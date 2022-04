Samsung Galaxy A53 5G : Test et avis

Rate this post

La série Samsung Galaxy A s’agrandit avec l’arrivée du A53 5G. Avec cette nouvelle déclinaison, Samsung propose un smartphone milieu de gamme performant, à petit prix à partir de 459 €. La marque veut donc prouver que ces téléphones abordables sont tout aussi convaincants que les modèles plus chers. Le géant du Sud-Coréen a-t-il réussi son défi ? Nous allons le découvrir ensemble à travers ce test.

Présentation du Samsung Galaxy A53 5G

Le constructeur sud-coréen vient de lancer une série de nouveaux appareils pour étoffer sa gamme de Galaxy A. Nous avons vu le Galaxy A53 5G, A33 5G et A73 5G qui sont tous des téléphones médiums.

Le A53 5G est le successeur du A52 5G. Ce dernier représente le produit phare de Samsung en 2021 en smartphone milieu de gamme. Cette nouvelle génération possède l’un des meilleurs rapports qualité-prix de la marque.

Pour 459 €, vous pourrez bénéficier d’une grande autonomie de batterie, d’un écran AMOLED avec une fréquence de 120 Hz. Question configurations, elles sont comparables aux modèles haut de gamme avec son aspect très propre.

Design presque similaire à celui du Galaxy A52 5G

La marque propose le strict minimum en matière de conception en gardant la même apparence chaque année. Le A52 est sans aucun doute un succès, mais nous avons quand même vu de meilleures prises de risque. Le A53 5G mesure 159,6 x 74,8 mm avec un poids qui reste à 189 g. Son épaisseur est de 8,1 mm, ce qui est une légère baisse par rapport à son prédécesseur.

La prise en main paraît inchangée, car l’appareil est toujours un peu large pour les petites mains. Nous avons remarqué que ce téléphone arbore un écran aux bords fins (avec 85,8 % d’occupation) et des extrémités arrondies. Tout cela fait de cette variante plus confortable dans la main.

À l’arrière, nous retrouvons le même bloc photo qui fond dans son socle. Cette fois-ci, il se présente un peu différent, mais tout aussi attrayant. L’appareil porte un boîtier en plastique, mais celui-ci est de bonne qualité. Il peut retenir convenablement les traces de nos doigts.

Nous apprécions la certification IP67 que son aîné offre déjà. Celle-ci assure ainsi la résistance à l’eau et à la poussière du téléphone. Le A53 5G demeure compatible avec deux cartes SIM, et peut contenir un lecteur microSD. En revanche, il perd la prise jack en vue sur le A52.

Il faut dire qu’il est plus fin que la génération précédente tout en intégrant une batterie plus grosse.

Écran AMOLED à 120 Hz

Le Galaxy A53 5G affiche un écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. La dalle offre une résolution FHD+, avec une garantie de profiter de tout le contenu sans accroc. Pour améliorer le confort de la navigation, Samsung a installé une perforation dissimulée à l’avant qui abrite la caméra frontale de 32 MP.

Quant à la luminosité du panneau, elle est aussi très bonne. Comme à son habitude, la marque choisit pour un mode vif au rendu moins intense. Il augmente le delta E de l’écran à 4,7 notamment avec des reflets rouges et verts saturés. La température de couleur est également froide à 7236K. Le mode d’affichage naturel corrige tout de même ces écarts, réduisant le delta E à 1,8. La température de couleur est à 6775K. Ce score paraît beaucoup plus raisonnable, et plus proche de la norme vidéo, soit 6500K.

Des performances assurées par un nouvel Exynos

En termes de performances, le A53 5G bat son prédécesseur, même s’ils sont tous deux équipés d’un chipset de Samsung. Cette nouvelle variante embarque un processeur octa-core Exynos 1280, que nous avons retrouvé à cette occasion.

La marque sud-coréenne réserve donc cette puce pour le A53 et le A33. Elle adopte le processus de gravure en 5 nm. Elle comporte deux cœurs Cortex-A78 cadencé à 2,4 GHz et six cœurs Cortex-A55 avec une fréquence de 2 GHz. Le Mali-G78 assure la qualité graphique. Les résultats après quelques benchmarks montrent que si la partie CPU du SoC se révèle convaincante, celle du GPU l’est moins. Cette dernière présente des performances limitées, mais solides.

En pratique, cela se manifeste par des ralentissements dans les jeux plus gourmands. Il en est de même pour ceux qui affichent beaucoup d’informations à l’écran. Les graphismes peuvent être légèrement réduits pour profiter d’une meilleure fluidité. L’expérience pour un usage moyen et courant reste satisfaisante. Le téléphone se montre en fait très performant.

Question mémoire, vous avez le choix entre les modèles 6 +128 Go et 8 +256 Go. Le Samsung Galaxy A53 5G démarre avec Android 12 natif et avec la dernière version de l’interface de la marque, le ONE UI 4.1. Celle-ci ajoute suffisamment quelques points essentiels pour faire ressortir les personnalisations de l’appareil.

Qualité de photo et vidéos bien réussie

En ce qui concerne les photos, ce smartphone arbore une configuration à quadruples caméras. Celle-ci se compose de :

Un capteur principal de 64 MP,

Un ultra grand-angle de 12 MP,

Un objectif macro de 5 MP,

Un portrait de 5 MP.

De jour, le grand-angle et l’ultra grand-angle affichent de beaux clichés. Les couleurs sont magnifiques et les images sont claires et lumineuses. Parfois, il faut passer un peu de temps à faire la mise au point manuellement. Cela nous permet de nous concentrer précisément sur l’élément à mettre en valeur. En d’autres mots, quand nous laissons au smartphone de tout faire seul, le portrait ne ressort pas toujours le plus.

La qualité des images est variable lorsque la nuit tombe. Dans le noir complet ou quasi totaux, les résultats sont souvent décevants, notamment à cause des effets granuleux. Avec un peu de lumière indirecte, nous pouvons obtenir de meilleures photos. La stabilisation est de toute façon essentielle, car le capteur du A53 est moins efficace la nuit, et les résultats sont susceptibles d’être flous.

Pour la vidéo, il est à noter que ce modèle peut filmer en 4K à 30 i/s depuis la caméra frontale et à l’arrière.

Une bonne autonomie

Selon le constructeur, si les performances sont au top, il en est de même pour l’autonomie. Elle peut donc atteindre les deux jours sans rechigner.

Lors de nos tests, nous avons pu l’utiliser pendant cette durée. Cela comprend la prise de nombreuses photos, la navigation sur Internet et même de quelques parties de jeux. Il peut considérer de l’autonomie comme son atout majeur, car il reste fonctionnel pendant un jour et demi en utilisation à haute intensité.

Le smartphone dispose d’une impressionnante batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W. Il est dommage que le chargeur soit manquant dans la boîte. Par conséquent, il est nécessaire d’investir ou de recycler les anciens chargeurs. Quoi qu’il en soit, le téléphone a pris environ 1 h 18 min pour retrouver toute son énergie complète.

Connectivités et Audio

Question audio, cette variante possède des haut-parleurs stéréo qui fonctionnent bien, mais négligent un peu de basses. Comme il a abandonné la prise casque, vous aurez donc besoin d’une écouteur USB-C ou d’une paire Bluetooth.

Le Samsung Galaxy A53 5G ignore complètement les dernières options de mise en réseau au profit d’une technologie plus ancienne. Il opte pour un Bluetooth 5.1 et le Wifi 5 au lieu de Bluetooth 5.2 ou de Wifi 6 ou 6E. Vous bénéficiez du support NFC, donc Samsung Pay ou Google Pay fonctionnera comme un charme.

Il est un téléphone de milieu de gamme compatible 5G grâce au soutien de son SoC Exynos 1280. Combinez tout cela avec l’excellent engagement de la marque envers les quatre mises à jour majeures. Vous avez ainsi un smartphone abordable qui restera à jour, pendant que les autres prennent leurs retraites.

Prix et date de disponibilité

De manière générale, cette variante est satisfaisante, car elle fonctionne comme prévu pour un terminal de sa classe. Elle est d’ores et déjà disponible sur le marché sous quatre options de coloris : noir, blanc, bleu et pêche. Précédemment dit, elle propose deux déclinaisons avec un prix très compétitif :

6 +128 Go : 459 euros,

8 +256 Go : 519 euros.

Ce smartphone offre donc une expérience complète qui répond aux attentes de la majorité des utilisateurs à moins de 500 euros.

Le A53 5G s’avère un excellent indicateur de la direction que prend le secteur des téléphones à petit budget. Si vous aimez le A52, vous adorerez certainement cette nouvelle génération. Elle est plus efficace, plus durable, et meilleure en photo et vidéo. Elle se démarque également par son design toujours aussi attrayant et son écran magnifique.

Conclusion

Il s’avère difficile de succéder les Galaxy A52 et A52S. Le Samsung Galaxy A53 5G montre de nouvelles priorités. Il a un niveau de maîtrise en termes d’ergonomie et d’affiche. Il a aussi l’avantage de proposer une composante photo plus satisfaisante que ses aînés. Tout cela lui donne un titre de modèle polyvalent. En revanche, les résultats en ce qui concerne les puissances et l’autonomie ont été en demi-teinte. En bref, c’est un excellent smartphone dans de bonnes conditions tirant parti des actifs Android et de la 5G.