Bon plan : 70 Go à 14,99 € par mois chez Orange

Orange avait l’habitude de proposer des forfaits mobiles avec des engagements de 12 ou 24 mois. Cela a changé, car l’opérateur a passé ses offres en revue, commercialisant alors des séries limitées. Elles ne nécessitent donc aucun engagement en plus d’un prix réduit. Pour une redevance mensuelle de 14,99 €, bénéficiez d’une enveloppe internet de 70 Go sur l’excellent réseau d’Orange.

70 Go de datas disponible en métropole et depuis l’étranger

Faites-vous partie de ceux qui consomment beaucoup de données mobiles ? Sachez que l’opérateur propose actuellement une promotion sur son forfait embarquant 70 Go d’internet. En utilisant le réseau d’Orange, vous profiterez d’un internet de haute qualité.

En plus de cela, il a pratiquement explosé les compteurs en qui concerne le volume disponible pour les pays étrangers. Pendant que les autres limitent les données consommables en dehors de la France, Orange décide de fournir la quantité totale de bases. En France, dans les zones d’Europe, dans les DOM ou en Suisse/Andorre, vous disposez de 70 Go. Cela vous permet suffisamment de regarder des vidéos sur YouTube, des films ou séries sur Netflix.

Forfait mobile Orange 70 Go : une offre complète

Si vous manquez de Go pour une utilisation mensuelle, il s’avère possible d’en ajouter en supplément via l’application Orange et Moi. En matière de communications, rassurez-vous puisqu’il n’a pas omis ce domaine. Les appels mobiles et fixes illimités sont toujours disponibles partout en France. Il en va également de même pour l’Europe, les DOM, la Suisse et l’Andorre. Les SMS et les SMS depuis et vers les régions précitées restent illimités.

Cette formule complète et polyvalente de l’opérateur historique s’affiche au prix exceptionnel de 14,99 €. Après 12 mois, l’abonnement s’élèvera à 29,99 €. Il faut noter que cette promotion prendra fin le 1er juin 2022. Sans engagements de durée, vous êtes libre de résilier votre contrat à tout moment.

Avec le forfait d’Orange, vous pouvez choisir une offre multifonctionnelle. En outre, vous tirez profit des avantages d’un large réseau et d’une multitude gamme de services.

VOIR LES OFFRES DES FORFAITS ORANGE MOBILE

Conclusion

L’opérateur est l’un des meilleurs fournisseurs de réseau mobile à haute qualité. En revanche, ses prix ont tendance à grimper à plusieurs dizaines d’euros pour quelques gigaoctets. Ces derniers temps, Orange essaie de conquérir de nombreux utilisateurs de smartphones en cassant les tarifs de ces forfaits. Vous avez désormais accès à 70 Go à partir de 14,99 € la première année. Ne tardez plus à vous souscrire, car la promotion expirera le 1er juin prochain.