinés au reste du monde.

Pour le S22 Ultra, une mémoire vive de 8 à 12 Go sera combinée avec la puce en matière des performances. Cependant, la version 12 Go demeure la plus diffusée sur le marché. Côté stockage, il dispose une capacité allant de 128 Go à 1 To.

Avec son Exynos 2200, le constructeur de Séoul veut concurrencer les poids lourds du secteur. Il s’agit en fait de Qualcomm avec son Snapdragon 8 Gen 1, et maintenant Mediatek et son Dimensity 9000. Toutefois, la déclinaison S22 Ultra Exynos paraît inférieure au modèle équipé du Snapdragon. Dans certains benchmarks, le premier a même fait moins bien que le produit phare Android de l’année dernière avec le Snapdragon 888.

En outre, le fleuron du fabricant sud-coréen fonctionne avec la surcouche ONE UI 4.1. Ceci représente sa nouvelle interface basée sur Android 12.

Qualité d’images et vidéo

Certes, le Samsung Galaxy S22 Ultra a perdu son bloc, mais il conserve toujours la même disposition de ces capteurs. Ceux-ci ont légèrement fait l’objet de quelques améliorations. Voici donc sa configuration complète :

Un grand angle de 108 MP avec une ouverture de f/1,8 et un champ de vision 85°

Un Ultra grand-angle de 12 MP (f/2,2 ; 120°)

Un zoom optique 3X de 10 MP (f/2,4 ; 36°)

Un zoom optique 10X de 10 MP (f/4,9 ; 11°)

Une caméra frontale de 40 MP (f/2,2 ; 80°)

La firme coréenne a focalisé la majorité des retouches sur le capteur principal avec une photodiode plus grande. Ainsi, il se montre théoriquement capable de capturer plus de lumière, donnant à vos photos une meilleure plage dynamique. Il ne vous laissera presque jamais tomber, de jour comme de nuit. Son autofocus s’avère satisfaisant, et sa reproduction des scènes est parfaite.

L’Ultra grand-angle semble moins persuasif. À la lumière du jour, il offre des images plus qu’acceptables. La distorsion des photos demeure perceptible, et la netteté sur les bords s’annonce médiocre. De nuit, il faut se montrer légèrement optimiste sur la définition de ce qui est acceptable.

Le zoom optique x3, déjà excellent sur le S21 Ultra, ne déçoit pas du tout. Toutefois, nous avons constaté une réelle révision en basse lumière, avec des clichés presque toujours exploitables. Nous n’avons donc pas hésité à l’utiliser, même dans des contextes délicats. Enfin, le zoom 10X peut bien faire son travail, surtout dans de très bonnes conditions d’éclairage.

Dans la section vidéo, le S22 Ultra peut enregistrer jusqu’à 8K à 24 i/s ou 4K à 60 i/s, le tout en HDR10+ et est plus stable que l’ancienne génération. Samsung propose un autre mode, le Super Slow Motion permettant d’atteindre 960 i/s, en 720 p.

Autonomie, connectivité et communication

Le Samsung Galaxy S22 dispose de la même batterie de 5 000 mAh que son prédécesseur pour une utilisation toute la journée. Lors des tests, ce fleuron a déçu par rapport la concurrence. Pour lire des vidéos en boucle à 50 % de luminosité, l’appareil a tenu presque 18 h, tandis que le S21 Ultra a duré 22 h. À noter que le taux de rafraichissement peut être paramétré sur 120 Hz.

Abaisser cette valeur à 60 Hz peut entrainer une meilleure autonomie de la batterie. Samsung augmente la vitesse de charge en fournissant 45W de puissance au lieu de 25 W précédemment. Cette belle amélioration peut ramener l’accumulateur à 69 % en environ 30 minutes.

Côté audio, les enceintes du S22 demeurent totalement satisfaisantes. Et cela se confirme grâce à ses deux haut-parleurs stéréo symétriques, un son moyennement rond sans pop et une spatialisation correcte.

En communication, ce flagship de 2022 représente un très bon élève. Dans les endroits bruyants, votre interlocuteur vous entend parfaitement. Et ce même avec un léger voile de compression au-dessus de votre voix.

Étant un smartphone compatible en 5 G, il arbore toutes les dernières normes de connectivités incluant le Bluetooth 5.2, le WiFi 6E, et l’Ultra Wide Band.

Prix et disponibilité

Il est d’ores et déjà sur le marché sous quatre variantes de couleurs. Il s’agit du Phantom black, Phantom white, vert et bordeaux. Leurs prix respectifs se révèlent comme suit :

8 + 128 Go: 1 259 euros

12 + 256 Go: 1 359 euros

12 + 512 Go: 1 459 euros

12 + 1 To: 1 659 euros

Par ailleurs, le géant du Sud-Coréen a perfectionné ce qu’il fait de mieux. Cela concerne la qualité de l’écran, le design et la polyvalence photo. Et pour le reste, le constructeur n’ose pas ou ne veut pas du tout prendre de risque.

L’autonomie peut être améliorée, de même pour la puce, elle devrait se montrer plus impressionnante. L’ultra grand-angle peut faire l’objet de quelques ajustements.

Conclusion

En dépit des points à améliorer, le S22 ultra se trouve toujours dans la catégorie des meilleurs smartphones de l’année. Cependant, son titre « champion » de cette année semble moins évident. Ce produit phare reste excellent, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de remettre en question certains détails. De plus, il se vend à 1259 euros ! La concurrence fait rage, jour après jour. Ainsi, les constructeurs s’apprêtent à proposer des choses innovantes, comme Oppo avec son Find X5 Pro.